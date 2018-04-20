Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: родинка-татуировка для определения рака, новая игра от Google и смартфон, способный определять предметы по стуку.

Новый робот Apple

Apple представила обновленного робота для разборки утилизированных айфонов. Daisy способна разбирать на компоненты 200 смартфонов в час. После переработки Apple использует добытые компоненты для создания деталей для новых устройств.

Распознавание предметов по стуку

В Корее создали алгоритм, позволяющий смартфонам распознавать предметы при столкновении с ними с точностью до 99,7 %. Для этого используются микрофон, который регистрирует уникальный для каждого материала и формы звук, а также акселерометр и гироскоп, которые записывают данные о смещении и повороте смартфона. С помощью этой технологии пользователи смогут, например, запустить фитнес-трекер, стукнув телефоном о велосипед.

Аналог СМС

Google разработала новый формат обмена сообщениями, который в будущем может заменить СМС. Технология под названием Chat основана на стандарте Rich Communication Services. Он позволяет не только обмениваться текстовыми сообщениями, но и отправлять друг другу медиа и создавать групповые чаты. Эти функции будут использоваться на Android по аналогии с iMessage на iOS.

Обливание водой за нарушение ПДД

Китайские власти начали тестировать на пешеходных переходах систему, которая обливает людей водой за нарушение правил дорожного движения. Например, если пешеход пытается перейти дорогу на красный сигнал светофора. Также его фото будут показывать на электронном табло неподалеку. Так местных жителей будут приучать к общественному порицанию.

Родинка-татуировка для диагностики рака

Швейцарские ученые создали родинку-татуировку для обнаружения рака на ранней стадии. Для этого генные инженеры использовали клетки, темнеющие при повышенном содержании кальция в крови, которое характерно для некоторых онкологических заболеваний. Сенсор уже протестировали на мышах. Теперь его предстоит доработать для людей.

Обучение кодингу от Google

Стартап-инкубатор Area 120 от Google запустил сервис Grasshopper для обучения основам программирования. Он знакомит пользователей с javaScript при помощи маленьких игр и головоломок, на которые достаточно тратить по пять минут в день. Приложение можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.