Как в России запускали самолетики в поддержку Telegram
В 19:00 в воскресенье, 22 апреля, состоялась первая массовая акция в поддержку мессенджера Telegram. Его создатель Павел Дуров призвал всех желающих выступить против блокировки сервиса, запустив в небо бумажный самолетик. Чтобы не вредить экологии, участников также попросили убирать найденные на улице самолетики.
По словам самого Дурова, в акции приняли участие десятки городов России. В некоторых из них самолетики запускали целыми жилыми комплексами. The Village собрал фото и видео, которыми сторонники движения Digital Resistance делились в социальных сетях. В следующий раз их предлагается помечать хештегом #sundaypaperplane.
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