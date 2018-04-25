Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: призыв основателя Alibaba развивать собственные технологии, AR-аватары в видеочатах и новинки 3D-печати.

Основатель Alibaba против США

Основатель Alibaba Джек Ма призвал все страны мира развивать собственные технологии в сфере полупроводников, чтобы избежать доминирования США на рынке процессоров. Он опасается, что в какой-то момент американские власти могут запретить продажу чипов, что приведет к коллапсу как на международном IT-рынке, так и в отдельных государствах.

Редизайн Gmail

Google обновил дизайн своего почтового сервиса Gmail и добавил в него несколько новых функций для обеспечения безопасности обмена информацией. В частности, появился режим конфиденциальности, позволяющий установить срок актуальности сообщения, по истечении которого письмо исчезает из ящика получателя. Также с письмами можно будет работать автономно — без доступа к интернету. Пользователям с большим потоком входящих помогут напоминания о важных письмах и возможность отложить их на некоторое время, чтобы вернуться к прочтению позже.

Возрастной ценз для WhatsApp

Мессенджер WhatsApp повысит минимальный возраст пользователей из стран Евросоюза до 16 лет. Возрастной ценз придется изменить из-за новых требований к конфиденциальности данных, вступающих в силу в конце мая. Как сервис будет проверять возраст пользователей, пока не уточняется. В остальных странах в WhatsApp можно регистрироваться с 13 лет.

AR-аватары в видеочатах

Samsung запатентовала технологию «гибридных визуальных коммуникаций», которая позволяет заменить изображение человека в видеочатах трехмерным аватаром. В компании обещают, что ее AR-персонажи будут передавать мимику и движения пользователей в режиме реального времени при меньших требованиях к качеству связи.

Кроссовки из жвачки

Нидерландские компании Gumdrop, Explicit Wear и Iamsterdam выпустили кроссовки с подошвой из жвачки, которую собрали с улиц Амстердама и переработали. Производители уверяют, что по прочности получившийся материал ничем не уступает каучуку. На производство четырех пар ушло около килограмма жевательной резинки. Первые пары поступят в продажу в июне 2018 года по цене 190 евро, но доставка в Россию не осуществляется.

Новинки 3D-печати

Ученые продолжают придумывать новые материалы для 3D-печати. Так, китайские специалисты разработали новый способ печати еды — с использованием технологии криогенного размалывания сырья. При температуре около минус 100 градусов получают микрочастицы из углеводов и белков, которые затем можно использовать для моделирования пищи с нужным содержанием питательных веществ, заданной текстурой и контролируемой скоростью переваривания.

Одновременно с этим инженеры из США, Китая и Австрии представили новый композитный полимерный материал для 3D-печати, из которого получаются плоские фигуры, при нагреве складывающиеся в трехмерные объекты нужной формы. Для этого они разработали метод преобразования данных о форме в двумерную схему.