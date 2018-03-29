Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил недоступность сервиса в десятках стран мира проблемами с электроснабжением дата-центра, обслуживающего проект.

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order. — Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018 г.

Telegram недоступен уже больше двух часов. Проблемы наблюдаются в России, Европе, Средней Азии, Южной Африке и СНГ.

В прошлый раз крупный сбой в работе Telegram произошел 5 марта. Тогда проблемы наблюдались преимущественно в Европе, Средней Азии, Южной Африке и США.

В конце марта Telegram отчитался, что достиг отметки в 200 миллионов активных пользователей в месяц.