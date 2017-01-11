The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет представителей разных профессий. В новом выпуске — врач-стоматолог. Чтобы начать лечить зубы, врачам-стоматологам необходимо потратить на образование восемь лет. Свою медицинскую карьеру студенты могут начать после второго курса, подрабатывая ассистентами. И если зарплата ассистента невелика (5–10 тысяч рублей), то зарплата врача-стоматолога, имеющего собственную базу пациентов и прошедшего курсы повышения квалификации, начинается от 80 тысяч рублей. Мы попросили стоматолога, который специализируется на ортопедии в одной из частных московских клиник, рассказать, как стать высокооплачиваемым специалистом.

Профессия Стоматолог Зарплата 100–120 000 рублей Траты 5 000 рублей ЖКХ 3 000 рублей транспорт 30 000 рублей еда 8 000 рублей спортивные хобби 7 000 рублей покупка мебели и предметов для дома 20 000 рублей образовательные курсы 35 000 рублей накопления на свадьбу 10 000 рублей накопления на отпуск 2 000 рублей подарки

Как стать стоматологом

Учеба. Стоматологом я стал не столько по своей воле, сколько по воле родителей. Будучи школьником, я метался между медициной и программированием, но родители оказались прозорливыми. Учеба сначала была как у всех, но на четвертом курсе что-то как будто щелкнуло в моей голове, мне стало очень интересно то, чем я занимаюсь, я стал этим жить и болеть.

Я учился восемь лет. Сначала получил общий диплом врача-стоматолога, но по нему работать в общем-то нельзя — врачу нужно постдипломное образование (интернатура и ординатура). Интернатура была также общей практики, а уже после я решал, в какую сторону хочу двигаться.

Основных категорий врачей-стоматологов несколько: это детский стоматолог, стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт и стоматолог-ортодонт. Терапевт лечит кариес, каналы и устанавливает пломбы, хирург проводит удаление зубов и устанавливает имплантаты, детский врач занимается лечением детей. Есть еще пародонтологи — они работают с десной и мягкими тканями. В процессе постдипломного образования я думал, что мне ближе хирургия, но жизнь сложилась так, что я стал ортопедом, о чем ни разу не жалею. Ортопед занимается восстановлением как эстетики, так и функции зуба: устанавливает коронки, мосты, виниры, протезы.

После интернатуры я пошел в ординатуру по ортопедической стоматологии. Тогда ординатура длилась два года, а сейчас уже три. Мелкие курсы повышения квалификации заняли еще полгода-год.

Практика. Практика во время учебы имеет большое значение. Многие студенты не ищут работу врачей-ассистентов, а хватаются за случайные подработки. Хотя для работы ассистентом достаточно начального медицинского образования. После третьего курса можно работать врачом-гигиенистом. Он занимается чисткой, отбеливанием и другими малоинвазивными манипуляциями. С начала четвертого курса я работал ассистентом. Постоянно учился, проявлял инициативу, и это не осталось незамеченным: в середине пятого курса по официальному распоряжению руководителя клиники я стал работать гигиенистом.

Также многое зависит от интернатуры. Я получил очень хорошую базу для начала работы врачом-стоматологом. Сначала было непросто из-за отсутствия опыта. Моя первая клиника находилась рядом с домом; я пришел туда, рассказал про свои сильные стороны, про то, где работал, что умею и что умею теоретически. На этом мы договорились с главным врачом на месячный испытательный срок и сдельную оплату.

Сейчас при устройстве на работу есть правило хорошего тона: желательно иметь с собой дипломы и сертификаты о дополнительном образовании (частные платные курсы) и портфолио своих работ с фотографиями примеров чистки, лечения кариеса, протезирования.

Особенности работы

поиск клиентов. За время работы я сменил не очень много клиник — пять или шесть. В государственных учреждениях не работал — не сказать, чтобы там было сильно хуже, но некоторые нюансы все же мешают. Например, ограниченное время приема на каждого пациента.

Рано или поздно начинается период, когда ты не сам ищешь место работы, а когда тебя рекомендуют и сами работодатели хотят тебя заполучить. Репутация формируется не только среди клиентов, но и среди начальства клиник, потому что фотографии работ периодически публикуются в специализированных группах в соцсетях. Там их могут увидеть главврачи, заметить таланты и предложить работу.

Фейсбук сейчас — очень мощный инструмент в стоматологии. Если врач считает работу хорошей, то может выложить ее на всеобщее обозрение и получить критику или мнение более опытных коллег. Например, по фотографии можно оценить, как стоит конструкция в полости рта, идет ли она пациенту или нет, видны ли границы этой работы. Глядя фото чужих работ и комментарии к ним других специалистов, можно узнать вещи, которые вряд ли преподают в университете или на постдипломном обучении.

Стоматологи активно продвигают свои услуги в инстаграме. В основном люди ищут работы по хэштегам — например, #виниры #обточка #коронка. Обращают внимание на понравившиеся картинки, переходят в аккаунты доктора или клиники и по ним уже ориентируются. К сожалению, распространены случаи, когда другие внаглую воруют фото работ и выставляют в своих аккаунтах, выдавая за свои. Бороться с этим пока не получается. Стоматологии и врачи, которые уважают свою репутацию, таким не занимаются. Не пишут они и липовые отзывы от вымышленных клиентов.

График и требования. Обычно запись ко мне на неделю вперед, при высокой загрузке — на две недели без свободных окон. Врачи в нашей клинике приходят за полчаса до визита пациента, а не ждут его с раннего утра. Сейчас я работаю пять-шесть дней в неделю, три дня из которых загрузка полная. На недавних новогодних праздниках я работал все семь дней — есть категория пациентов (например, с телевидения), которая очень занята в будние дни.

На первичную консультацию отводится час, другое время я планирую сам, исходя из объема работ. Лечение кариеса занимает час, а на серьезную обточку под виниры я могу выделить и шесть часов.

Все хотят красивые зубы перед Новым годом и перед отпуском, поэтому конец декабря и середина мая — пиковое время. Поток пациентов начинает возрастать и в середине августа: дети идут в школу, а родители готовятся к началу учебного года.

Клиники, которые позиционируют себя как очень хорошие, выдают при трудоустройстве стопочку корпоративных стандартов, с которыми врач обязан ознакомиться и которым обязан соответствовать. Там, например, прописаны фразы, рекомендованные для общения с пациентами. В некоторых клиниках принят стандарт формы одежды — обычно она более разнообразная, чем в государственных учреждениях. Сейчас популярны поло и рабочие джинсы, но я все-таки предпочитаю костюм, потому что иначе между ассистентом и доктором нет визуальных отличий, а это важно. Пациент должен понимать, кто врач.

Ценообразование. Цена несложных работ зависит от стоимости материалов, которые используются, и от наценки клиники. Если речь идет о коронках и винирах, то исходят из технической стоимости работ (они изготавливаются не напрямую стоматологом, а зубным техником) и наценки клиники, куда заложена оплата работы персонала. Наценка везде начинается от 200 % (неважно, государственная это стоматология или суперкрутая клиника), и дальше в космос. Два врача могут делать одинаковые коронки у одного техника, только один продаст ее пациенту за 20 тысяч рублей, а другой — за 50 тысяч.

Усредненных цен нет: в клиниках всегда есть прайс, основанный на исследовании рынка, а частный врач сам решает, какой процент возьмет сверху. Там, где я работаю, поставить пломбу с качественной обработкой и анестезией стоит около 5–6 тысяч рублей. Коронка стоит порядка 22–27 тысяч рублей в зависимости от материала. Если это модный нынче диоксид циркония, то коронка может стоить 35 тысяч рублей.

Зарплата

В начале своей работы врачом-стоматологом я получал около 10–15 тысяч рублей при небольшом количестве пациентов, потом постепенно она росла: 15, 25, 45, 80, 100 тысяч рублей. Сейчас я получаю 100–120 тысяч рублей в месяц. Но привлечь стоматолога высокой зарплатой — сомнительная идея. Это должны быть совсем меркантильные стоматологи. Хороших специалистов привлекают условия работы, наличие ассистента, нужного оборудования и оптики, хорошего компьютера и фотоаппаратуры.

В частных клиниках бывает определенный план на сумму услуг, которые должен оказать пациентам врач. Планом определяется и зарплата — обычно это установленный процент от всей суммы. План ставится достаточно реалистичный и выполняется небольшими усилиями, особенно в сезон. Если же он не выполняется, некоторые не очень добросовестные врачи начинают навязывать свои услуги. Они могут предложить пациенту то, чего, в принципе, можно было бы не делать — например, лечение зубов, которые не повреждены кариесом. Кариес там только начальный, и на этой стадии можно было бы обойтись профилактикой. Зачастую на первичной консультации и осмотре, когда пациент приходит с чем-то, на его взгляд, незначительным, врач действительно видит что-то еще, что требует коррекции или лечения, но его основная задача в том, чтобы адекватно сказать пациенту не столько о необходимости лечения, сколько о самом отклонении и возможных вариантах лечения.

Премии и бонусы в частной клиниках бывают редко, а вот штрафы практикуются достаточно часто. Они не прописаны в договорах — штрафовать могут за что угодно. Одному моему директору, например, не понравилось то, что я не побрился. Часто штрафуют за опоздание и за незаполнение медицинской документации. Суммы несерьезные, но имеют свойство увеличиваться: в первый раз тебя могут штрафануть на 100 рублей, потом — на 200, потом — на

1 000 рублей. Иногда, если ты допустил какой-то косяк в лечении, стоимость технического этапа могут вычесть из зарплаты.

Помимо зарплаты, некоторые клиники предлагают питание для сотрудников, а еще трудоустройство не на четверть ставки, а на полную с соответствующими отчислениями в налоговую и пенсионный фонд. Оформление по совместительству, чтобы платить меньше налогов, — частая практика в сфере стоматологии.

Раньше я считал, что верхняя планка зарплаты колеблется в районе 300 тысяч рублей, но сейчас понимаю, что это не предел. Конечно, есть мэтры, переплюнуть которых не представляется возможным, но надо стремиться расти. Сейчас я не испытываю недостатка и жестких ограничений в своем стиле жизни. Никогда не гнался за деньгами, потому что болею делом и мне надо просто работать.

Траты

У меня своя квартира, и на оплату услуг ЖКХ я трачу 4–5 тысяч рублей. Живу очень близко от работы, поэтому пользуюсь метро, а машину использую для поездок на дачу. Проезд на метро и бензин ежемесячно обходятся в тысячи рублей. Так как в квартире не доведенный до полного совершенства ремонт, 5–7 тысяч рублей в месяц уходит на тумбочки, двери, крючочки и так далее.

Я живу с невестой, поэтому заработок и траты у нас совместные. На еду на двоих уходит прилично — 25–30 тысяч рублей с учетом походов в кафе. Я предпочитаю есть дома и брать еду из дома на работу, но иногда приходится куда-то сходить. Если я перекусываю в обед, то стараюсь не тратить бешеные деньги.

На походы в кино или что-то другое, чем развлекаются все смертные, уходит немного — 3 тысячи рублей в месяц. А вот хобби отнимает много денег. Мое хобби связано со спортом — это сноуборд и акробатика. На акробатику уходит 3 тысячи рублей в месяц, а на сноуборд траты нечастые, но крупные. Недавно, например, потратил 60 тысяч рублей на снаряжение.

Я практически не покупаю одежду, а у девушки на нее уходит около 5 тысяч рублей в месяц. Еще мы любим делать подарки близким — 2 тысячи рублей в месяц на это точно тратим. Есть часть расходов моей невесты, которую я не очень контролирую.

Самые частые и серьезные траты — на образование. Я стараюсь откладывать не менее 15–20 тысяч рублей в месяц, потому что хороший курс стоит от 10 до 40 тысяч рублей. В Москве переизбыток стоматологов — как умных, так и не очень, поэтому сейчас везут знания в регионы, стоимость курсов там ниже, и иногда мне выгоднее поехать в Санкт-Петербург или Краснодар.

Кредитов у меня нет, есть накопления. Сейчас коплю на свадьбу. Копится, конечно с трудом, но ориентировочно 30–50 тысяч рублей в месяц получается откладывать. Откладываем и на отпуск — по 10 тысяч рублей в месяц.

Периодически я заказываю что-то из фотооборудования или материалов для работы — вроде по мелочи, а получается очень существенно. Иногда это инструменты, иногда — специальная вспышка, штативы или макрокольца. В нашем деле фотографии играют большую роль, и на мыльницу их сделать не получится. 10 тысяч рублей в месяц на оборудование уходит точно.

Иллюстрация: Настя Григорьева