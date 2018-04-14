Эксперты предупредили о возможном падении стоимости российской валюты и фондовых индексов из-за ракетного удара по Сирии со стороны западной коалиции.

«Учитывая многочисленные интересы России в регионе, а также высокие риски быстрой эскалации в случае обострения ситуации, мы ожидаем повторения „черного понедельника“ для широкого перечня рублевых активов, свидетелем которого мы стали на прошлой неделе», — сообщил РИА «Новостям» аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

По его мнению, с открытием торгов рубль может ослабнуть к доллару на 2–6 % в зависимости от дальнейших действий сторон. С Нигматуллиным согласен и аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов, предсказавший кратковременный рост стоимости доллара до 65 рублей.

«Если после этих ударов какого-то серьезного ущерба в Сирии не будет, то на этом все остановится. Просто Трампу надо было после таких громких заявлений сохранить лицо и сделать шаг назад. С другой стороны, для рынков это все равно негатив, рынки такие вещи не любят», — пояснил Дроздов.

В то же время не все эксперты ожидают обвал на российском рынке. «Для рублевых активов теперь все будет зависеть от позиции ООН», — считает сотрудник компании Global FX Владимир Рожанковский. Специалист отметил, что в случае осуждения ракетной атаки в Сирии на международной арене «рубль получит поддержку, и доллар двинется ниже 60 рублей».

В свою очередь, управляющий директор компании «Московские партнеры» Евгений Коган заявил порталу BFM.ru, что ближайший понедельник скорее окажется для рынка «зеленым» или «розовеньким». «Все поставили дежурную галочку. Американцы наказали супостата, показали кузькину мать, сколотили коалицию. С другой стороны, наши подтвердили силу нашего оружия, что даже сирийцы сумели сбить на нашем оружии какие-то ракеты. Рынки вздохнут, что самое страшное уже произошло, <…> и, может, еще рубль укрепится», — предположил Коган.

Сегодня ночью коалиция стран Запада нанесла ракетный удар по Сирии. Президент США Дональд Трамп назвал атаку следствием неспособности Владимира Путина сдержать обещание по уничтожению сирийского химического оружия. Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал возвращение холодной войны.

На прошлой неделе биржевые курсы доллара и евро обновили максимумы с 2016 года. Аналитики связывают обвал стоимости рубля с санкциями, которые США ввели против семи российских олигархов и 17 чиновников из «кремлевского списка». Тем временем стоимость нефти Brent впервые с 2014 года превысила отметку в 73 доллара.

Что сейчас происходит на рынке и пора ли закупаться валютой для отпуска, читайте в материале The Village.

Источники: РИА «Новости», BFM.ru