Госкопорация «Росатом» займется переработкой мобильных телефонов, ноутбуков и телевизоров.

С одной стороны, это поможет снизить загрязнение окружающей среды. Платы содержат высокотоксичные материалы, что делает невозможной утилизацию через захоронение на свалке или сжигание. С другой стороны, организация переработки гаджетов даст корпорации возможность выделять из печатных плат ценные компоненты. Концентрация золота, серебра и палладия в них в десять раз выше, чем в добываемой руде.

Линия для переработки компонентов электронных плат с получением концентрата, содержащего драгоценные металлы, появится на базе АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» госкорпорации.

Источник: «Ведомости»