Севастополь — черноморский торговый и военный порт на юго-западе Крымского полуострова. Здесь живет порядка 430 тысяч человек, и численность населения каждый год увеличивается. Весной 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, и с тех пор вся территория имеет неясный правовой статус: на картах ее относят то к Украине, то к России, международные компании опасаются там работать из-за санкций, а жители имеют по два паспорта. Житель Севастополя Никита Ткач рассказал The Village, сколько здесь стоят продукты, транспорт, жилье и развлечения.

низкий доход 20–30 тысяч рублей средний доход 40–70 тысяч рублей высокий доход от 100 тысяч рублей

Жилье

20 тысяч рублей в месяц

Аренда приемлемого жилья без советской мебели и клопов размером с собаку будет стоить порядка 20 тысяч рублей в месяц за однушку. Возможно, на отшибе чуть дешевле, 15 тысяч. Правда, качественной стильной мебели и предметов интерьера ждать не стоит, так как IKEA на полуострове нет и не было. То, что зовется евроремонтом, в большинстве своем очень убого.

Кроме того, сезонный фактор огромный: 70 % всех сдаваемых квартир к лету переходит на посуточную сдачу. Постоянные арендаторы переезжают на лето к родственникам или друзьям. Я сам так снимаю, с выселением летом. Если ты живешь в городе давно, то можешь найти квартиру на лето недорого.

Вообще, жилья сдается много, потому как в сезон сюда едут туристы и многие живут за счет сдачи квартир. Плюс Севастополь — город моряков, и для них это стандартная схема: купить пару квартир для сдачи, чтобы было на что жить в старости.

Квартира в новостройке будет стоить 2,5–3 миллиона рублей. Слышал, что некоторые петербуржцы меняют квартиры с севастопольцами ключ на ключ. После присоединения [Крыма к России] квартиры выросли примерно вдвое. Раньше однушка в новостройке стоила примерно миллион. Потом приехали разные дельцы, стали скупать целыми подъездами. Говорят, что, когда мост достроят, недвижимость подорожает еще сильнее.

Транспорт и инфраструктура

18–20 рублей за поездку

По городу ездят небольшие маршрутки (еще при Украине закупили мерседесы), желтые автобусы-«богданы» и троллейбусы. Маршрутка — 18–20 рублей, автобус — 18 рублей. Посадка в такси — 70 рублей, поездка по городу в среднем обойдется в 150–200 рублей.

В городе нет ни «Убера», ни «Яндекс.Такси». Это самый ад Крыма — из-за санкций много чего не работает. Нет нормальных банков, только всякие дочерние убогие конторы типа РНКБ. Часто пользуетесь РНКБ? Он только в Крыму и есть! А еще Генбанк и банк «Россия», попавшие под санкции. Работают они с картой «Мир» и со счетами, с которых я не могу на материковую карточку ничего переслать.

В местных магазинах принимают MasterCard и Visa, в первый год [после референдума] было хуже: терминалы оплаты отсутствовали, расплатиться можно было только наличными.

Продукты

20 тысяч в месяц

Сетевых магазинов вроде «Пятерочки» и «Ашана» нет. Есть местные небольшие сети, например «Лидер», а также оптовые гипермаркеты «Метро», «Ассорти» и Novus. По ощущениям, продукты стоят достаточно дорого, что и понятно: их везут с материка. В среднем, если нормально питаться, покупать мясо, овощи, фрукты, выходит около 20 тысяч в месяц.

Есть также районные рынки, где все закупаются, так как там дешевле. Местные продукты очень вкусные и стоят недорого. На вино цена фиксированная, много разных фруктов. Есть местная рыба, но она размером с палец. Зато растут мидии, их можно собирать самому, можно заказать доставку. Но я немного опасаюсь их покупать: непонятно, где их рвут, можно отравиться. Есть пара устричных ферм — научились выращивать.

Развлечения

150 рублей — билет в кино

1 000 рублей с человека — счет в кафе

Билет в кино стоит 150–200 рублей. Заведений в городе достаточно, но толковых немного, три-четыре на весь город. В большинство ходят лысые мужички и дамы со скучающими лицами, а нормальных тусовочных мест, где можно выпить, пошутить, поболтать, нет. Недавно ко мне приезжал друг, и мы пытались как-то повеселиться, но не вышло. Зашли в клуб, а нас охрана строго попросила шапки снять, потому что неприлично.

Цены в меню кафе и ресторанов примерно как в Москве: бургер — 400–500 рублей, пиво — 300, салат — 400. На человека выходит 1 000–1 200 рублей за вечер.

Летом тут популярны морские прогулки. На набережной не протиснешься: продавцы чуть ли не за руку хватают и предлагают. Это стоит около 400 рублей с человека, и надо ждать, пока наберется катер. Кроме того, можно поехать кататься на квадроциклах, можно взять палатку и пойти в поход. Может, некоторые еще на общественный пляж ходят, но я так не отдыхаю.

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