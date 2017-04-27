Личный опытЯ сдаю свою квартиру для съемок
The Village пообщался с людьми, которые сдают квартиры для съемок рекламы и кино, и узнал, сколько на этом можно заработать
Радостная семья сидит за обеденным столом, нахваливая сосиски, молоко или другой рекламный продукт. Строить декорации для таких проектов дорого, поэтому съемки ведутся в реальных квартирах — режиссеры ищут собственников, которые готовы предоставить для мифической рекламной семьи свою жилплощадь. В Москве существует целый кинориелторский бизнес: локейшен-менеджеры ищут объекты, которые способны воплотить задумки творческой группы, и договариваются с их владельцами. The Village поговорил с собственниками загородного дома, лофта в центре Москвы и небольшой квартиры в Подмосковье, чтобы узнать, сколько можно заработать, сдавая жилье для съемок.
Мария
Наш загородный дом большой и светлый. В нем вполне мог бы жить Сталин, его даже прозвали «домом в Горках». У известного московского декоратора было свое видение интерьера этого дома, и никто из членов семьи сопротивляться не стал.
Идея сдавать дом для съемок пришла, когда возникли локальные финансовые затруднения. Не то чтобы деньги кончились совсем, просто их не было в тот конкретный момент. Быстро выяснилось, что на сдаче жилья для съемок заработать невозможно, потому что в лучшем случае съемка проходит раз в месяц. Возможно, для семьи, которая живет нормальной человеческой жизнью, 50 тысяч рублей — это хорошие деньги. Я не буду с этим спорить, но в нашем случае даже содержание дома обходится дороже.
Мы продолжаем сдавать дом: для киношников это удачная локация. Таких объектов очень мало — с доступным подъездом, очень просторной парковкой и площадями, на которых можно разместить съемочную группу любого размера. Хотя говорить про какие-то яркие съемки не приходится. Обычно это однодневные или двухдневные съемки рекламы. Последнее, что у нас снималось, — реклама «Утконоса», Huggies, Локо-банка с участием Екатерины Варнавы.
Сосуществовать вместе с киношниками и рекламщиками долго — не очень вдохновляющая идея. Представьте, ваша гостиная занята какими-то людьми, и вам нельзя туда входить, на вашей кухне кто-то что-то готовит, а в вашей прихожей вместе с вашими ботинками стоят еще 40 пар обуви.
Представьте, ваша гостиная занята какими-то людьми, и вам нельзя туда входить, на вашей кухне кто-то что-то готовит, а в вашей прихожей вместе с вашими ботинками стоят еще 40 пар обуви.
Самая экстремальная съемка на моей памяти началась в районе пяти утра. Обычно возбужденные киношники заваливаются и начинают таскать реквизит. К этим людям у меня нет ни малейших нареканий. Они ведут себя очень уважительно: это идеальные съемщики жилья, если их можно так назвать. Но суета продолжается в течение всего дня: наши вещи уступают место их вещам, во дворе очень много машин, в окна светят невероятные осветительные приборы. Из всего этого моим детям больше всего нравится буфет, который приезжает вместе со съемочной группой. Там они получают доступ к кока-коле и другим запрещенным дома напиткам.
Филипп
Я живу в большой пятикомнатной квартире с видом на МГУ. Оформлена она в классическом стиле, что не очень часто встречается, и, наверное, это привлекает режиссеров. В квартире много прострелов — например, кухню можно снять с трех ракурсов. Это очень удобно.
В 2013 году моей бабушке актрисе посоветовали сдавать квартиру под съемки. Мама вдохновилась этой идеей и начала искать способы это сделать. В итоге я нашел сайт, разместил на нем фото квартиры и получил много звонков. Мы уже четыре года сдаем квартиру, иногда съемки бывают четыре-пять раз в месяц, а иногда целый месяц никто не звонит. Когда евро и доллар поднялись, заказов стало ощутимо меньше, хотя и сейчас иногда бывают вспышки активности. Есть совсем мертвое время — январь и май, лето тоже не очень. Так получилось, что нашим самым частым гостем стал сериал «След» с Пятого канала. Еще у нас снимался кинофильм «Саранча».
Прежде чем в квартире пройдет съемка, к нам приезжает режиссер с помощником и делает несколько фотографий. Если квартира подошла, мы обговариваем сумму — обычно она зависит от величины съемочной группы. За маленькие группы мы берем 15–20 тысяч рублей, за группы побольше — 40–50 тысяч. В 90 % случаев съемка длится один день. Однажды у нас снимали пять дней подряд, но регулярно на такое рассчитывать не приходится.
Еще был вопиющий случай: чайник включили не в ту розетку, произошло возгорание, и обгорела тумбочка. Нам компенсировали 10 тысяч рублей.
В сам день съемки утром мне звонит человек, я быстро собираюсь, спускаюсь вниз и помогаю группе заехать на территорию жилого комплекса. Где-то час они разгружаются и поднимают оборудование. Часто съемки длятся дольше запланированного. Если группа отклоняется от графика незначительно, мы прощаем и дополнительных денег не берем.
Никаких контрактов мы, конечно же, не подписываем, надеясь на добросовестность съемщиков. Один раз нам сломали плафон — за это перечислили на карту 5 тысяч рублей. Еще был вопиющий случай: из-за того, что чайник включили в переходник, предназначенный для освещения, произошло возгорание — сгорели задние ножки и стенка прикроватной тумбочки. Нам компенсировали 10 тысяч рублей.
Сейчас я работаю, но когда учился в университете, полагался на деньги от сдачи квартиры. Хотя каждый раз это было скорее разочарование. В одном месяце можно было заработать 60 тысяч рублей, понадеяться, что так будет и в следующем, а потом ничего не получить. Наверное, стоит рассчитывать в среднем на 10 тысяч рублей в месяц. Это не стабильный доход, а скорее приятный бонус.
Для продвижения квартиры я сотрудничаю примерно с 20 локейшен-менеджерами. Они выходят на меня сами, потому что получают за организацию съемок определенный процент: со мной договариваются на 15 тысяч рублей, а группа платит, например, 25 тысяч. В этом их интерес.
Денис
Моя семья живет в трехкомнатной квартире в стиле лофт с элементами скандинавского минимализма. Основная прелесть квартиры заключается в том, что кухня объединена с гостиной: мы располагаем большим пространством, которое обычно интересует киношников.
Ребята, которые занимаются поиском локаций для съемок, увидели нашу квартиру на сайте дизайнеров интерьера. Предложили поучаствовать, и все получилось. Теперь мы занимаемся такими штуками на постоянной основе.
Съемки проходят не часто — раз в два-три месяца. Как правило, это один съемочный день с утра до вечера, и в основном рекламные проекты. Так, в нашей квартире снимали рекламу KFC и World of Tanks, каких-то лекарств, которые рекламируют на Первом канале. Пару раз были эпизоды сериалов и разок развлекательное шоу.
Перед тем как назначить съемку, организовывается просмотр квартиры. Из трех таких просмотров, как правило, результативен только один. Если квартира подошла, в назначенный день к нам приезжает съемочная группа из 35–50 человек. Художники и декораторы оформляют квартиру по эскизам, приходят осветители, операторы, режиссеры — и запускается процесс съемок. Я как собственник слежу, чтобы в квартире за это время ничего не случилось, и помогаю с решением технических вопросов. Я занимаюсь риелторской деятельностью и могу позволить себе выделить время в своем графике. Если же не получается, то привлекаю родственников, которые следят за процессом. Как-то раз, когда мы с женой были в отпуске, на съемках присутствовала моя мама.
Стоимость одного съемочного дня колеблется от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от проекта. Попадаются проекты, за которые платят еще меньше, порой мы на них соглашаемся.
Съемки — это достаточно большой стресс для собственника, поскольку квартира набивается людьми и переворачивается вверх дном. После полноценного съемочного дня приходится организовывать дополнительный клининг всей квартиры, чтобы вернуться к нормальной жизни.
Валерия
жена Дениса
Когда мы ремонтировали квартиру, то жутко ругались. Я была категорически против этого стиля и этих дизайнеров. И затеи со съемками я тоже немного побаивалась, потому что имела отношение к рекламе и понимала, что будет, когда в квартиру придут 50 незнакомых человек. Но сейчас настал триумф моего мужа: и квартира мне нравится, и затраты на дизайн отбились. Все получилось здорово.
Съемочные группы часто перекрывают весь двор, тогда приходится объяснять соседям, почему нас опять снимают. Но муж рад. Он коллекционирует ролики и показывает всем, кто приходит к нам в гости впервые.
Не могу сказать, что радуюсь, когда узнаю о грядущих съемках. Обычно их подтверждают накануне, и нас с ребенком ждет экстренная эвакуация к бабушкам или подружкам.
Мария
Мой отец сдает загородный дом для съемок уже три-четыре года. Он сподвигнул меня заняться тем же, когда отметил, что ремонт и площадь жилья не имеют значения: для кино или сериала может подойти неожиданная локация. Я живу в трехкомнатной квартире в 15 километрах от МКАД. Дизайн квартиры делал друг семьи, поэтому он получился штучный — бетонный потолок, деревянные панели на стенах, светильники, сваренные из металла, и окна, покрашенные в фиолетовый. Отец предупредил, что к регулярным 12-часовым съемкам нужно быть готовой. И я решила — почему бы не подзаработать?
Я просто нашла группы «ВКонтакте» и выложила туда объявление с фотографиями квартиры и контактами. Почти сразу пошли звонки. Сначала к нам приехали студенты. Я согласилась, потому что мне самой было интересно попробовать. Потом приехали с НТВ снимать эпизод сериала «Мертв на 99 %». Сериал только пустили в эфир, поэтому я не знаю, показали нашу квартиру или еще нет. Это была первая большая съемка, но об этом я стараюсь не распространяться. Агенты любят разводить лохов-новичков, и нужно быть внимательным, чтобы получить ту сумму, на которую квартира реально претендует.
Агенты любят разводить лохов-новичков, и нужно быть внимательным, чтобы получить ту сумму, на которую квартира реально претендует.
Чаще всего съемки проводятся в одной комнате, вторая отведена под компьютерную зону, где сидят операторы и монтажеры, которые следят за картинкой. Мы в этот момент можем сидеть на кухне. Киношники стараются не опаздывать. Они очень тихие. Чувствуется, что их много, но они не шумят и не гудят, стараются ходить в бахилах и не мусорить. Когда идут съемки, все вообще замолкают — слышно только актеров.
Прошлая съемка в моей квартире стоила 15 тысяч рублей. Я считаю, что это прекрасная возможность заработать для людей, не являющихся педантами. Сдают свое жилье даже люди с хорошими особняками, неудобства от съемок не колоссальные, а за день можно заработать приличную сумму.
Алексей
У меня квартира в стиле лофт, в дизайне которой я воплотил свой взгляд на вещи. Она находится на 31-м этаже и имеет панорамные окна в пол с видом на Волоколамку и Ленинградку.
О том, что можно сдать квартиру для съемок, я узнал несколько лет назад от друзей, которые этим занимались. Я решил тоже попробовать, раз это сулило дополнительный доход. 12-часовая смена в моей квартире стоит 60 тысяч рублей. Но все зависит от масштаба проекта. Бывает, что проект снимают несколько дней подряд, бывает несколько съемок в месяц, а иногда наступает затишье на пару месяцев.
Мою квартиру можно увидеть в разных фильмах, клипах и телепередачах. Но, честно говоря, я не слежу за тем, что и когда выходит. Помню, что первая съемка была для фильма «Гуляй, Вася». Он вышел на экраны месяц назад, но так получилось, что мою квартиру оттуда вырезали. Также квартира есть в одном клипе, называется «I Know Your Care». Интерьера там практически не видно, но сняли его полностью здесь.
У тех, кто снимает клипы, как правило, денег нет. Это молодые ребята, которые приходят и начинают клянчить: «Ну дайте поснимать за 15 тысяч». Иногда я соглашаюсь.
Процесс съемок бывает непростой. И вроде я ничего не делаю, кроме действий из серии «подай-принеси», но к концу дня накапливается усталость. На выходе после 12 часов съемки получают максимум две минуты кино.
Как правило, в составе съемочной группы есть несколько человек, которые в начале дня двигают мебель, а потом возвращают все на свои места. Киношники вообще довольно серьезные ребята. У них большие бюджеты, они платежеспособные и ведут себя достойно. Если что-то ломают, тут же достают кэш и рассчитываются. А у тех, кто снимает клипы, как правило, денег нет. Это молодые ребята, которые приходят и начинают клянчить: «Ну дайте поснимать за 15 тысяч». Иногда я соглашаюсь.
Этот заработок нельзя сравнить с авансом и зарплатой каждый месяц. Но на этом можно подрабатывать. Я могу за один день получить столько же, сколько люди получают за месяц, сидя в офисе с утра до вечера. Я коммерсант и зарабатываю на всем, чем только можно, в рамках закона, поэтому меня бы не устроило жить только на доход от съемок. Но думаю, такая идея многим пришлась бы по душе.
Недавно я посоветовал сдавать квартиру другу-музыканту. Притом что у него, откровенно говоря, «бабушкин вариант», он получает 25 тысяч рублей за съемку и очень благодарен мне, что я подкинул идею и поделился контактами локейшен-менеджеров.
Как работают локейшен-менеджеры
Даниил Галанов
компания KinoLocation
Задача локейшен-менеджера — воплотить задумку режиссера, найти места для съемок в реальной жизни и организовать их проведение. Его находчивость — главный инструмент в решении разных, порой неординарных задач.
Люди сдают квартиры независимо от достатка и профессии. Для того чтобы квартира стала объектом для съемок, не нужно иметь связи среди киношников или рекламщиков. Хотя на практике люди, которые сдают квартиры, сами имеют отношению к творчеству. А стоимость и частота съемок зависит от художественной ценности самого объекта: съемочный день в квартире может стоить от 15 до 100 тысяч рублей.
Вообще, задачи бывают разные и непредсказуемые. Однажды для съемок полнометражного фильма перед нами стояла задача найти военный корабль в Москве. Оказалось, что сделать это не так просто. Начав поиски, выяснили, что один московский олигарх приобрел себе советский военный крейсер, который ожидал буксировки на Химкинском водохранилище. Дальше нужно было договориться с хозяевами и успеть провести съемки до отправки корабля. Еще один случай: стояла задача снять, как в жилом доме в режиме реального времени зажигаются и гаснут окна. Для это мы обошли все квартиры 12-этажного дома, раздали в каждую квартиру по рации и во время съемок управляли светом в окнах во всем доме.
Михаил Титов
компания Location Hunters
Мы занимаемся поиском объектов для проведения съемок, затем показываем творческой группе и согласовываем просмотры. После этого утверждаем бюджет на съемку и обсуждаем с собственников все нюансы: например, то, где будет размещаться группа и департаменты съемочной группы (грим/костюм, актеры, буфет, администрация, реквизит, оборудование).
Критерии объектов озвучивают режиссер и художник-постановщик проекта. После этого мы ищем в своей базе нужную квартиру, дом, офис или необычные пространства. У каждого режиссера свои задачи, но сейчас очень популярны интерьеры в стиле IKEA, квартиры с плотного цвета стенами, а вот некогда популярные лофты — уже заезженная тема. В объекте важно все: цвет стен, материалы, из которых сделан пол, дверные и оконные рамы. Правильную основу можно легко доработать деталями.
Сдают квартиры люди, которые имеют отношение к медиа, производству видеоконтента, творческой движухе. Но мы каждый день находим и тех, кто смущается от ожидания предстоящей съемки. Собственнику объекта выплачивается вся сумма аренды, мы получаем гонорар за поиск от продакшен-студии. Заработок владельца квартиры за один съемочный день зависит от многих факторов — интерьера, площади, премиальности, количества рабочих часов. Это может быть и 30 тысяч, и 300, но мы стараемся не работать со слишком дорогими объектами: не хотим удовлетворять чрезмерные аппетиты.
Фотографии предоставлены собственниками жилья.
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