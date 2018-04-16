Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: огромный надувной шар Маска, игра в тетрис словами и наружная реклама в «Яндекс.Директе».

Запуганные сотрудники Amazon

Сотрудники Amazon, работающие на складах компании, пожаловались, что из-за боязни наказания со стороны руководства некоторые из них перестали пить воду в течение рабочего дня, чтобы им не пришлось отлучаться в туалет. «Тем, кто работает наверху, нужно спускаться на четыре этажа вниз по лестнице, чтобы попасть в туалет. Люди просто используют бутылки, потому что их постоянно запугивают дисциплиной, а они не хотят потерять работу», — рассказал один из работников британского офиса. В самой Amazon утверждают, что обеспечивают сотрудникам безопасность и комфорт с первого рабочего дня.

Гигантский надувной шар Маска

Основатель SpaceX Илон Маск решил использовать гигантский надувной шар, чтобы попытаться сохранить одну из ступеней ракеты-носителя Falcon. В итоге она должна приземлиться на надувной дом.

And then land on a bouncy house — Elon Musk (@elonmusk) 16 апреля 2018 г.

Антиутопия о криптовалютах

Режиссер Даг Карр снимет сериал «Хардфорк» — хакерскую антиутопию о мире, где все построено на блокчейне и криптовалютах. Первые 30 тысяч долларов на подготовку анонса проекта удалось собрать на краудфандинговой площадке Steemit, а еще миллион долларов авторам перечислили владельцы криптовалюты Dash.

Игра в тетрис словами

Google представила два новых сервиса, которые показывают достижения корпорации в развитии искусственного интеллекта. Talk to Books находит ответы на вопросы пользователей в доступных на Google Books книгах, а Semantris позволяет сыграть в подобие тетриса, где надо расчищать поле с помощью ассоциаций к словам.

Польза блокировки для Telegram

Эксперты сошлись во мнении, что блокировка Telegram в России положительно скажется на развитии собственной криптовалюты мессенджера. Предполагается, что отказ Дурова сотрудничать с властями убедит инвесторов в защищенности данных пользователей.

Наружная реклама в «Яндекс.Директе»

«Яндекс» собирается продавать рекламу на билбордах через сервис для размещения контекстной рекламы «Директ». Компания уже занималась измерением эффективности рекламных щитов и теперь собирается развивать сервис как единую платформу для работы со всеми рекламными форматами.