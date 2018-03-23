Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: угрожающие российской экономике ICO-проекты, венесуэльские Petro за рубли и фиаско Kuvee.

Амбиции Amazon

На ежегодной конференции MARS глава Amazon Джефф Безос провел встречи с множеством компаний, среди которых традиционно значатся и потенциальные партнеры корпорации. Из состава гостей стало ясно, что Amazon заинтересовали автоматизация жилья, машинное обучение, исследование космоса и робототехника.

Опасные ICO-проекты

Ассоциация криптовалют и блокчейна представила отчет, согласно которому российская экономика может потерять до 1,5 миллиарда долларов в 2018 году. Средства, которые будут инвестированы в местные ICO-проекты, не задержатся в отечественной блокчейн-сфере из-за отсутствия должного правового регулирования этой отрасли.

Биометрия в «Яндекс.Такси»

«Яндекс.Такси» тестирует идентификацию личности водителя в системе «Таксометр» с помощью внешности и голоса. Точность такой проверки превышает 90 %. Предполагается, что она заменит стандартную авторизацию по номеру телефона и коду из СМС.

Продажа Petro за рубли

Президент Венесуэлы Николас Мадуро позволил покупать венесуэльскую криптовалюту за рубли. Также Petro можно купить за евро, юани, турецкие лиры и другие криптовалюты, например, биткоин и Ethereum.

Провал умной бутылки для вина

Американский стартап Kuvee, разработавший умную бутылку для вина, закрывается из-за недостатка вложений. Сейчас компания ищет партнера, способного выкупить Kuvee или вывести продукт на рынок. Бутылка подключается к Wi-Fi и показывает, какое вино в ней находится и какие закуски с ним следует подавать, и позволяет заказать дополнительный алкоголь.

Аудитория Telegram

Telegram добрался до отметки в 200 миллионов пользователей. Чтобы удвоить аудиторию, мессенджеру потребовались два года. Павел Дуров сообщал о том, что Telegram привлек 100 миллионов пользователей в декабре 2016 года.