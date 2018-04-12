Три билборда Гринписа рядом с «Пятерочкой»
Активисты Гринписа установили у одного из московских супермаркетов «Пятерочка» три рекламных щита с текстами «Миллиарды ваших пакетов отравляют природу», «И вы до сих пор бездействуете», «Как же так, Пятерочка?».
За основу для своей акции общественники взяли идею фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Они призывают обратить внимание на «безответственное поведение» ретейлера, продающего пластиковые пакеты, которые «загрязняют природу и губят животных», несмотря на требования потребителей отказаться от этой практики. По словам активистов, ранее на их обращения в X5 Retail Group не реагировали.
«По всей стране работают более 11 тысяч „Пятерочек“. Совокупно они продают миллиарды пластиковых пакетов, которые используются несколько минут, после чего оказываются в окружающей среде, на свалках или в печах мусоросжигательных заводов. „Пятерочка“ и в целом X5 Retail Group должны взять на себя ответственность за пластиковый мусор, образующийся из-за их деятельности, и перейти к реальным действиям по сокращению одноразовой упаковки», — заявил эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России Александр Иванников.
Ранее The Village рассказывал, можно ли прожить целый месяц, не пользуясь пакетами.
Источник: Гринпис России
КомментарииПодписаться