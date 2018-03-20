«Росатом» будет добывать золото из старых ноутбуков и телефонов
Госкопорация «Росатом» займется переработкой мобильных телефонов, ноутбуков и телевизоров.
С одной стороны, это поможет снизить загрязнение окружающей среды. Платы содержат высокотоксичные материалы, что делает невозможной утилизацию через захоронение на свалке или сжигание. С другой стороны, организация переработки гаджетов даст корпорации возможность выделять из печатных плат ценные компоненты. Концентрация золота, серебра и палладия в них в десять раз выше, чем в добываемой руде.
Линия для переработки компонентов электронных плат с получением концентрата, содержащего драгоценные металлы, появится на базе АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» госкорпорации.
Источник: «Ведомости»
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