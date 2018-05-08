В результате проверок, которые МЧС устроило после пожара в Кемерове, по всей России временно приостановили работу около трети торговых центров.

Эксперты рынка коммерческой недвижимости отмечают, что почти половина закрывшихся объектов — это небольшие торговые центры, построенные или реконструированные еще в 90-е годы. По их мнению, они действительно нуждаются в капитальной перестройке.

По расчетам источников «Коммерсанта», совокупные потери от приостановки работы торговых центров могут превышать полмиллиарда рублей в месяц. Ухудшение условий ведения бизнеса уже привело к акциям протеста. Так, например, предприниматели в Хабаровском крае собираются выйти 8 мая на митинг, чтобы заставить МЧС предоставить график повторных проверок ТЦ. В Ульяновской области с аналогичным требованием обратились к бизнес-омбудсмену.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. В результате погибли 60 человек.

После случившегося в соцсетях призвали усилить народный контроль соблюдения правил пожарной безопасности в общественных местах. Кроме того, Генпрокуратура поручила провести внеплановую проверку всех торговых центров. МЧС же выпустило памятку о правилах эвакуации из ТЦ.

Ранее The Village уже рассказывал, как владельцы торговых центров выполняют пожарные требования и пытаются сэкономить на безопасности.

Источник: «Коммерсантъ»