К июлю 2018 года «Аэрофлот» планирует запустить в своих самолетах систему безлимитного доступа к развлечениям и интернету через Wi-Fi.

Контракт на 52,6 миллиона долларов выиграла компания «Стэк.ком». Она уже оснастила интерактивной системой первые восемь Airbus A320. К декабрю 2019 года парк самолетов, подключенных к безлимитному интернету, должен увеличиться до 81 штуки. Помимо A320, неограниченный доступ к Сети также появится на A321.

По словам источника «Ведомостей» в «Аэрофлоте», безлимитный доступ на час обойдется в 800 рублей, а на весь полет — в тысячу рублей. Компания обещает скорость 10 мегабит в секунду. При этом не уточняется, о чем идет речь — о ширине канала для всего лайнера или для каждого пассажира.

«Аэрофлот» уже предоставляет доступ в интернет на широкофюзеляжных Airbus A330 и Boeing 777. Однако там оплачивается не время доступа, а количество потраченного трафика — от пяти долларов за 10 мегабайт.

Источник: «Ведомости»