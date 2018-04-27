После временного внесения IP-адресов «Яндекса» в реестр запрещенных сайтов компания впервые с начала блокировки Telegram прокомментировали ситуацию, которая сложилась в российском интернете из-за действий Роскомнадзора.

Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему Рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету Очир Манджиков, директор по связям с общественностью «Яндекса»

В «Яндексе» предупредили, что «отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем».

В пресс-службе уточнили, что из-за внесения IP-адресов в черный список дежурной смене технических специалистов пришлось всю ночь оперативно мониторить ситуацию, чтобы обеспечить бесперебойную работу «Яндекса». В компании ожидают разъяснений от Роскомнадзора.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram за то, что он отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Сервис стал использовать сторонние серверы для обхода блокировки, поэтому Роскомнадзор начал массово ограничивать доступ и к ним.

В ночь на 27 апреля в реестр также внесли IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter, Yahoo! и LiveInternet. Через два часа их удалили из черного списка. Роскомнадзор объяснил произошедшее особенностями работы системы.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: «Яндекс»