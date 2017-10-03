The Village продолжает рассказывать о том, сколько стоит жизнь в разных городах России. В новом выпуске — город Лесной в Свердловской области, который раньше назывался Свердловск-45. На его территории находится ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», где собирают и утилизируют ядерные боеприпасы, а также производят изотопы урана. Просто так в Лесной не попасть — город окружен стеной с колючей проволокой, а на въезде охрана с автоматами проверяет у въезжающих пропуска. Вход на территорию открыт только тем, кто здесь родился, их ближайшим родственникам и работникам предприятий Росатома. В городе живут 50 тысяч человек.

Лесной относится к ЗАТО — закрытым территориальным образованиям, на территории которых стоят предприятия, имеющие отношение к производству оружия массового поражения или переработке радиоактивных материалов. Они начали появляться в СССР в середине 50-х по приказу Сталина. Города были строго засекречены, жители подписывали бумагу о неразглашении места жительства, а за нарушение грозила уголовная ответственность. После распада СССР географию ЗАТО рассекретили. Некоторые населенные пункты лишились своего статуса, но некоторые остаются закрытыми. Сейчас в России существует 42 закрытых города, где живут чуть больше миллиона человек. Девять из них находятся на Урале — в Свердловской и Челябинской областях.

Жительница Лесного, журналистка Елена (имя изменено) рассказала, во сколько обходится жизнь в городе, куда попасть можно только по пропуску, а дальних родственников пускают лишь на свадьбу или похороны.

Низкий доход 5 тысяч рублей Средний доход 15–30 тысяч рублей Высокий доход 150 тысяч рублей

Жилье

12 тысяч рублей в месяц

В Лесном аренда однокомнатной квартиры обойдется в 10–13 тысяч рублей в зависимости от состояния, плюс оплата коммунальных услуг. Стоимость двухкомнатной варьируется от 13 до 18 тысяч рублей. В съемных квартирах обычно живут молодые семьи и студенты, которые приезжают учится в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. На время учебы иногородним выдают пропуск в город.

На сегодняшний день рынок недвижимости практически стоит. Однокомнатная квартира в разных районах города может стоить от полумиллиона до 1,5 миллиона рублей. Стоимость двухкомнатной — от миллиона до 2,5. В самых дорогих вариантах обычно сделан евроремонт, установлены стеклопакеты и обязательно джакузи.

Те, кто приезжает в Лесной работать на секретных предприятиях, получают муниципальное жилье.

Транспорт

18 рублей за поездку на автобусе

80 рублей за поездку на такси

Проезд в автобусе стоит 18 рублей. В городе работают три частных перевозчика, которые агрессивно конкурируют между собой. Они работают по разным маршрутам и пересекаются только на центральной городской улице, где часто случаются конфликты. Местные жители жалуются на их грубость.

Многие горожане совмещают основную работу с подработкой в такси. Город небольшой (его можно обойти за 40 минут), и поездка имеет фиксированную стоимость — 80 рублей, плюс по 20 рублей за каждую новую остановку. Поездка на дальние маршруты — до прилегающих территорий или в соседний город, который находится за КПП, — обойдется в сумму от 100 до 200 рублей.

Продукты

5 тысяч рублей в месяц

Семья их двух человек в месяц тратит на еду около 5 тысяч рублей. На территории ЗАТО работают федеральные продуктовые сети «Кировский», «Магнит», «Монетка», «Пятерочка», «Курико», алкомаркеты «Красное и белое». Есть и местные сети — «Легион» или «Рождественский». Раньше в городе было много местных предпринимателей, которые держали продуктовые магазины, но с приходом сетевых магазинов они разорились.

Продукты стоят как и в соседних открытых городах области. Чаще всего проценты «за доставку» начисляют при продаже одежды. В городе есть магазины «Евросеть», «Мегафон», DNS, аптеки «Живика». В торговых центрах местные бизнесмены продают одежду, шубы, украшения, бытовую технику. В Лесном нет книжных магазинов — только два больших канцелярских, поэтому книги жители заказывают в интернете. Горожане ездят в соседний город Нижнюю Туру, чтобы попасть на ярмарки одежды, куда привозят свои товары китайцы.

Развлечения

От 150 рублей за билет в кино

Отдыхают жители Лесного в клубах «ЧеГевара», «Паб», «Варадеро». Ресторанов в Лесном нет — только кафе. Есть один кинотеатр, где каждый четверг появляются новинки. Билет в кино будет стоить от 150 до 280 рублей в зависимости от дня недели.

В Лесном три театра: детский, молодежный и взрослый. На гастроли приезжают и музыканты, и театральные труппы. Недавно в Лесном выступали Игорь Николаев, группа «Чайф», «Голубые береты», «Отпетые мошенники», Юрий Лоза, Ирина Дубцова. Спектакли дают московские и екатеринбургские театры, регулярно с гастролями приезжает Серовский театр драмы.

Главный минус закрытого города — все друг друга знают и по городу ходят слухи, если что-то случилось: начались ли сезонные чихания или пожелтела трава (значит, был выброс на ЭПХ). Зато практически нет иностранцев и жить в городе безопасно. Он хорошо подходит для спокойной жизни с семьей.

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