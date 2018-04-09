Началось все в январе 2017 года. В последний день новогодних праздников я впервые оказалась в «Техникуме» — там мой друг назначил мне встречу. Я пришла раньше, заказала чай и пирожные, потом решила сходить в туалет. Дальше очнулась в машине скорой помощи, меня везли в «Склиф» (институт Склифосовского. — Прим. ред.). У меня был панический шок от того, что я не знаю, где я и что произошло. Могла назвать только свою фамилию. Мой друг — единственный, кто связал меня с реальностью. Следующее воспоминание про то, как врач сказал: «Поздравляем, мы собирались делать вам срочную операцию головы, но компьютерная томография показала, что гематомы мозга нет, поэтому обойдемся без этого». Если бы нужного оборудования в больнице не было, меня бы оставили на две недели в стационаре. А так все, что было положено, — стопроцентный покой и сон. После праздников больница была перегружена, и меня отправили домой. Ответчикам в суде казалось странным, что меня не оставили в стационаре, но я консультировалась со многими узкими специалистами, и все свидетельствуют, что с подобными сотрясениями все, что нужно, — покой и сон.

Восстановление

Я вышла с такими диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение третьей степени, краткосрочная потеря памяти, перелом большого бугорка плеча, множественные растяжения связок, гематомы.

Больше десяти дней я находилась дома, за городом у своей мамы, потому что не могла самостоятельно себя обслуживать. После этого впервые выехала открывать больничный в поликлинику по ДМС. Порядка двух недель я находилась на больничном. Все это время я не работала. С такой травмой противопоказано даже садиться за компьютер. Я не могла сфокусировать взгляд, читать с монитора, все скакало и прыгало. Март и апрель ушли на кучу процедур восстановительного характера.

Я начала эпизодически работать в феврале. Это была «Геометрия настоящего», рассчитанная на 20 тысяч человек, — как руководитель коммуникаций V-A-C Foundation в России, я просто не могла не принимать в этом участия. Но возвращение в рабочий график давалось тяжело — и морально, и физически. Слабая концентрация и постоянные головные боли продолжались достаточно долго. Я регулярно ходила к нейрохирургу. У меня было одно желание — иметь ясность в голове и суметь работать в прежнем объеме.

Окончательно вернулась в рабочий московский ритм я только во второй половине сентября. До этого я выдерживала только ограниченное количество рабочего времени, непривычное для моих профессиональных требований.

Разбирательство

Спустя месяц после происшествия, в феврале, я связалась с Анной Тюриной (PR-директор White Rabbit Family. — Прим. ред.), мне раздобыли ее телефон. Она сказала, что в курсе ситуации. Никаких предложений от ресторана о компенсации не было. Еще мы запрашивали видео с камер наблюдения. Здравый смысл подсказывает, что в таком уважаемом ресторане должны работать камеры. Если бы у них все было идеально с лестницей, они бы давно уже опубликовали подтверждение. Значит, не хотели. После ситуации со мной The Village публиковал фотографии из инстаграма, где видно, что лестница без маркировки и горят свечи. Это сейчас даже с улицы все видно как в аквариуме, и лестница просматривается до самого конца.

По совету Анны Тюриной я написала подробное письмо для Бориса Зарькова, владельца сети. Анна сказала, что оно будет передано. После этого наступила тишина. Через какое-то время я написала лично Борису в фейсбуке. Он выразил сожаление, что мне не ответили, и попросил написать еще раз ему лично. Я написала письмо, где перечислила все свои траты — около 260 тысяч рублей. После этого прошло еще около месяца. Ответа не было. После этого я написала пост, который вызвал большой резонанс. Тогда со мной связался управляющий «Техникума». Мы вели в фейсбуке долгую путаную переписку. В итоге мы договорились, что я предоставлю их бухгалтерии отчетные документы о лечении.

Несмотря на ДМС, я понесла много расходов, которые не покрывала страховка. Хотя изначально я говорила, что буду признательна любой помощи, у меня попросили конкретные цифры понесенных расходов. Это посещение врачей, исследования, лекарства, такси (потому что я не могла ездить на метро). К тому же мне предстояло дальнейшее лечение, о котором говорили врачи.

Но после поста, в котором я выставила на всеобщее обозрение свою частную жизнь (а для меня это был большой шок), я хотела действовать официально. Я нашла адвоката, который составил досудебную претензию со списком совершенных и потенциальных расходов, а также включил компенсацию морального вреда. Получилось около 440 тысяч рублей. Некоторые расходы я не могла подтвердить чеками, потому что часто хорошие массажисты или остеопаты принимают в частном порядке и их не выписывают. В ответ на это мне сообщили, что готовы компенсировать около 30 тысяч рублей. Я ответила, что это никак не соответствует реальной сумме.

После того как я опубликовала пост, я получила безумное количество поддержки от знакомых, незнакомых, проживающих в России и далеко за ее пределами. Но были и сообщения о том, что я порчу репутацию заведения. Сам управляющий писал мне: «Если вы считаете, что ресторан обязан оплачивать вам лечение, нетрудоспособность, моральный вред, то почему не обращаетесь в суд с иском? Это обычная практика урегулирования споров. Также в случае продолжения распространения информации, порочащей репутацию, компания подаст иск о нанесении вреда распространением недостоверных фактов в соцсетях и СМИ. Рекомендую вам больше не распространять сведения, порочащие нашу компанию, иначе мы будем вынуждены писать заявления в полицию по статье „Вымогательство“». После этого я решила, что буду обращаться в суд, и в мае подала иск.

Суд

Нескольких адвокатов посоветовали мои знакомые. В итоге я выбрала адвоката, которая считала, что пробовать бороться и искать справедливости стоит, сопереживала мне. Конечно, она предупредила, что в России нет прецедентного права и случаи, когда клиент выигрывает у сети, бывают разве что с «Макдоналдсом». Но моя история была проявлением социальной ответственности, и она взялась за это дело. Когда я увидела, как она работает, то не пожалела.

В изначальном иске фигурировали полмиллиона рублей. Потом мы уточнили, что требуем возместить миллион рублей в качестве компенсации за моральный вред, а также недополученный доход и фактически понесенные расходы. Все вместе составляло около миллиона 140 тысяч рублей.

Рассмотрение дело началось в августе. Последнее слушание было 2 апреля. Вторая сторона предлагала досудебное соглашение в октябре. Мы были готовы это обсуждать, но предложенная сумма, 100 тысяч рублей, не соответствовала моим расходам с учетом судебных издержек. Я отказалась.

Финальное заседание стало седьмым. Я посетила только три последних. На заседаниях присутствовало два-три адвоката со стороны «Техникума». Сначала они подавали опровержения, где ставилось под сомнение все, что возможно, начиная с неправильной эксплуатации лестницы. Ставилось под сомнение то, что я была во вменяемом состоянии, что у меня была сильная травма. Суд рассматривал выписки из психоневрологических центров, историю болезни, выписки из карты по месту жительства. Хотя для меня самой тоже было важно понять, нет ли у меня патологии и отклонений, которые могут приводить к таким ситуациям. Дорогостоящие масштабные исследования мозга, сердца, давления не выявили никаких нарушений.

Результат

Суд присудил мне около 280 тысяч рублей: расходы по чекам, недополученный доход, штраф. Моральный вред оценили в 40 тысяч рублей, присудили компенсацию меньшей части судебных издержек (30 тысяч рублей). Конечно, мы знали, как оценивается в нашей стране моральный ущерб, и не рассчитывали на миллион рублей. В любом случае суммарно это в три раза больше, чем мне предложили в «Техникуме». Мы, бесспорно, выиграли дело. Не говоря уже о том, что создали прецедент.

С той лестницы падали еще, я была не единственная. Просто люди привыкли, что у нас добиться чего-то невозможно. Поэтому то, что мы создали прецедент, — самая большая победа. Как минимум рестораторы в следующий раз подумают, дорожат ли они своей репутацией.

Решение вступит в силу, когда будет готово обоснование. Дальше у сторон есть месяц, чтобы подать апелляцию. Адвокат сказала, что если апелляция и будет, то вторая сторона будет тянуть до последнего. А дальше лето, отпуска. Нам кажется, что они пойдут до конца и история возобновится ближе к началу осени.

Я считаю, что все начинается с нас самих. Мы не можем говорить, что система не работает и это аксиома. Если хочешь, чтобы она начала работать, попробуй сам с ней поработать. Мне было принципиально важно пройти весь путь. Даже если бы я проиграла, то знала бы, что сделала все.