Гендиректор холдинга Mail.Ru Group Борис Добродеев раскритиковал законопроект об удалении противоправного контента из социальных сетей.

Законопроект нежизнеспособен и враждебен. Враждебен как интернет-компаниям, так и десяткам миллионов пользователей. Интернет-компании не могут подменять собой и суд, и регулятора, оценивая ежедневно десятки, если не сотни миллионов пользовательских публикаций и комментариев Борис Добродеев, гендиректор Mail.Ru Group

Добродеев отметил, что законопроект подготовлен по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись», поскольку исполнять его должны будут только российские компании. «Очевидно, что данный проект не достигнет своей цели — борьбы с фейковыми новостями в интернете», — подчеркнул гендиректор холдинга.

Холдингу Mail.Ru Group принадлежат три российские социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».

Законопроект об удалении противоправной информации из соцсетей впервые внесли в Госдуму в июле 2017 года. Доработанную версию документа представили на рассмотрение 3 апреля. Спустя неделю комитет по информационной политике рекомендовал принять поправки в первом чтении. Инициативу также поддержал Роскомнадзор.

Источник: «Интерфакс»