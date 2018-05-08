Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев рассказал, сколько денег понадобится на реализацию нового «майского указа» президента страны Владимира Путина.

8 000 000 000 000 рублей понадобятся властям

на реализацию нового «майского указа»

о развитии России до 2024 года

Медведев уточнил, что это минимальная сумма, которая потребуется до 2024 года на решение всех стратегических задач, описанных в документе. По словам политика, он уже «провел десяток совещаний», чтобы найти необходимые деньги.

Свои расчеты Медведев озвучил на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме. Ранее они заявили, что не собираются поддерживать его кандидатуру на пост главы правительства. Кроме того, депутаты заявили, что будут выступать против повышения пенсионного возраста или всеобщего увеличения подоходного налога для исполнения новых указаний Путина. По их мнению, вместо этого стоит ввести прогрессивную шкалу НДФЛ.

7 мая Владимир Путин подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года. За следующие шесть лет правительству предстоит снизить уровень бедности в два раза, повысить продолжительность жизни до 78 лет и сократить смертность в результате ДТП. Также власти должны добиться попадания страны в пятерку крупнейших экономик мира и в десятку ведущих государств по качеству общего образования.

The Village уже рассказывал, как россияне отнеслись к «игуанизации» Путина и насколько население довольно результатами его деятельности на посту президента.

Источник: «РБК»