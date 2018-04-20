Следственный комитет объявил, что при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее. К такому выводу пришли после проведения генетических экспертиз и проверки обращений о пропавших без вести.

Экспертам удалось опознать всех погибших. Выданы разрешения о захоронении 60 тел.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей.

Источник: Следственный комитет России