Члены рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве раскритиковали проект приказа Роскомнадзора о новых правилах блокировки запрещенных сайтов.

Эксперты пришли к выводу, что поправки необоснованно расширят полномочия ведомства и фактически наделят его правом ограничивать доступ к любому ресурсу, так как Роскомнадзор сможет самостоятельно определять сетевой адрес и доменное имя страницы с запрещенной информацией «в случае выявления ошибок».

С подобными формулировками служба берет на себя «функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной». При этом в приказе не прописаны критерии, по которым Роскомнадзор планирует проверять, соответствует ли информация на странице той, которая стала основанием для блокировки.

«Это вообще не их задача: это должно быть сделано на основании решений суда, прокуратуры, обращений правообладателей и так далее. Оснований хватает», — отметили в правительстве.

Роскомнадзор уже получил заключение экспертов. В ведомстве заявили, что приказ позволяет править лишь технические ошибки и опечатки — например, в случаях, когда в решении суда содержится неточность в написании доменного имени. «Специалисты будут вправе вносить в реестр правильный указатель интернет-ресурса. Иных целей приказ не преследует», — пояснили в службе.

Источник: «Коммерсантъ»