На территории инновационного центра «Сколково» запустили первую в России открытую опытную зону сети 5G. В развитии высокоскоростного интернета участвовали фонд «Сколково», «Ростелеком» и Nokia.

Тестировать сеть приглашают компании и научные коллективы, занимающиеся разработкой технологий, применяемых в новой сети.

Перспективными для 5G областями являются промышленный интернет, беспилотный транспорт, видеоаналитика и другие направления.

«Мы уже готовим „пилоты“ по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиаиндустрии (например, для организации трансляций в формате 360 градусов)», — рассказал глава фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Первым частоты для тестирования 5G получил «Мегафон». Тесты также намечены во время ЧМ–2018 в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

В 2017 году Минкомсвязь обещала, что мобильные сети пятого поколения станут доступны для жителей восьми мегаполисов России уже к 2020 году. А к 2025 году интернет со скоростью 10 ГБит в секунду появится в 15 миллионниках. Разработкой высокоскоростного интернета занимаются также МТС и «Вымпелком». Предполагается, что коммерческий запуск 5G МТС проведет в 2020–2022 годах.

Источник: Агентство «Москва»