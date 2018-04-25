Несмотря на блокировку в России, число пользователей Telegram сократилось лишь на 3 %. Тематические каналы продолжают публиковать посты, а среди них — десятки с предложениями о работе и стажировках. При помощи специалистов проекта «Вакансии для хороших людей» The Village составил подборку телеграм-каналов с вакансиями.

Работа для всех

«Интересная работа в Москве»

Число подписчиков — 24 553

Здесь можно найти вакансию копирайтера или в фармацевтической компании. Часто встречаются перепосты из других каналов. Есть аналогичный канал для жителей Петербурга.

«Вакансии с зп выше 50 тысяч»

Число подписчиков — 9 569

Ребята собирают в своем канале работу для маркетологов, редакторов, дизайнеров, SMM-специалистов, а также менеджеров по продажам и маркетологов.

«Антирабство»

Число подписчиков — 35 270

Проект Алены Владимирской «Антирабство». Вакансии и стажировки в разных сферах: от Mail.ru и Альфа-банка до торговых сетей. Часто встречаются и предложения в СМИ. На канале можно встретить и эксклюзив, и перепосты из других ресурсов, что для многих удобно — можно не бегать по разным каналам.

Your Job

Число подписчиков — 19 282

Вакансии от создателей телеграм-канала о карьере Your Career. Здесь много предложений в сфере диджитала, но есть также объявления о поиске юристов, специалистов по картам и стажировки для студентов.

«Интересные вакансии в России и за рубежом»

Число подписчиков — 2 306

Здесь можно найти и стажировку в США, и работу для фрилансеров в зарубежном креативном агентстве, и переводчика, и продюсера BBC, и даже директора музея на Шпицбергене.

Работа в диджитале

«Мы вам перезвоним»

Число подписчиков — 12 225

Вакансии из диджитала и медиа с прямыми контактами работодателей. Авторы канала размещают и полезное чтиво: можно найти посты о том, как написать резюме без опыта работы и не бояться разговаривать по телефону.

«Норм работа»

Число подписчиков — 12 611

Нормальные вакансии для редакторов, писателей, копирайтеров, контент-маркетологов, SMM-специалистов. Удобная навигация и редактура.

DesignHunters

Число подписчиков — 9 751

Отборные вакансии для дизайнеров, в основном в диджитале: веб-дизайн, графический дизайн, дизайн мобильных приложений и игр.

«Вакансии и резюме из Digital»

Число подписчиков — 5 823

Чтобы разместить вакансию или резюме, достаточно написать авторам канала. Они используют свой формат объявлений, из которого сразу понятно, что нужно делать, какие требования к кандидату и «что по деньгам».

HRity («Эйчарити»)

Число подписчиков — 2 778

Канал с вакансиями в рекламе, в IT и диджитале в России и за рубежом. Много объявлений о работе в разных агентствах с подробными описаниями.

DigitalHR

Число подписчиков — 3 006

Вакансии в диджитале от одноименного агентства. Есть работа для контент-менеджеров, специалистов по продажам, таргетированой рекламе и других работников диджитал-сферы.

Работа для журналистов

«Вакансии для хороших людей»

Число подписчиков — 8 951

Наш уютный телеграм-канал с вакансиями в медиа. Каждый день выходит от пяти до 15 предложений напрямую от работодателей. Все вакансии модерируются. Есть микрорадио создателя ресурса «Вакансии для хороших людей» Ирины Конторевой, а по четвергам — рубрика «Подзарядка» с прикладными советами по поиску работы. Про вакансии в Северной столице можно почитать в петебургском канале.

Work for Writers

Число подписчиков — 2 555

Работа для людей, которые зарабатывают текстом: копирайтеров, журналистов, редакторов. Из последних вакансий — редактор для Альфа-банка, автор журнала «Кот Шредингера» и главред в Skillbox.

«Каталог работы для редактора»

Число подписчиков — 1 236

Вакансии редакторов, журналистов, копирайтеров. Канал собирает объявления о поиске пишущих людей из соцсетей, сайтов и от пользователей Telegram.

For Media

Число подписчиков — 58

Канал молодой, подписчиков пока мало, но подписаться стоит — попадаются предложения, которые не встретишь в других каналах.

Удаленная работа

«Охотник за головами»

Число подписчиков — 36 446

Вакансии с удаленной работой со всего Рунета. Здесь появляются объявления для редакторов, дизайнеров и разработчиков. У канала также есть чат, куда можно послать вакансию или резюме.

Канал проекта «Дистанция»

Число подписчиков — 7 881

Актуальные вакансии на удаленке и фриланс-проекты. Тексты публикуются полностью, не нужно никуда переходить, чтобы узнать детали и контакты.

Workathome.ru

Число подписчиков — 1 400

Вакансии по удаленной и проектной работе с одноименного сайта: есть объявления для копирайтеров, координаторов, SMM-менеджеров и менеджеров по продажам.

Стажировки и волонтерство

«New Directions: стажировки и волонтерство»

Число подписчиков — 8 663

Идеи для тех, кто хочет поехать на летнюю стажировку в Грецию, Чехию или Швейцарию, а также попробовать себя в роли волонтера на каникулах.

Brain Drain

Число подписчиков — 7 693

Стажировки и волонтерские проекты и вакансии для молодых специалистов за рубежом. Можно поехать младшим специалистом в университет ООН в Токио или поучиться в брюссельской цирковой школе.

StudyQA

Число подписчиков — 7 507

Гранты, стипендии, обучение и стажировки за рубежом: исследования в Италии, MBA в Англии, летняя школа урбанистики в Польше и много других интересных возможностей.

Разное

Marketing Jobs

Число подписчиков — 6 332

Вакансии для маркетологов, пиарщиков, рекламщиков и специалистов из смежных областей, в диджитале и офлайне, в России и за рубежом.

«Вакансии в образовании»

Число подписчиков — 3 383

Работа для преподавателей и менеджеров образовательных проектов. Речь идет не столько об учителях, сколько о специалистах разного профиля в образовательной сфере — от редактора тематического сайта до сотрудника отдела обучения крупной компании.

«Работа в сфере искусства»

Число поклонников канала — 2 953

Вакансии и возможности в сфере дизайна и искусства. Если мечтаете работать в музее или арт-галерее, вам сюда. Здесь можно также узнать о том, как подать заявку на грант, и о конкурсах для молодых художников.

FinExecutive

Число подписчиков — 730

Вакансии в области финансов, инвестиций, консалтинга и IT — тут публикуют и объявления о днях карьеры в МГУ и стажировках для будущих финансистов, а также сообщения о поиске финансовых аналитиков, бухгалтеров, трейдеров и даже топ-менеджеров.