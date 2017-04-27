Денис

Моя семья живет в трехкомнатной квартире в стиле лофт с элементами скандинавского минимализма. Основная прелесть квартиры заключается в том, что кухня объединена с гостиной: мы располагаем большим пространством, которое обычно интересует киношников.

Ребята, которые занимаются поиском локаций для съемок, увидели нашу квартиру на сайте дизайнеров интерьера. Предложили поучаствовать, и все получилось. Теперь мы занимаемся такими штуками на постоянной основе.

Съемки проходят не часто — раз в два-три месяца. Как правило, это один съемочный день с утра до вечера, и в основном рекламные проекты. Так, в нашей квартире снимали рекламу KFC и World of Tanks, каких-то лекарств, которые рекламируют на Первом канале. Пару раз были эпизоды сериалов и разок развлекательное шоу.

Перед тем как назначить съемку, организовывается просмотр квартиры. Из трех таких просмотров, как правило, результативен только один. Если квартира подошла, в назначенный день к нам приезжает съемочная группа из 35–50 человек. Художники и декораторы оформляют квартиру по эскизам, приходят осветители, операторы, режиссеры — и запускается процесс съемок. Я как собственник слежу, чтобы в квартире за это время ничего не случилось, и помогаю с решением технических вопросов. Я занимаюсь риелторской деятельностью и могу позволить себе выделить время в своем графике. Если же не получается, то привлекаю родственников, которые следят за процессом. Как-то раз, когда мы с женой были в отпуске, на съемках присутствовала моя мама.

Стоимость одного съемочного дня колеблется от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от проекта. Попадаются проекты, за которые платят еще меньше, порой мы на них соглашаемся.

Съемки — это достаточно большой стресс для собственника, поскольку квартира набивается людьми и переворачивается вверх дном. После полноценного съемочного дня приходится организовывать дополнительный клининг всей квартиры, чтобы вернуться к нормальной жизни.