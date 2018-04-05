Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: воссоединение Дурова и Перекопского, голосовые команды 94-летнего миллиардера и новый таргетинг во «ВКонтакте».

Воссоединение Дурова и Перекопского

Бывший заместитель гендиректора «ВКонтакте» и сооснователь Blackmoon Financial Group Илья Перекопский стал вице-президентом по развитию бизнеса Telegram. Предполагается, что он займется продвижением блокчейн-платформы. В 2014 году они с Дуровым подавали друг против друга иски на фоне акционерного скандала во «ВКонтакте», но затем отозвали претензии.

Аэротакси КамАЗа

КамАЗ разрабатывает собственный летающий автомобиль «Пегас» для перевозки пассажиров. Предполагается, что он сможет и передвигаться по дорогам, и работать в качестве аэротакси. Скорость движения по земле составит 110 километров в час, а в полете — 150. Продавать «Пегас» планируют за 150 тысяч долларов.

Ученые против боевого ИИ

Более 3 тысяч сотрудников Google написали коллективное письмо руководству, в котором потребовали отказаться от участия в программе Пентагона по разработке искусственного интеллекта для боевых беспилотников. По их мнению, военные проекты не вяжутся с девизом компании «Don’t Be Evil».

Кроме того, ведущие мировые специалисты в сфере робототехники объявили бойкот Корейскому институту передовых технологий. Они заявили, что не будут помогать в создании роботов-убийц, способных устранять цели без участия человека.

Голосовые команды миллиардера

Американский миллиардер и владелец телекомпании CBS Самнер Редстоун решил использовать iPad, чтобы общаться с подчиненными после потери голоса. На быстром доступе у него установлены всего три фразы: «Да», «Нет» и «Пошел ты» (Fuck you). Сотрудники CBS считают, что пора вновь проверить психическое состояние 94-летнего предпринимателя.

Незаменимый Цукерберг

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что является наилучшим кандидатом на управление социальной сетью, и отказался уходить в отставку. По его словам, только он знает, какие процессы следует изменить, чтобы не допустить повторной утечки данных миллионов пользователей.

Новый таргетинг во «ВКонтакте»

В настройках объявлений в социальной сети «ВКонтакте» появился новый вид таргетинга. Теперь рекламу можно адресовать пользователям, заинтересованным в покупке определенных категорий товаров — например, недвижимости или автомобилей — и получении определенных финансовых услуг вроде кредитов и микрозаймов.