Чай и печенье в офисе, скидки на фитнес или курсы английского обещают в своих вакансиях многие компании. И такие бонусы уже мало удивляют соискателей. Но некоторые работодатели предлагают сотрудникам тренировки по экстремальным видам спорта и общение с офисными хамелеонами и ящерицами (речь о настоящих рептилиях). Специалисты агрегатора вакансий Adzuna собрали для The Village самые необычные обещания работодателей, а мы узнали, насколько они привлекают потенциальных сотрудников.

Самые странные обещания работодателей

Прыжки с парашютом и сноуборд

Помимо привычного фитнеса, некоторые компании обещают кандидатам экстремальные развлечения. Во Владимире и Челябинске есть вакансии ведущих менеджеров по продажам, где в качестве мотивации среди прочего предлагают прыжки с парашютом за счет компании. А в Барнауле разработчикам обещают корпоративные тренировки по сноуборду и горным лыжам.

Хамелеоны в офисе

Однажды The Village уже писал об офисных животных. Некоторые компании не только радуют ими сотрудников, но и завлекают кандидатов. К примеру, тестировщикам Mamba, помимо чая, кофе, настольного тенниса и кальяна, обещают офисных ящерок и хамелеона. Иркутская компания «ТочкаРу» заманивает дизайнеров пианино и зеленым попугаем. Иногда работодатели разрешают приводить в офис и своих животных.

Корпоративный театр

Помимо профессиональных курсов для сотрудников, в московской компании BigData есть корпоративный театр и кукольный театр. Возможностью попробовать себя на сцене и услышать аплодисменты коллег компания привлекала технического продакт-менеджера (сейчас вакансия уже закрыта).

Нужна ли нестандартная мотивация?

Катерина Гаврилова гендиректор рекрутингового агентства DigitalHR Вчера наш рекрутер узнавал, как разработчик будет принимать решение о выборе места работы: у него на тот момент было шесть офферов от разных компаний. Кандидат ответил, что будет ориентироваться на SWOT-анализ и коучинг. Так вот, если судить по SWOT-анализу (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), такие поощрения будут критически важными. Особенно если вы ищете специалистов на рынке, где за внимание кандидата бьются десятки компаний. Сильные стороны — репутация компании, стабильная зарплата выше рынка, качественный продукт — могут повторяться достаточно часто. А вот графа с возможностями будет отличаться. В офисе есть здоровая еда для сотрудников — возможность наконец-то заняться своим здоровьем и выйти на ЗОЖ. Проводят выездные корпоративы в других странах — отличная возможность путешествовать и знакомиться с миром. Кроме того, эти дополнительные поощрения позволяют находить компаниям единомышленников: тот, кто положительно на собеседовании среагирует на походы, книжные клубы или корпоративные занятия йогой, проще впишется в коллектив. Но учтите, что это работает только на крепком фундаменте из сильных сторон и ярче всего проявляется в сферах с высокой конкуренцией за кандидата, например в IT-секторе.

Кира Гордиенко специалист по коммуникациям службы доставки еды «Достаевский» (Петербург) Сейчас хорошего кандидата уже не заманить работать в офис печеньками и стабильной зарплатой, нужна нематериальная мотивация. Особенно это касается специалистов творческих специальностей, разработчиков. У нас в компании уделяют этому большое внимание. В штате четыре сотрудника, занимающихся внутренними коммуникациями. Выделяя ресурсы на развитие сотрудников, ты инвестируешь в компанию, в ее будущее. Еженедельно у нас проходят Dosta Talks — это лекции в стиле TED, где сотрудники обмениваются опытом. В офисе есть библиотека, куда оперативно закупаются все новинки профессиональной литературы, книги про бизнес, самосовершенствование. Есть бесплатные курсы английского языка — в группу попасть просто, сдав экзамен. Мы проводим аналогичное с Blue Day (международной практикой обмена должностями) мероприятие — Big Day. В этот день сотрудники офиса делают заготовки, режут пиццу, пекут пироги и закручивают роллы. В «поля» выходят все — специалисты, менеджеры, руководители, директора. Это сплачивает коллектив и помогает лучше взаимодействовать в будущем. Система нематериальной мотивации работает и на производствах: наши повара, курьеры, администраторы получают билеты на концерты и городские мероприятия. А к примеру, на День курьера мы отправили наших курьеров в барбершоп за счет компании, где они провели почти целый день. Все это сказывается на текучке кадров: за последнее полугодие у нас ушли всего три сотрудника из офиса, и одна из них — в декрет. Всего в компании 1 288 человек, из них 105 работают в офисе, остальные на производствах.

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