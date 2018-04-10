Водители, недовольные сервисом «Яндекс.Такси», решили бойкотировать заказы, поступающие 10 апреля, чтобы привлечь внимание к завышенным, по их мнению, комиссиям, которые берут агрегаторы.

По словам представителя Международного Евразийского форума такси Станислава Швагеруса, к забастовке присоединились таксисты из Москвы, Сочи и еще примерно 15 крупных городов. Поводом для этого послужило решение «Яндекс.Такси» пересмотреть подход к расчету комиссии, которая вычитается из суммы, уплаченной пассажирами за поездку. Теперь водителям приходится отдавать до 30 % от суммы заказа.

«Наверное, бойкот агрегатора, дерущего конские проценты, должен стать постоянным. Просто не работать с „Яндекс.Такси“. Принципиально. Есть ведь другие сервисы. Рынок же. Правда, терзает одно сомненье: что будут делать водители, если вслед за „Яндекс.Такси“ свою комиссию повысят и другие агрегаторы?» — пояснил логику протестующих Швагерус.

Представители «Яндекс.Такси» заявили The Village, что не наблюдают существенного влияния забастовки на статистику заказов. Также на проблемы с ожиданием такси не жалуются в соцсетях.

Источники: «Эхо Москвы», «Яндекс.Такси»