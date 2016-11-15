The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет представителей разных профессий. В новом выпуске — маркетолог. По данным карьерного портала Superjob, большинство соискателей на эту позицию — молодые специалисты до 29 лет. Зарплата новичков в профессии составляет 35–50 тысяч рублей, а директор по маркетингу в крупной компании может претендовать на 200 тысяч рублей и больше. Диджитал-маркетолог из известной московской сети индустрии красоты и здоровья рассказал, чем занимается и сколько зарабатывает.

Профессия Интернет-маркетолог Доход 70 000 рублей Расходы 30 000 рублей еда 10 000 рублей ипотека 5 000 рублей коммунальные платежи 2 000 рублей контактные линзы 2 000 рублей транспорт 4 000 рублей еда вне дома 7 000 рублей уборка 4 500 рублей подгузники для ребенка 5 000 рублей косметика

и салоны красоты 1 000 рублей интернет и телефон 4 500 рублей товары для дома, одежда и другие нерегулярные расходы

Как стать маркетологом

Я учился в Институте связи, во время учебы у меня и мыслей не было стать маркетологом, скорее наоборот: я мечтал работать по специальности, то есть инженером на телике или в какой-нибудь телекоммуникационной компании.

Примерно на третьем курсе этот интерес стал угасать — ничего интересного и, на мой тогдашний взгляд, применимого в реальной жизни нам не давали, а скорее пытались сделать из нас будущих ученых, но на базе устаревшего оборудования и технологий. Тем не менее кое-какие знания, полученные в основном за счет самообучения, помогли мне буквально за 15 минут пройти собеседование в крупную телекоммуникационную компанию и начать совмещать работу с учебой — днем учиться, а ночью работать, и наоборот.

Поработав некоторое время в IT в период начала бурного развития фейсбука, твиттера и инстаграма в нашей стране, я почувствовал, что многое в социальных сетях понимаю лучше, чем мои тогдашние коллеги-айтишники. Большинство из них были еще и сложны в общении, что меня страшно угнетало. Параллельно с этим мы с другом попытались запустить интернет-магазин курительных камней (они продавались как замена вредным кальянам), но достаточно быстро свернули эту затею. Затем я увидел в твиттере, что SMM-агентство ищет специалиста на стажировку, и подумал, что вот она — возможность вырваться из скучного IT в телекоммуникациях в бурную, активно развивающуюся среду. Я прошел стажировку, но за время работы понял, что менеджмент проектов, даже в такой интересной сфере, не совсем мое.

Я ушел из агентства, но желание сменить вид деятельности не отпускало, его подстегивала моя девушка, которая уже работала интернет-маркетологом в относительно небольшой, но довольно известной интернет-компании. Уже тогда я мечтал, чтобы моя будущая жена была человеком именно из этой профессии, так как мне страшно нравились девушки, которые были коммуникабельны и на ты с технологиями. Вместе с ней мы также пытались запустить интернет-магазин, торговали самодельными сладостями, а потом решили бросить все и уехать на зиму в Юго-Восточную Азию. Мы сдали квартиру знакомому, который достаточно быстро отвалился, и мы, находясь вдалеке от родины, рисковали остаться без денег. Вдруг мне написал мой знакомый, владелец достаточно успешного интернет-магазина. Он знал, что я бездельничаю, и предложил заняться маркетинговой рутиной, которую можно делать удаленно. Так я на практике погрузился в интернет-маркетинг и стал маркетологом новой интернет-волны.

На все места, где я работал, я попадал с первого собеседования. Самое важное для маркетолога — голова на плечах. Можно не иметь профильного образования (но высшее, скорее всего, пригодится как признак общего развития), достаточно иметь релевантный опыт, желание постоянно учиться и быть вовлеченным в среду (думаю, что маркетолог табачной компании должен курить).

Особенности работы

Сейчас я работаю в крупной компании в индустрии красоты и здорового образа жизни. В мои обязанности входит все, что так или иначе связано с интернетом, — за рубежом эта позиция чаще всего называется «digital manager», у нас это пока еще чаще называют «интернет-маркетолог». В мои обязанности входит поддержка и развитие бизнеса компании по всем цифровым каналам коммуникаций: всем привычный интернет, мобильные приложения и даже интерактивные экраны в наших офлайн-точках.

Каждый день я занимаюсь улучшением сайта: где-то исправить ошибки, где-то что-то изменить или даже создать новую страницу для продвижения того или иного продукта с помощью подрядчика. Еще веду соцсети и занимаюсь партнерскими программами, поддерживаю мобильные приложения.

Мой рабочий день начинается сразу после пробуждения: я проверяю почту и соцсети на предмет важных вопросов и задач, решение которых лучше начинать, не откладывая. По пути на работу (не раньше 10 утра) я могу продолжить разбор этих задач или же почитать что-то полезное. Рабочий день в офисе начинается с ритуалов, например с того, чтобы помыть кружку и выпить воды. После этого я сажусь за разбор почты (я пытаюсь придерживаться методики «ноль во входящих»), выполняю важные и срочные задачи, затем переходя к важным, но не срочным. В течение дня меня частенько дергают то вживую, то по телефону, подкидывая срочные (но не для меня) задачи, от которых порой не отвертишься. Если на день выпадают две-три встречи, то день можно считать потерянным. Каждая встреча отнимает много сил, и все они разрывают день на куски. Спокойствие и возможность заняться задачами не отрываясь наступает после шести вечера. Следующие два часа до ухода домой частенько выдаются самыми продуктивными в течение дня. Заканчивается работа в восемь вечера.

Каждый рабочий день не похож на другой. На этой работе я никогда не считал часы. Самое приятное в моей работе — это ее творческая часть и возможность быть на гребне волны. Например, пока большинство людей просто играет в Pokémon GO, мы с коллегами думаем над тем, как новинка может быть полезна бизнесу, как с ее помощью привлечь людей в наши офлайн-точки или как зацепиться за хайп вокруг нее в соцсетях. Я по долгу службы много времени провожу в соцсетях, на встречах, мероприятиях. Все это может создать впечатление, что маркетологи непонятно чем занимаются, но так могут думать разве что люди, далекие от бизнеса и продаж.

Наш отдел состоит из пары десятков человек, функции которых практически не дублируются, за исключением пары ключевых направлений — digital и PR. Прямых подчиненных у меня нет, но есть те, кто выполняет мои поручения, — веб-дизайнер и SMM-специалист. Сам я напрямую подчиняюсь директору по маркетингу.

Большинство маркетинговых активностей у нас поставлены на поток — мы знаем, что и зачем нужно сделать. Каждую новую акцию, придуманную совместно с продажниками и финансистами, мы прежде всего переводим с юридического языка на язык, понятный нашей целевой аудитории: вместе с копирайтером пишем текст и придумываем привлекательный месседж. Далее в нужный срок активируем все это на наших интернет-ресурсах, запускаем контекстную рекламу и другие каналы коммуникации — например, наружную рекламу. Первое время после запуска следим за всем практически в онлайн-режиме, затем на ежедневной основе.

Не могу сказать, что в жизни, помимо работы, я как-то применял свои профессиональные знания. Фрилансом заниматься не приходилось. Есть, например, четкое понимание того, как сделать так, чтобы мой пост в соцсетях увидело большое количество пользователей, но я пока не пробовал.

Зарплата и траты

В месяц я зарабатываю 70 тысяч рублей. Насколько я знаю, это и есть средняя по московскому рынку цифра по моей позиции. Это чистый фикс, бонусной части у меня нет, так как я не занимаюсь большими проектами, часть работы носит трудно измеримый имиджевый эффект, а измеримая часть сильно зависит от принимаемых решений.

Мой образ жизни сейчас — это образ жизни кормильца семьи. У меня маленький ребенок и жена, которая сидит с ним в декрете. Бюджет у нас общий. Около 15 тысяч рублей в месяц уходит на жилье (ипотека + коммунальные платежи), 2 тысячи — на безлимитную карту «Тройка». В среднем около 30 тысяч рублей мы тратим на еду — придерживаемся веганского питания на основе продуктов понятного происхождения. Не могу отказать себе в сладком, стараюсь заменять обычное на относительно полезное — например, финики и мед. Легко отказал себе в алкоголе, не пью уже более двух лет. Кстати, это позволяет прилично экономить, в том числе в кафе.

Из постоянных трат — 7 тысяч рублей на уборку, 4,5 тысячи рублей на подгузники, 2 тысячи рублей на контактные линзы, остальное — на развлечения в выходные. Это могут быть походы в кафе, на выставки, маркеты и прочие активности, где мы можем оставить 1,5–2 тысячи рублей. Часть денег уходит на одежду, которую мы покупаем строго по необходимости: например, в этом месяце купили жене теплую зимнюю куртку в Uniqlo за 15 тысяч рублей.

Единственный кредит, который есть у моей семьи, — это льготная ипотека, оформленная на моего тестя. Других кредитов нет принципиально. Если мы что-то хотим купить, сначала что-то продаем или делаем покупки за счет денежных подарков от бабушек и дедушек на многочисленные праздники.

Пока жена в декрете, отдыхать не приходится. До того как завести ребенка, мы с ней достаточно путешествовали, но, как показывает опыт, впрок это не сделаешь. Все выходные я провожу с ребенком.