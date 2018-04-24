Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: заблокированный шрифт Google, доставка товаров в багажники автомобилей и отмена комиссии за снятие наличных с карт «Яндекс.Денег».

Сбой в Instagram

Пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса. В основном жалобы поступают на веб-версию, но некоторые заметили проблемы и в приложениях. В России сбой не носит массового характера. Сильнее всего ему подверглись жители европейских стран, в особенности Великобритании, Франции, Испании и Италии.

has instagram stopped working for anyone else or is it just me — 🍬 (@Mouseyy97) 24 апреля 2018 г.

Заблокированный шрифт Google

Роскомнадзор заблокировал IP-адреса сервиса Google Fonts со стандартными шрифтами для разработчиков. Об этом заявил глава Sports.ru Дмитрий Навоша.

РКН вчера забанил шрифт на @sportsru; мы используем один из стандартных гугловских, а вчера под бан угодил https://t.co/XDNNdDXryY. Пришлось срочно откладывать всё остальное и переносить шрифты к себе.



Шрифт! Я не шучу. Да и это уже не смешно. — Дмитрий Навоша (@navosha) 24 апреля 2018 г.

Перчатка для повышения креативности

В MIT разработали перчатку Dormio, которая позволяет сохранять полубессознательное состояние — между бодрствованием и сном. Чтобы воспользоваться устройством, нужно надеть перчатку на руку и сжать ее в кулак. Когда человек начнет засыпать, его кулак автоматически разожмется. Перчатка зафиксирует это и подаст импульс, чтобы пробудить пользователя. По мнению экспертов, возможность контролировать переход в полубессознательное состояние помогает повысить креативность и вызвать новые ассоциации.

Доставка товаров в багажники автомобилей

Amazon запустил доставку товаров в багажники автомобилей. В день доставки пользователь должен оставить автомобиль в радиусе двух кварталов от указанного при оформлении заказа адреса. Чтобы курьер мог получить доступ к машине, она должна находиться в общественном месте, например на парковке у дома или работы. Открыть автомобиль можно с помощью смартфона.

Ядерная война из-за искусственного интеллекта

Опрошенные центром RAND Corporation эксперты предупредили, что к 2040 году искусственный интеллект может подорвать ядерную стабильность. По мнению некоторых специалистов, для нарушения равновесия даже не потребуется встраивать ИИ в ядерное оружие. Само его существование может спровоцировать того или иного члена ядерного клуба к нанесению первого удара. Одновременно с этим эксперты сошлись во мнении, что к этому времени ни одна страна не сможет создать машину Судного дня, способную нанести ответный удар, даже если руководство страны уже будет уничтожено.

Обналичка «Яндекс.Денег» без комиссии

«Яндекс.Деньги» отменили комиссию на пополнение пластиковых карт и снятие с них наличных в банкоматах. До этого комиссия на пополнение с банковской карты в приложении составляла 1 %, а на снятие — 3 %, но не меньше 100 рублей. Новые правила действуют как в России, так и за границей.