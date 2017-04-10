Дальновидные студенты уже начали бомбардировать офисы компаний письмами с просьбой о прохождении практики. А некоторые компании открыли набор на программы летних стажировок, рассчитанные на поиск перспективных кадров. The Village выбрал несколько интересных вариантов для тех, кто думает, где пройти практику.

Для кого: студенты 3-го курса бакалавриата и 1-го курса магистратуры математических и IT-cпециальностей

Продолжительность: 2 месяца

Сбербанк предлагает студентам пройти стажировку «Сберлето» в сфере мобильной разработки на iOS и Android, а также Java, кибербезопасности и Data Science. Участники будут работать над реальными проектами подразделения под руководством наставников. Для того чтобы стать одним из них, нужно иметь хорошие оценки и знать английский на уровне не ниже intermediate. Заявки принимаются до 30 апреля.

Для кого: студенты старших курсов, мечтающие работать в консалтинге

Продолжительность: 10 недель

Московский офис известной консалтинговой фирмы набирает студентов на оплачиваемую стажировку с перспективой продолжить карьеру в компании. От претендентов требуется свободный английский, хорошая успеваемость и аналитические навыки — их будут оценивать в несколько этапов. Для первого нужно составить резюме, сопроводительное письмо и эссе на английском. Заявки принимаются до 16 апреля.

Для кого: аспиранты и выпускники технических вузов

Продолжительность: 3 месяца

Студенты из разных городов России и СНГ на три месяца смогут погрузиться в работу интернет-компании и стать участниками одной из команд, занимающихся разработкой интернет-сервисов и приложений, речевыми технологиями, анализом данных и машинным обучением. Есть также аналитическая работа и исследовательские проекты. Отбор пройдут люди со знанием структур данных и алгоритмов, с опытом разработки на одном из языков программирования, умеющие решать нестандартные задачи. В процессе стажировки им будут платить зарплату, компенсировать расходы на питание, а жителям других городов оплатят проезд и проживание в Москве. Заявки принимаются до 1 мая.

Для кого: выпускники и аспиранты технических вузов со знанием английского не ниже upper-intermediate

Продолжительность: 2–3 месяца

Компания Philips будет проводить неоплачиваемые летние стажировки в своем R&D центре в Сколково. Их участники смогут заняться исследованиями в области машинного обучения, искусственного интеллекта, анализа и обработки данных. В

Для кого: студенты старших курсов факультетов иностранных языков

Продолжительность: от 3 месяцев

Онлайн-школа английского предлагает студентам пройти оплачиваемую стажировку в статусе преподаватели или методиста. Жить в Москве для этого не обязательно, так как вся работа ведется по скайпу. Желающим попробовать нужно будет пройти тест на знание языка. Заявки принимаются круглый год по почте hr@englishdom.com.

Для кого: студенты разных специальностей

Продолжительность: от 3 месяцев

Кулинарная студия предлагает студентам профессиональных училищ (поварам и барменам) пройти практику на кухне, а также ищет стажеров из профильных вузов в отделы продаж, бухгалтерии, маркетинга и других. Всего предполагается взять десять человек, которые будут работать по индивидуальному графику и получать по тысяче рублей в день. По итогам стажировки можно продолжить работать в компании. Заявки принимаются по почте hr@culinaryon.com.

Для кого: студенты 2–4-го курсов, желающие сделать карьеру в PR и журналистике

Продолжительность: 2 месяца

Сайт, посвященный интерьеру и дизайну, проводит летнюю неоплачиваемую стажировку для будущих журналистов, интернет-маркетологов и пиарщиков. Примерно 10–15 часов в неделю они будут проходить тренинги в офисе на «Арме», а также участвовать в работе компании.

Для кого: студенты разных специальностей

Продолжительность: от 2 недель до 2 месяцев

Банк принимает стажеров из числа студентов разных факультетов. Будущие юристы могут пройти практику в юридическом отделе, менеджеры — в отделе продаж, математики — в отделе финансов и так далее. В процессе можно понять, как работает банк, и получить опыт по специальности. Короткие стажировки не оплачиваются, но если студент хочет в будущем перейти на полный рабочий день, ему платят зарплату.

К нам приходят ребята с разных факультетов. Обычно они идут стажироваться в отдел, который соответствует их специализации в университете: будущие юристы — в юридический отдел, менеджеры — в продажи и HR. Ребята с экономических и физико-математических факультетов идут в финансы, CRM и так далее. Стажировка может быть оплачиваемой (когда человек устраивается с перспективой перехода на полный рабочий день) и бесплатной (короткая стажировка по профилю учебы). Стажировки длятся по-разному. Бесплатная, например, от 2 недель до 2 месяцев. Найти информацию о стажировках и подать заявку можно на нашем карьерном сайте или через вуз. Стажеры нашего банка получают общее представление о его работе, узнают о том, как работает компания в целом, а еще приобретают практические навыки в профессии.

обложка: Ваня Анисимов