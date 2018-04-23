В 19:00 в воскресенье, 22 апреля, состоялась первая массовая акция в поддержку мессенджера Telegram. Его создатель Павел Дуров призвал всех желающих выступить против блокировки сервиса, запустив в небо бумажный самолетик. Чтобы не вредить экологии, участников также попросили убирать найденные на улице самолетики.

По словам самого Дурова, в акции приняли участие десятки городов России. В некоторых из них самолетики запускали целыми жилыми комплексами. The Village собрал фото и видео, которыми сторонники движения Digital Resistance делились в социальных сетях. В следующий раз их предлагается помечать хештегом #sundaypaperplane.

Публикация от Igor Vorogushin (@igorvorogushin) 22 Апр 2018 в 6:02 PDT

Публикация от Komarowski Kirill (@komarowski_kir) 22 Апр 2018 в 10:18 PDT

Публикация от Lemanera (@lemaner) 22 Апр 2018 в 9:11 PDT

Публикация от Danila Gundyrev (@danya_divin) 22 Апр 2018 в 9:08 PDT

Публикация от LA (@la_sunsul_) 22 Апр 2018 в 11:40 PDT

Публикация от Витани Гарднер (@vitani_gardner) 22 Апр 2018 в 6:02 PDT

Публикация от Kirill Yarushin (@harry_25_y) 22 Апр 2018 в 6:20 PDT

Публикация от Vasily (@woltik) 22 Апр 2018 в 9:05 PDT

Публикация от 71SKA (@71ska) 22 Апр 2018 в 9:19 PDT

Публикация от Ivan (@rezviy_novostroev) 22 Апр 2018 в 9:27 PDT