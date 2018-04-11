Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: определитель номера от «Яндекса», роботы-банкиры и электронные номера для автомобилей.

Музыкальный сервис Nimses

Социальная сеть Nimses запустила в России, Украине, Белоруссии и других странах собственный музыкальный сервис с подпиской за внутреннюю валюту. Для активации нужно заплатить 15 тысяч «нимов» в качестве взноса. Стоимость ежемесячной подписки составляет 27 тысяч «нимов». Каждая тысяча «нимов» оценивается примерно в доллар. Партнером проекта выступает Zvooq.

Определитель номера от «Яндекса»

«Яндекс» добавил в свое Android-приложение автоматический определитель номера. Система будет сверять контакты звонящего с данными из «Яндекс.Справочника», в котором хранятся сведения о 5 миллионах организаций.

Электронные номера для автомобилей

В Дубае разработали цифровые номера для автомобилей — с экраном, GPS-антенной и передатчиком информации. Они смогут передавать экстренным службам данные о ДТП, а в случае угона на дисплее появится соответствующая надпись. Тестирование новых номеров начнется уже в мае.

Сравнение биткоина с инфекциями

Аналитики Barclays сравнили биткоин с инфекционным заболеванием. Они разделили участников крипторынка на три категории: инфицированных, восприимчивых к инфекции и тех, у кого есть иммунитет. По их мнению, распространение «инфекции» происходило с помощью сарафанного радио при росте стоимости криптовалюты. При снижении же цены достигался порог коллективного иммунитета, при котором достаточное количество людей перестает воспринимать инфекцию. После этого новые всплески почти не происходят.

Роботы-банкиры в Китае

Второй по величине банк Китая China Construction Bank открыл в Шанхае отделение, в котором за обслуживание клиентов полностью отвечают роботы. С их помощью можно открыть счет, отправить перевод, обменять валюту, инвестировать в золото и получить услуги по управлению активами.

Блокировка плохих шуток

В Китае заблокировали юмористическое приложение Neihan Duanzi за шутки, которые «вызывали отвращение» у пользователей. Чтобы исправить ситуацию, в компании пообещали увеличить число цензоров с 6 до 10 тысяч человек.