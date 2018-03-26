Продажи смартфонов Huawei в России впервые превзошли показатели Apple.

В феврале доля китайского производителя в общем числе проданных аппаратов достигла рекордного значения в 17,4 % против январских 14,5 %. У Apple же результат за месяц, наоборот, ухудшился — с 15 до менее чем 14 %.

Первое место по количеству проданных смартфонов осталось у Samsung. На ее долю пришлась каждая четвертая покупка (24,4 %). Лидером же по выручке за счет высоких цен оказалась Apple.

Эксперты связывают успех Huawei с агрессивной рекламной стратегией и более гибкой ценовой политикой. Китайская компания продает телефоны в интервале от 6 до 40 тысяч рублей, тогда как продукция Apple находится в категории от 40 тысяч. Кроме того, для Apple характерен небольшой послепраздничный спад продаж в начале года.

Источник: «Ведомости»