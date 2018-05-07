Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новая технология для беспилотных автомобилей, сотрудничество Starbucks и Nestle и отказ от билетеров.

Новая технология для беспилотных авто

Специалисты MIT и Toyota разработали систему, которая позволяет беспилотным автомобилям двигаться по загородным дорогам, даже если для них нет 3D-карт. MapLite получает представление о местонахождении по GPS и использует эту информацию для поиска доступных точек маршрута в пределах видимости машины. Датчики помогают автомобилю не выходить за пределы дороги, которая, как правило, более плоская по сравнению с окружающей местностью.

Чудо-Amazon

Уоррен Баффет признался, что сожалеет, что много лет назад решил не инвестировать в Google и Amazon. По его словам, он недооценил обе компании, а также самого основателя Amazon Джеффа Безоса. «Я наблюдал за Amazon с самого начала и думаю, что то, что сделал Безос, похоже на чудо. Но почему я не инвестировал во что-то, что кажется мне потенциальным чудом?» — задается теперь вопросом бизнесмен.

Сотрудничество Starbucks и Nestle

Производитель продуктов питания Nestle заплатит Starbucks 7,15 миллиарда долларов за право использовать бренд сети для продажи кофейных капсул по всему миру. Предполагается, что объем их продаж составит 2 миллиарда долларов в год. Помимо Starbucks, в альянс также войдут еще два крупных бренда — Nescafe и Nespresso.

Литва против adidas

Министерство иностранных дел Литвы возмутилось платьем adidas с советской символикой — гербом СССР и надписью USSR. Недовольные «имперской ностальгией» уже запустили в соцсетях флешмоб #StopAdidas. Некоторые его участники призвали компанию выпускать одежду и с нацистскими символами.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS — LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) 5 мая 2018 г.

Сенсорные стены

Ученые из университета Карнеги-Меллон разработали сенсорные стены для умного дома. Они распознают всю окружающую электронику и могут почувствовать человека, если тот подойдет достаточно близко.

Отказ от билетеров

Американский организатор концертов Ticketmaster решил заменить билетеров системой распознавания лиц. Для регистрации клиенту понадобится пройти мимо датчика, который сфотографирует его и внесет в базу данных. Билет при входе на мероприятие показывать уже не понадобится.