Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: «ВКонтакте» против НБКИ, одевающий людей робот и шрифт от Airbnb.

Конкурент айпада от Microsoft

До конца года Microsoft планирует выпустить линейку бюджетных планшетов Surface, чтобы составить конкуренцию Apple. По данным Bloomberg, гаджет будет работать на базе Windows 10 Pro с 64 или 128 гигабайтами встроенной памяти и поддержкой LTE. По дизайну его сделают похожим на айпад — с диагональю экрана в 10 дюймов и закругленными углами. Цена новинки составит около 400 долларов.

«ВКонтакте» против НБКИ

«ВКонтакте» отказалась от сотрудничества с Национальным бюро кредитных историй. Стороны не смогли договориться о приемлемых для соцсети условиях сотрудничества, поэтому бюро не получит упрощенного доступа к данным из профилей пользователей-заемщиков.

Допросы в виртуальной реальности

Психологи из Вестминистерского университета выяснили, что погружение в виртуальную среду может повысить точность свидетельских показаний. Эксперимент показал, что очевидцы кражи машины смогли вспомнить гораздо больше деталей преступления, когда их опрашивал VR-аватар, а не живой человек. Им было легче разговаривать с виртуальным персонажем и проще признаться, что они не знают ответа на вопрос.

Одевающий людей робот

Американские исследователи научили робота помогать людям одеваться. Для этого создали алгоритм, который отслеживает силу, с которой рукав давит на руку. Благодаря симуляциям роборука научилась не причинять одевающимся дискомфорт.

Иск Telegram из-за криптовалюты

Мессенджер Telegram подал иск в США, обвинив компанию Lantah в незаконном использовании товарного знака GRAM. Она решила зарегистрировать бренд gram уже после того, как стало известно, что Telegram будет продавать одноименные токены. Сам Lantah также использует наименование gram для криптовалюты. В команде Дурова считают, что пользователи не заметят разницы в написании названий токенов и ошибочно решат, что между проектами есть связь.

Шрифт от Airbnb

Сервис аренды жилья Airbnb представил собственный шрифт Cereal. Работа над ним велась в партнерстве с дизайн-студией Dalton Maag на протяжении полутора лет. Целью было сделать типографику узнаваемой и разборчивой на всех платформах. В будущем он будет поддерживать и кириллицу.