Неофициально территорию от поселка Магри до границы с Абхазией, растянувшуюся на 150 километров вдоль Черного моря, называют Большим Сочи. Он считается вторым по протяженности городом мира и самым крупным курортным городом России. Сочи состоит из четырех районов — Адлерского, Лазаревского, Хостинского и Центрального. По последним данным, здесь живут 411 тысяч человек, а за лето и осень 2017 года здесь побывало почти 5 миллионов туристов. Как живется в городе, население которого периодически увеличивается в пять раз, рассказал его житель Денис Сагитов.

Переезд

Я живу в Сочи пять лет. В 2012 году город активно готовился к Олимпиаде, появлялась инфраструктура, а вместе с ней перспективы для жителей. Я решился на переезд и сейчас занимаюсь развитием своей компании по автоматизации бизнеса.

Город я полюбил еще в детстве, мы с семьей часто сюда приезжали. И можно сказать, что за это недолгое время я стал настоящим сочинцем. Многие ведь переезжают сюда с определенными надеждами, а потом быстро разочаровываются и уезжают. Люди считают, что здесь в принципе легко жить, как на курорте: каждый день ходить на море и вообще получать удовольствие от жизни. Это далеко не так: здесь достаточно конкуренции и высокие цены.

Жилье

21 тысяча рублей в месяц

Мне кажется, что цены в Сочи сравнимы с московскими. В городе, как и везде, стоимость недвижимости отличается в зависимости от того, где ее покупать, — на первичном или вторичном рынке. Сейчас пользуются спросом совсем маленькие квартиры. 24 квадратных метра — популярный метраж для Сочи. Недавно моя знакомая купила такую квартиру в новостройке за 1,8 миллиона рублей. Средняя стоимость покупки однокомнатной квартиры (35 квадратных метров) — 3 миллиона рублей, двухкомнатной (58 квадратных метров) — 5,8 миллиона рублей.

В Сочи есть жилье, которого нет практически нигде в России. Это так называемые жилые гаражи. В Москве такие встречаются, но здесь можно прогуляться по целым районам. Я видел и шестиэтажные надстройки. Есть эллинги — жилье почти у кромки моря. Но для длительного проживания оно не комфортно из-за высокой влажности.

В Сочи есть и элитные комплексы. Ходят слухи, что в ЖК «Королевский парк» приобрели недвижимость первые лица государства. Это апартаменты с закрытой территорией, вертолетной площадкой и своим пляжем. Квартиры здесь стоят от 10 до 65 миллионов рублей.

Аренда однокомнатной квартиры в среднем обойдется в 21 тысячу рублей. Обычно предложения ищут на «Авито», ЦИАНе и группах во «ВКонтакте». Размер коммунальных платежей зависит от самого дома. Мои друзья с севера России говорят, что мы в Сочи платим за отопление больше, чем в Нижневартовске. Часто жить в новостройке с автономной котельной выходит дешевле, чем в доме старого фонда с городским отоплением. В среднем мы платим за ЖКУ 3–5 тысяч рублей.

Транспорт

от 22 рублей за билет

В Сочи ходят автобусы, маршрутки и пригородные электрички. Поездка на автобусе стоит 22 рубля. Но многие маршруты — например, из Лазаревского в центр — считаются пригородными, их стоимость выше. Доехать на автобусе из центра города в Адлер можно за 76 рублей, на маршрутке — за 54 рубля.

Многие ездят на работу в другие районы. Если ехать без пробок на машине, дорога из Адлера до центра Сочи может занять 20–25 минут. Но так как трафик серьезный, особенно в пик сезона или в дни проведения мероприятий, бывают большие пробки. Часто во время приезда первых лиц страны внезапно перекрывают трассу. Объездных путей очень мало, поэтому в пробках можно потерять много времени. Однажды я стоял четыре часа.

Uber, Gett и «Яндекс.Такси» появились здесь 2,5 года назад. Раньше такси было очень дорогим, так как работала только одна сетевая компания. Сейчас поездка по городу в среднем обходится в 200 рублей. Поездка из центра Сочи до аэропорта обойдется в 1 000–1 200 рублей. Если воспользоваться услугами бомбил, то такой маршрут будет стоить 2,5 тысячи рублей и выше.

Еще один вид транспорта — комфортные «Ласточки». Доехать из Сочи до «Розы Хутор» можно за 350 рублей. В Сочи были попытки сделать морское сообщение с городами на побережье, но сейчас полноценной инфраструктуры так и нет. Бывает, ходят «Ракеты» до Анапы, Геленджика и Новороссийска. Билет стоит около 2,5 тысячи рублей, но это сообщение нельзя назвать стабильным.

Раньше у меня была своя машина, но сейчас я пользуюсь каршерингом. Меньше года назад здесь появилась компания URentCar. Аренда автомобиля стоит от 7,5 до 9 рублей в минуту. Есть суточные тарифы, около 2,5–3 тысячи рублей. С парковкой в Сочи все плохо. Есть платные зоны парковки, но как водитель я редко ими пользуюсь. Муниципальные парковки стоят 60 рублей в час, парковки у торговых центров — 100 рублей.

Еда

15 тысяч рублей в месяц

Я занимаюсь спортом, поэтому питанию уделяю достаточно много внимания. Около 15 тысяч рублей в месяц на продукты у меня точно уходит. В Сочи есть «Перекресток», «Пятерочка» и, конечно, «Магнит». Основатель «Магнита» Сергей Галицкий сам из Лазаревского, бизнес начал развивать в Краснодарском крае, и сейчас «Магниты» здесь буквально на каждом шагу. Ноунейм-магазинов стало очень мало, они просто не выдерживают жесткого давления со стороны сетевиков. Первые сети начали закрываться еще перед Олимпиадой, а во время кризиса закрылась последняя из крупных сочинских сетей мини-маркетов «Кайрос».

В Сочи довольно дорогие рынки. Продукты там, как правило, даже дороже, чем в супермаркете. Но, например, специи можно купить только там. А вот фрукты и овощи покупать на рынках довольно бессмысленно. По хорошей цене можно купить разве что мандарины зимой: стоят они от 30 рублей за килограмм. Можно найти сочинские киви и огурцы. Иногда в Сочи бывают привозы — фрукты и овощи везут из хозяйств Краснодарского края. Местные вина бывают разного качества: разливное домашнее, конечно, стоит дешево. Бутылка шампанского «Абрау-Дюрсо» — 200–400 рублей.

На шопинг все едут в Краснодар. По дороге можно купить хороших фруктов, а в крупных торговых центрах — одежду. Это проще, если есть машина, и часто даже дешевле, потому что во многих магазинах Сочи цены на порядок выше. Москвичи, приходя к нам в «Макдоналдс», часто спрашивают: «А почему бургеры столько стоят?» То же самое с крупными сетевыми магазинами.

Если человек едет в Сочи и мечтает поесть здесь местных морских деликатесов, скорее всего, он разочаруется. Основное, что есть, — это барабуля и мидии. Если жителю Сочи захочется поесть хороших мидий, он выловит их сам. Лайфхак: где-то в сентябре приходите на море со скребком и сеткой. В Сочи есть форелевое хозяйство, хорошая рыба здесь стоит от 500 рублей за килограмм.

Развлечения

В прошлом году я купался в море всего пять раз. Причем один раз это было на Крещение, а один — в ходе соревнований по триатлону. Если мы с друзьями хотим выбраться на природу, то не идем на море, а едем в горы, стараемся выбирать малолюдные места.

За время, что я здесь живу, ходил в клуб всего два раза. Мне кажется, что клубов здесь не так много, и у местных они не пользуются большой популярностью. В туристические места сочинцы вообще предпочитают не ходить. Но есть рестораны, которые хорошо подходят и туристам, и местным, чаще всего они находятся в удалении от побережья. Из таких я люблю «Хмели & Сунели» и бар Loft. Средний чек зависит от ресторана и варьируется от 800 рублей до 5 тысяч рублей.

Многие туристические места считаются дорогими для местных, например, та же Красная Поляна. Ски-пасс на склоны «Горки Город» и «Роза Хутор» на день стоит 1 500–2 600 рублей. Сочинцы стараются покупать сезонные ски-пассы. Скидки на них бывают редко, но иногда ски-пассы распространяют по квотам для сотрудников, так что можно сэкономить несколько тысяч рублей. Сезонный ски-пасс стоит 47 тысяч рублей.

Театр у нас один — Зимний. Туда ходят в основном приезжие. И выступают тоже приезжие: московские и питерские труппы с ориентацией на курортников. Весь бомонд российского шоу-бизнеса находится здесь круглогодично. Так что дефицита развлекательных мероприятий нет, можно сходить на любимого исполнителя. Я не пропускаю ни один приезд Дианы Арбениной. Билеты на концерты российских исполнителей стоят в среднем от 1,5 до 7 тысяч рублей.

В большинстве музеев и других развлекательных мест для сочинцев нет никаких льгот. Ко мне приезжает много друзей и родственников, и бывает так, что я иду куда-то в 20-й раз и все равно покупаю билет по полной цене. Я знаю только два исключения: Сочинский дендрарий и Тисо-самшитовая роща.

Год назад в Сочи открыли казино. Там я сам ни разу не был, но знакомые неделю назад оставили 50 тысяч рублей. Кажется, большинство жителей Сочи заходят туда, только чтобы посмотреть.

Сочинцы, конечно, посещают крупные мероприятия, которые здесь случаются. Летом я был на Кубке Конфедераций, а в 2014 году удалось попасть на Олимпиаду. Мы часто бываем в районе Олимпийского парка и сейчас. До того как город стал олимпийским, здесь была скорее большая деревня. Потом появилась вся инфраструктура, и сочинцы ею пользуются.

Обложка: Andrey Babushkin, Creative Commons, (CC BY-SA 3.0)