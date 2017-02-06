Я подготовилась к этой поездке: прочитала все, что можно было прочитать. Так я узнала такие вещи, о которых даже не догадывалась: например, выяснила, что в Нигерии невозможно сделать маникюр. Специфическое там было все. Начиная с того, что если ты любишь гречку, то нужно было везти с собой чемодан гречки, итальянской колбасы или других любимых продуктов, абсолютно все лекарства и другие личные вещи. Одна девушка, которая с нами работала, везла с собой электрический камин, потому что хотела создать уют в доме.

В Нигерии у «Русала» находится алюминиевый завод. Я была директором по взаимодействию с традиционным сообществом и органами власти. Мне приходилось общаться с нигерийскими кланами, которые располагались на территории муниципального района, официальными органами власти и нигерийскими журналистами. Клановый уклад африканской жизни — абсолютно потусторонний для нас мир. Для того чтобы проникнуть в голову к этим людям, надо стать немножечко африканцем. Нормальным рождественским подарком для вождя клана является живая корова. В мои обязанности входило найти корову и с соответствующим пиететом ее преподнести.

Мы жили в закрытом городке, обнесенном колючей проволокой с двумя уровнями охраны нигерийских военных. У нас был очень продуманный городок: там был бассейн, теннисный корт, площадка для пляжного волейбола. Я занималась спортом, даже купила себе велосипед. Один мой коллега привез с собой все нужное и занимался стрельбой из лука. Были книги, скайп и интернет. Но почти всегда я находилась в мыслях о работе и о том, что будет завтра. По контракту отпуск мне предоставлялся каждые три месяца на две недели. Мы летали в Москву с пересадкой около 10 часов.

Работа в тундре

В Нигерии я пробыла чуть больше года. В то время коллега рассказал, что компания «Норникель» ищет человека на позицию руководителя департамента общественных связей в Заполярье. Мне предложили сменить плюс 40 градусов на минус 40. Друзья шутят, что я так устроена: не могу работать в нормальных условиях — мне нужны экстремумы.

Через два месяца после возвращения из Нигерии я уехала в Норильск. Сейчас я отвечаю за все коммуникации на территории Норильского промышленного района и Таймыра. В компании работает 80 тысяч человек. Распространенный миф о Норильске — то, что там очень холодно и нужно обязательно менять гардероб. На самом деле морозы в сухом климате переносятся хорошо. У меня есть теплый костюм, в котором я летаю на мероприятия в тундру, но за три года работы я надевала его ровно три раза. В тундре бывает, например, день оленевода. Тогда можно слетать в тундру и посмотреть гонки на оленях, разыгрывая снегоход или бензогенератор.

Норильск строился петербургскими архитекторами, и главный проспект повторяет Невский. Норильчане обожают Петербург и, если решают сменить место жительства и вернуться на материк, чаще выбирают его. Условия? Современные отапливаемые дома. Никаких проблем нет. Мне не хватает только гурманских магазинов: негде в два часа ночи купить бурраты, если тебе страшно ее захотелось. Зато северная кухня повсеместно: олень на завтрак, обед и на ужин.

Норильск не Нигерия, поэтому дома в Москве я бываю достаточно часто. Правда зимой часто отменяют рейсы из-за непогоды — тогда мы находимся в режиме ожидания в Москве или других городах. Часто я присоединяю командировки к выходным дням: так мне удается побыть дома подольше. Некоторые коллеги перевозят за собой свои семьи. Моя подруга привезла в Норильск своего сына, сейчас он заканчивает там 11-й класс.

Если человек скажет, что его все устраивает и он не хочет вернуться домой, наверное это будет неправдой. Но когда занимаешься делом, которое тебе интересно, то находишь в этом массу положительных эмоций — они перекрывают тот факт, что ты не можешь постоянно находиться со своей семьей. Конечно, рано или поздно мы захотим размеренной и упорядоченной жизни. Но сейчас еще не время.