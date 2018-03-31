Основатель «Теремка» — об «удивительных вопросах» к американскому заведению сети
Основатель «Теремка» Михаил Гончаров рассказал о враждебном отношении санитарного инспектора, проверявшего заведение сети в Нью-Йорке.
Были заданы удивительные вопросы:
1. Не проводим ли мы тайных встреч в подвале.
2. Не является ли наша компания Путинской.
3. Не отмываем ли мы деньги из России
Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок»
Гончаров также заявил, что проверка привела к финансовому ущербу, и поддержал обращение «Конгресса русских американцев», пожаловавшегося на дискриминацию россиян в США после ухудшения отношений двух стран.
Источник: Михаил Гончаров
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