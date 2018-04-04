Российские операторы сотовой связи начали заранее проверять свои базы на наличие абонентов с «серыми» сим-картами. Если клиенты не подтвердят свою личность до 1 июня, их отключат от сети.

В «Вымпелкоме» пояснили, что обзванивают абонентов, данные которых в договорах кажутся подозрительными. Их просят прийти в офис с паспортом. В «Мегафоне» добавили, что не только перепроверяют базу, но и ведут борьбу с незаконным распространением сим-карт. Например, штрафуют партнеров за раздачу комплектов с рук без заключения договора. Обслуживание покупателей таких сим-карт приостанавливается. МТС также дорабатывает биллинговую систему.

По словам участников рынка, примерно 80 % базы операторов составляют стабильные абоненты, которые оформляли сим-карты по паспорту и пользуются ими уже несколько лет. «Остальные 20 % — это как раз серые абоненты, которые покупают по несколько сим-карт в месяц и используют их для одного-двух звонков. Именно такие абоненты могут вести незаконную деятельность и подпадают под действие новых поправок», — уточнил источник «РБК».

В 2017 году в России приняли поправки, запрещающие оказывать услуги связи абонентам, не предоставившим достоверные паспортные данные при покупке сим-карты. Новые правила вступят в силу 1 июня 2018 года и распространятся как на новые подключения, так и на ранее заключенные контракты.

Источник: «РБК»