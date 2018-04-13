Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Судья Юлия Смолина разрешила начать блокировку немедленно — до вступления решения по иску в законную силу.

Представители Telegram просили отсрочить рассмотрение иска, так как их не предупредили о заседании должным образом и само дело нельзя отнести к экстренным, но их ходатайство отклонили. В суде юристы отсутствовали, так как основатель Telegram Павел Дуров запретил им участвовать в «откровенном фарсе».

6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке Telegram. Заявление связано с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко сразу же рекомендовал пользователям Telegram переходить на ICQ. Некоторые из них вместо этого решили направить иски в защиту мессенджера в ЕСПЧ.

The Village уже рассказывал, как авторы популярных телеграм-каналов относятся к возможному лишению доступа к мессенджеру и как продолжить пользоваться Telegram даже в случае его блокировки.

Источник: «Медиазона»