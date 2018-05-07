Девятый арбитражный апелляционный суд впервые в России признал биткоины имуществом, обязав должника передать пароль от криптокошелька для его включения в конкурсную массу при процедуре банкротства.

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу финансового управляющего Алексея Леонова на решение Арбитражного суда Москвы, который в конце февраля отказался включать в имущество должника Ильи Царькова принадлежащую ему криптовалюту. Тогда первая инстанция не признала биткоины валютой, как и их ценность в вопросе конфискации.

Леонов отметил, что пока не знает, как будет реализовывать криптовалюту Царькова. Порядок реализации определят в судебном порядке по предварительному решению кредиторов.

Источник: «Ведомости»