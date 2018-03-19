Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: слишком трудолюбивый фермер, мебельный конструктор и робот-аватар.

Свирепый Amazon

Основатель PayPal Питер Тиль назвал Amazon «самой свирепой компанией США» и посоветовал пристально следить за ее развитием. Он напомнил, что, начав как онлайн-магазин с книгами, теперь компания занимается продовольствием, логистикой и здравоохранением.

Принтер для пива

Производитель 3D-принтеров для латте-арта выпустил прибор Beer Ripples. С его помощью можно наносить изображения на пивную пену съедобным красителем на базе солода. Стоимость устройства — 3 тысячи долларов.

Утечка в Facebook

Facebook расследует утечку данных через приложение thisisyourdigitallife, которое получало данные по API соцсети. Информацию из профилей 50 миллионов пользователей третьей стороне передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган под предлогом психологических исследований.

Мебельный конструктор

Американский стартап Aalo представил мебельный конструктор, все детали в котором дополняют и заменяют друг друга. В любой момент можно разобрать надоевший стол и превратить его в книжную полку.

Слишком трудолюбивый пекарь

Владельцу и одновременно работнику пекарни выписали штраф на 3 тысячи евро из-за семидневной рабочей недели. Французские законы требуют минимум один выходной в неделю для малого бизнеса. Жители городка уже собрали 3 тысячи подписей в онлайн-петиции с требованием изменить закон (притом что в самом городе проживает около 2 тысяч человек).

Робот-аватар от Meltin

Компания Meltin показала своего первого робота-аватара MELTANT-α. Он управляется оператором с помощью двух перчаток и рукояток. Для удобства пользователь также может использовать VR-очки.