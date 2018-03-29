Роскомнадзор решил не блокировать мобильное приложение GetContact, показывающее пользователям, как они записаны в чужих телефонных книгах. Создатели проекта согласились выполнить требования регулятора и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством.

В частности, GetContact начнет уведомлять людей, чьи контакты указаны в выгружаемых телефонных книгах, об использовании их персональных данных. Предупреждения будут рассылать по СМС или через мессенджеры.

Кроме того, компания локализует пользовательское соглашение и политику конфиденциальности и перенесет персональные данные россиян на местные серверы.

В конце февраля Роскомнадзор начал проверку приложения GetContact. Ведомство обещало наказать компанию блокировкой приложения, если окажется, что она нарушает закон.

На момент публикации заметки приложения GetContact не было ни в российском App Store, ни в Google Play. При этом у проекта уже появились клоны — например, GetContact! и Pootin.

The Village уже рассказывал, опасно ли доверять персональные данные приложениям вроде GetContact.

Источник: Роскомнадзор