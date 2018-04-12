Активисты Гринписа установили у одного из московских супермаркетов «Пятерочка» три рекламных щита с текстами «Миллиарды ваших пакетов отравляют природу», «И вы до сих пор бездействуете», «Как же так, П​ятерочка?».

За основу для своей акции общественники взяли идею фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Они призывают обратить внимание на «безответственное поведение» ретейлера, продающего пластиковые пакеты, которые «загрязняют природу и губят животных», несмотря на требования потребителей отказаться от этой практики. По словам активистов, ранее на их обращения в X5 Retail Group не реагировали.

«По всей стране работают более 11 тысяч „Пятерочек“. Совокупно они продают миллиарды пластиковых пакетов, которые используются несколько минут, после чего оказываются в окружающей среде, на свалках или в печах мусоросжигательных заводов. „Пятерочка“ и в целом X5 Retail Group должны взять на себя ответственность за пластиковый мусор, образующийся из-за их деятельности, и перейти к реальным действиям по сокращению одноразовой упаковки», — заявил эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России Александр Иванников.

Ранее The Village рассказывал, можно ли прожить целый месяц, не пользуясь пакетами.

Источник: Гринпис России