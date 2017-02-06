Личный опытЯ сменил несколько городов из-за работы
The Village поговорил с людьми, которые променяли уют дома на постоянные переезды вслед за работой
Чтобы сделать карьеру в большой компании, иногда приходится переезжать из города в город: менеджеры, сумевшие наладить работу на местах, могут в перспективе получить хорошую должность в главном офисе. Но оставлять дом ради жизни в незнакомом городе людей заставляют не только карьерные перспективы. The Village поговорил с четырьмя героями, которые переезжают из региона в регион вслед за работой.
Москва — Нигерия — Норильск
Начало карьеры
Татьяна Смирнова
директор департамента общественных связей Заполярного филиала компании «Норникель»
Я никогда не думала, что у нас в стране появится такая профессия, как связи с общественностью. Как у любого нормального ребенка второй половины
В течение трех лет после университета я работала в финансовых структурах — там получила первый опыт взаимодействия с клиентами. В силу природного любопытства решила поискать себя в том, что называется классический PR, и попробовать работать на стороне агентства. Так я попала в один из крупнейших холдингов в России. Сколько проектов там было реализовано, я даже не могу посчитать. Среди моих заказчиков были
Менеджер по клановым связям
Через семь лет пришло время расти дальше — захотелось уйти в корпоративный сектор. Совершенно случайно я попала на собеседование в компанию «Русал». С высокопоставленным менеджером компании мы проговорили три с половиной часа. Меня приглашали на обыкновенную менеджерскую позицию в Москве, но по итогам разговора прозвучала сакраментальная фраза: «Не хотите ли поехать поработать в Нигерию?» Я попросила дать мне подумать чуть больше, чем пять минут. Но, выйдя из офиса и дойдя до автомобиля, уже приняла решение, что уеду. Муж меня никак не останавливал: в нашей семье мы принимаем решения исходя из того, что в данный момент интересно партнеру. Поэтому никаких противоречий не было.
В мои обязанности входило найти корову и с соответствующим пиететом ее преподнести
Я подготовилась к этой поездке: прочитала все, что можно было прочитать. Так я узнала такие вещи, о которых даже не догадывалась: например, выяснила, что в Нигерии невозможно сделать маникюр. Специфическое там было все. Начиная с того, что если ты любишь гречку, то нужно было везти с собой чемодан гречки, итальянской колбасы или других любимых продуктов, абсолютно все лекарства и другие личные вещи. Одна девушка, которая с нами работала, везла с собой электрический камин, потому что хотела создать уют в доме.
В Нигерии у «Русала» находится алюминиевый завод. Я была директором по взаимодействию с традиционным сообществом и органами власти. Мне приходилось общаться с нигерийскими кланами, которые располагались на территории муниципального района, официальными органами власти и нигерийскими журналистами. Клановый уклад африканской жизни — абсолютно потусторонний для нас мир. Для того чтобы проникнуть в голову к этим людям, надо стать немножечко африканцем. Нормальным рождественским подарком для вождя клана является живая корова. В мои обязанности входило найти корову и с соответствующим пиететом ее преподнести.
Мы жили в закрытом городке, обнесенном колючей проволокой с двумя уровнями охраны нигерийских военных. У нас был очень продуманный городок: там был бассейн, теннисный корт, площадка для пляжного волейбола. Я занималась спортом, даже купила себе велосипед. Один мой коллега привез с собой все нужное и занимался стрельбой из лука. Были книги, скайп и интернет. Но почти всегда я находилась в мыслях о работе и о том, что будет завтра. По контракту отпуск мне предоставлялся каждые три месяца на две недели. Мы летали в Москву с пересадкой около 10 часов.
Работа в тундре
В Нигерии я пробыла чуть больше года. В то время коллега рассказал, что компания «Норникель» ищет человека на позицию руководителя департамента общественных связей в Заполярье. Мне предложили сменить плюс 40 градусов на минус 40. Друзья шутят, что я так устроена: не могу работать в нормальных условиях — мне нужны экстремумы.
Через два месяца после возвращения из Нигерии я уехала в Норильск. Сейчас я отвечаю за все коммуникации на территории Норильского промышленного района и Таймыра. В компании работает 80 тысяч человек. Распространенный миф о Норильске — то, что там очень холодно и нужно обязательно менять гардероб. На самом деле морозы в сухом климате переносятся хорошо. У меня есть теплый костюм, в котором я летаю на мероприятия в тундру, но за три года работы я надевала его ровно три раза. В тундре бывает, например, день оленевода. Тогда можно слетать в тундру и посмотреть гонки на оленях, разыгрывая снегоход или бензогенератор.
Норильск строился петербургскими архитекторами, и главный проспект повторяет Невский. Норильчане обожают Петербург и, если решают сменить место жительства и вернуться на материк, чаще выбирают его. Условия? Современные отапливаемые дома. Никаких проблем нет. Мне не хватает только гурманских магазинов: негде в два часа ночи купить бурраты, если тебе страшно ее захотелось. Зато северная кухня повсеместно: олень на завтрак, обед и на ужин.
Норильск не Нигерия, поэтому дома в Москве я бываю достаточно часто. Правда зимой часто отменяют рейсы
Если человек скажет, что его все устраивает и он не хочет вернуться домой, наверное это будет неправдой. Но когда занимаешься делом, которое тебе интересно, то находишь в этом массу положительных эмоций — они перекрывают тот факт, что ты не можешь постоянно находиться со своей семьей. Конечно, рано или поздно мы захотим размеренной и упорядоченной жизни. Но сейчас еще не время.
Начало карьеры
Михаил Мишин
ведущий инженер «ЗапСибНефтехим» («Сибур»)
Я родился в Перми. Меня всю жизнь сопровождают релокации и переезды: сначала мы жили в одном районе города, потом в другом. Я менял школы, потом поступил в вуз, который находился в Кемерово. Отучившись три года, решил, что надо быть поближе к дому, и перевелся в Пермь. Там попал на практику в «Сибур», где проработал семь лет. Недавно решил поехать на строительство самого лучшего в мире завода. Так я оказался в Тобольске, где живу уже четыре месяца.
В молодости, когда ты еще не приспособлен к жизни, все это пугает: люди новые, обстановка непривычная. Но после первого же переезда это проходит. Мне переезды даются легко. Может быть, потому, что пока везде меня хорошо встречают.
Переезд
Родители восприняли новость о переезде в Тобольск позитивно, супруга тоже долго не упиралась, хотя и переживала, что там будет холодно. Но долго уговаривать не пришлось, решение пришло за
Я рассчитываю находиться в Тобольске как минимум до завершения строительства завода в 2019–2020 годах. Хотя не факт, что мы отсюда вообще
Среди минусов я бы отметил отсутствие в Тобольске моих любимых посикунчиков
Пермь понежнее, чем Тобольск в плане климата. В Тобольске средняя температура зимой на 10 градусов ниже. Поэтому жене, конечно, пришлось тяжеловато. Но так как я учился в Сибири, уже привык к таким холодам и сильно их не ощущаю.
Среди минусов я бы отметил отсутствие в Тобольске моих любимых посикунчиков. Это такие пермские пирожки, в любом месте продаются. В Тобольске их нет, зато есть строганина. Меня она не сильно впечатляет. Сфера услуг здесь тоже не сильно развита — мы не можем позволить здесь себе все что хотим. В Москве захотел в Майами — сел и улетел. В Тобольске с этим посложнее. Не хватает и родителей, и старых друзей, хотелось бы видеть их почаще. Но из Тобольска до Перми всего лишь тысяча километров. На праздники можно съездить
Голландия — Великобритания — Германия —
Путешествие по Европе
Ханс Конингс
генеральный менеджер курортного комплекса Radisson & Residences Zavidovo
Я уехал из Нидерландов в конце апреля 2015 года. До этого работал в отелях Radisson в Амстердаме, потом в Хитроу. Там я понял, что хотел бы построить карьеру в международном гостиничном менеджменте, но не решил для себя, куда хочу поехать. Конечно, первым представлялся солнечный остров с круглогодичным летом, но я не позволял этому образу себя ограничивать. Думаю, самое интересное в гостиничном бизнесе — возможность развиваться, переезжать в разные места, бывать в разных местах и разных типах отелей. После Хитроу я переехал работать в другой большой отель — в Гамбург. Все эти три места были большими отелями. Потом перебрался в Radisson Blu и Park Inn в Братиславе. После этого я сказал себе: «Окей, я закончил с Европой».
После окончания специальной программы я получил свою первую должность генерального менеджера в Radisson Blu в Ливерпуле. Я фанат команды «Ливерпуль», поэтому для меня это было хорошей новостью.
Я решил поехать в Челябинск: подумал, это интересное место,
в том числе с точки зрения культуры
Прогулки по Челябинску
Я начал свою карьеру в России с отеля в Челябинске. Когда говоришь людям, что собираешься поехать в Россию, тебя обычно спрашивают: «О, ты едешь в Москву или
В каждом новом месте я исследую город. В Челябинске я много гулял пешком, потому что жил в центре, ходил в парки, торговые центры, рестораны, пробовал русскую еду. Я не тот парень, который любит интернациональные рестораны, мне нравится исследовать местную кухню.
Сельский отель
С февраля 2016 года я работаю генеральным менеджером в Radisson & Residences Zavidovo. Это был очень интересный год. Раньше я работал в отелях, которые расположены в центре города или возле аэропорта, но Radisson Zavidovo находится между Москвой и Тверью, поэтому моя задача тут — создать место отдыха, которое стало бы номером один за пределами Москвы.
Сейчас я нахожусь в Завидово и постоянно говорю людям, что если они не были здесь, им нужно обязательно сюда приехать. Тут есть все: например, только вчера я катался на коньках. Мне нравится русская зима. Оглядываясь на прошлые январские выходные, могу сказать, что тоже прекрасно провел время. В Завидово было минус 33 градуса!
Иногда по выходным я езжу в Москву, потому что хочу увидеть больше людей вокруг, но воскресным вечером я возвращаюсь и счастлив. Негативного опыта нет, иначе бы я просто тут не жил. Иногда я летаю в Европу — люблю бывать в Амстердаме, но не сильно скучаю по этому. Здесь я планирую и дальше продолжать работать над развитием курорта совместно с Rezidor и нашими собственниками. Ну, а если заглянуть далеко вперед, то, пожалуй, я был бы готов переехать не только в крупные города России — Москву,
Где бы ты ни жил — в Англии, Словакии или России, — ты должен чувствовать себя в своей тарелке. В свой выходной ты можешь взять машину и поехать в
Тверь — Санкт-
Карьера в ресторане
Кирилл Малый
сотрудник управляющей компании MamaKnowsGroup (рестораны «Жень
и Шень» и «Точка Дзы»)
Мне 32 года, сейчас я занимаюсь открытием и ведением проектов в разных регионах России — Сочи,
Сейчас я слежу за документацией, финансовой отчетностью, набором и обучением персонала, операционными вопросами на новых площадках. Большинство проектов требуют моего личного присутствия в регионах. Запуск кафе или ресторана занимает не меньше двух месяцев. С декабря я в Самаре, но моя роль тут почти закончена, и скоро я возвращаюсь в Москву.
Жизнь в столицах
Первый город, куда я поехал запускать проект, был
Когда меня пригласили на работу в управляющую компанию, я уже не мог позволить себе такие метания. Но и понятия «дом» для меня не существует. Это не
То, как я обустраиваюсь в новом городе, зависит от длительности проекта. Если нужно быть там месяц, то можно пожить и в гостинице. Если больше, то я ищу квартиру. В этом плане я немного капризный: люблю комфорт и уют, поэтому подобрать оптимальное жилье бывает сложно. В Самаре за два месяца я поменял уже три квартиры: везде
В Самаре, например, я никак не могу от официантов добиться, чтобы они не желали гостям приятного аппетита
Основное мое время сжирает работа. Но иногда я пользуюсь моментом, и удается сходить на спектакль или музыку послушать. Качество провинциальных концертов очень сильно отличается от столичных, например в «Олимпийском». Исключение — большие артисты типа Земфиры, на которую я сходил с большим удовольствием.
Региональные особенности
Про публику могу еще сказать. Средний класс — люди, которые могут позволить себе ходить по ресторанам и летать на
Может быть, скоро я поеду открывать ресторан
обложка: обложка – enjoy-life/ stock.adobe.com, 1 – boellstiftung/flickr.com (CC BY-SA 2.0), 2 – nathanmesser/ flickr.com (CC BY-SA 2.0), 3 – judepics/ flickr.com (CC BY-SA 2.0), 4 – elenakaretina/ stock.adobe.com
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