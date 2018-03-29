Дуров назвал причину сбоя в работе Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил недоступность сервиса в десятках стран мира проблемами с электроснабжением дата-центра, обслуживающего проект.
Telegram недоступен уже больше двух часов. Проблемы наблюдаются в России, Европе, Средней Азии, Южной Африке и СНГ.
В прошлый раз крупный сбой в работе Telegram произошел 5 марта. Тогда проблемы наблюдались преимущественно в Европе, Средней Азии, Южной Африке и США.
В конце марта Telegram отчитался, что достиг отметки в 200 миллионов активных пользователей в месяц.
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