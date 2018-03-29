Сенаторы ​Виктор Бондарев, Вячеслав Тимченко и Олег Мельниченко внесли законопроект об усилении административной ответственности производителей и продавцов за предоставление неполной информации о товарах. Члены Совета Федерации предложили увеличить штрафы за это нарушение в десять раз.

Авторы документа сослались на данные Роспотребнадзора, согласно которым недостаток сведений, таких как информация об изготовителе продукции или происхождении сырья, является одним из типовых нарушений. При этом действующие штрафы, установленные в 2007 году, «не оказывают должного воздействия на недобросовестных продавцов», отметили сенаторы.

В случае одобрения инициативы штрафы для граждан вырастут до 10–20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30–40 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300–400 тысяч рублей.

Поправки также предусматривают увеличение штрафов за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также за нарушение требований техрегламентов, санитарных требований и ГОСТов.

Источник: СОЗД