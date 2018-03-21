The Village продолжает выяснять, как строятся доходы и расходы представителей разных профессий. В новом выпуске — ветеринарный врач. Если человек может получить бесплатные медицинские услуги, то лечение животных проводится только за деньги даже в государственных клиниках. В Москве консультация специалиста такого учреждения обойдется в 146 рублей. За клинический осмотр потребуется доплатить еще 233 рубля, а за фиксацию животного — 160 рублей. Единственная бесплатная медицинская услуга — вакцинация домашних животных против бешенства. Прием терапевта для владельца кошки или собаки в московской частной клинике обойдется в тысячу рублей. Как правило, сам ветеринар получает 20–25 % от этой суммы. Доход ветврача зависит от количества отработанных в кабинете часов или числа выездов на дом.

Мы спросили у девушки, работающей в одной из ветлечебниц крупной московской сети, о зарплате, особенностях работы, самых распространенных проблемах у животных и о том, как их предотвратить.

Профессия Ветеринарный врач Доход 60 000–70 000 рублей Расходы 5 000 рублей коммунальные платежи 20 000 рублей продукты 3 000 рублей уход за собой 16 500 рублей кредит 5 000 рублей содержание машины 1 500 рублей фитнес 5 000–7 000 рублей содержание домашних животных 3 000 рублей обучение 1 000 рублей рабочие расходы 5 000 рублей одежда 7 000 рублей развлечения

Как стать ветеринаром

С моей профессией стало все ясно еще в детстве. Я подбирала и тащила домой всех котят и щенят, чтобы их полечить. Правда, я раз семь переболела лишаем, меня вечно мазали йодом, а родители тут же отправляли назад всех, кого я приносила с улицы. К моменту, когда нужно было решать, куда поступать, я уже давно определилась.

Я окончила академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина. Это специализированный вуз, где учатся только на ветеринаров, зоотехников и товароведов. После института студенты становятся врачом общей практики, то есть образование позволяет лечить всех, кто ходит на четырех лапах, плавает и летает.

Студенты московских вузов за очень редким исключением не едут работать в деревни и села, а остаются в городе, где к ним на прием попадают в основном кошки и собаки. Получается, что тебя пять лет учат лечить корову, лошадь и свинью, а после получения диплома начинаешь учиться уже самостоятельно, чтобы работать с кошкой и собакой. Хорошо, что в Москве с этим проблем нет — постоянно проходят мастер-классы и конференции. Есть врачи, которые специализируются на птицах, экзотических животных, крупных кошках. Отдельный доктор занимается мышами, крысами, хомяками и шиншиллами, другой — ящерицами, змеями и черепахами. А чтобы работать с тиграми или дельфинами, люди едут учиться за границу.

Специализации как таковой у ветеринаров нет. Если специалист сам занялся, например, кардиологией, досконально изучил эту область, прошел кучу курсов, то может стать самопровозглашенным кардиологом, но никакого сертификата в России ему никто не даст. Знать все просто невозможно, потому каждый ветеринар специализируется на чем-то своем: травматологии, хирургии, онкологии.

Часто владельцы ждут, когда «пройдет само», и тянут до последнего, пока животное мучится

Начало карьеры

Я работаю уже шесть лет, с первого курса института. Начинала в маленькой клинике далеко от дома. Наша академия сотрудничает с крупной сетью клиник, и на третьем курсе нас распределили на практику, после этого я осталась там работать. Обычно студентов охотно берут ассистентами, но нужно быть готовым к тому, что придешь и будешь мыть клетки. За сутки такой работы платят 2 тысячи рублей, а за дневную смену — тысячу. Так что чем раньше начинаешь работать, тем больше времени в запасе на уборку клеток и выше шанс того, что к пятому курсу появятся профильные задачи.

В какой-нибудь маленькой подвальной клинике начинающего ветеринара, скорее всего, работать с животными пустят раньше, просто потому, что там никто особо на заморачивается. Но если есть возможность не волноваться из-за денег, лучше идти в большие ветеринарные клиники и сразу учиться все делать правильно на большом потоке, пусть придется дольше задержаться на позиции ассистента. Другой вариант — устроиться врачом вызывной службы. Оплачивается это лучше, но надо помнить, что никакой серьезной практики здесь не будет. Ни один ветеринар не сможет сделать на дому то, что в клинике делают восемь человек с серьезным оборудованием.

Путей развития карьеры у ветеринара несколько. Например, в клиниках очень любят ставить на руководящие должности молодых врачей. Им надо меньше платить, они готовы работать на чистом энтузиазме и амбициях. Зато можно повесить на такого главврача целую гору обязанностей, которые он будет разгребать, пока не выгорит. Если не устраивает наемный труд, ветеринар может заняться частной практикой. Но для этого надо собрать огромную клиентскую базу, потому что у нормальных врачей животные имеют свойство выздоравливать и поток клиентов иссякает. Можно открыть свою клинику, но здесь или лечишь, или занимаешься бизнесом, то есть финансами и документами. Еще один вариант — обучаться новым методикам, вкладывать в свое образование много денег, получать дипломы и сертификаты за границей. Тогда можно выступать на конференциях и конгрессах, учить других и зарабатывать на этом.

У ветеринаров бывают разные графики работы: дневные, суточные, сменные. Как правило, в круглосуточных клиниках врачи работают сутки через трое. А если прием ведется только днем, то график два через два. Но, как и во многих других сферах, почти все ветеринары перерабатывают. Например, сейчас я работаю двое суток подряд, потом у меня два выходных дня. У нас в клинике есть душ, ординаторская с кроватью, но все равно никогда не удается лечь спать раньше двух-трех часов ночи, а встать нужно уже в восемь утра.

Каких животных приносят в клинику

Обычная ситуация в ветклинике — ближе к полуночи тебе приносят животное со словами: «Он уже три дня не ест». Часто владельцы ждут, когда «пройдет само», и тянут до последнего, пока животное мучится. Еще хозяева очень любят лечить все болезни народными методами: чай внутрь, чай в глаза, какие-то травы, ну и пришедший из деревень рецепт — водка с яйцом от поноса.

Другая беда — лечение по интернету. Когда хочется поржать, я сама читаю всякие группы в соцсетях, где обсуждают болезни животных. Например, банальный случай — кот лижет свой живот. Как правило, это зуд, причина которого очень проста — блохи. Даже если это домашний кот, блохи могут жить в паласах, половиках, под плинтусами, владелец может сам занести блох с улицы или лестничной клетки. А версии в интернете бывают самые разные: от невозможности сходить в туалет до того, что кота бесит жир на животе. Когда в клинике предлагаешь владельцам провести диагностику, они уверены, что ветеринар разводит их на деньги: в интернете же и диагноз поставили, и схему лечения расписали.

Те, кто подбирает бездомных животных на улице, обычно думают, какие они молодцы, просто потому что принесли нам этого несчастного. А вот лечить мы его должны уже за свой счет. Причем никого не волнует, что наше руководство так не считает. У клиники больше десятка филиалов по всей Москве, и если в каждом собирать всех бездомных котят и щенят, то мы будем работать в минус. Обычно происходит так: человек ставит на стол в регистратуре коробку, ему озвучивают цену лечения и содержания в стационаре, и заканчивается это все словами: «Какие же вы бездушные твари!» После чего коробка бросается у нас под дверью, а мы начинаем лечить животных за свой счет.

Есть владельцы, которые относятся к кошкам и собакам как к своим детям. Как-то один мужчина категорически отказывался мерить температуру коту. Делается это с помощью ректального термометра, и хозяин считал, что так будет поругана мужская честь животного. Постоянно приходят женщины, которые раскармливают своих той-терьеров и чихуахуа до формы шара. Есть и чудики, которые считают, что кот должен есть вегетарианскую еду. Сами они пришли к выводу, что мясо — это зло, и от животного требуют того же. Но с такими людьми еще можно находить общий язык. Намного труднее с теми, кто считает, что животное должно гулять само по себе, есть подножный корм и само зализывать раны.

Благодарная хозяйка вручила нам пакет, открываем — а там жареная рыба, тазик оливье, соленые помидоры и огурцы, квашеная капустка

Чем болеют животные и как следить за их здоровьем

Животные болеют всем тем же, чем и люди. У них бывает вирус иммунодефицита, лейкоз, рак, инфекции, почечная недостаточность, цистит, мочекаменная болезнь. И иногда их приходится усыплять. Это тяжелое решение и для владельцев, и для нас. Мы стараемся абстрагироваться, объясняем себе, что у нас такая работа. Усыпляем животное мы только тогда, когда понимаем, что ему нельзя помочь и оно страдает. Даже если нашли неизлечимую болезнь, но кот или собака ест, пьет и ходит, мы оставляем его спокойно доживать.

Когда приносят усыплять тех, кого еще можно вылечить, стараемся переубедить хозяев, а если они настаивают на усыплении, обычно оставляем животное у себя, лечим и пристраиваем. Есть и те, кто просто хочет избавиться от животного и переложить за это ответственность на ветеринара. Придумываются самые разные причины: беременность, аллергия, кот поцарапал ребенка. Таким сразу отказываем, но они находят другие способы избавиться от животного — вывозят в лес и там бросают.

Иногда бывает такое, что нам приносят практически труп. До этого животное лечили непонятно чем, а когда стало совсем плохо: «Сделайте что-нибудь!» Животные в таком состоянии, как правило, не переживают даже ночь, помочь уже ничем нельзя. Мы об этом сразу честно говорим, а потом все равно получаем жалобу от владельца, что ветеринары не спасли жизнь, хотя могли. Очень часто с такими претензиями пытаются идти в суды, но выиграть ветеринарный спор практически нереально, потому что большинство вскрытий животных проводят такие же ветеринарные врачи.

Как обычно бывает с техникой: инструкция открывается только тогда, когда все уже сломалось. С животным то же самое: оно спокойно живет, и если вдруг что-то пошло не так, то тогда уже везут к ветеринару. Хотя еще перед тем, как взять домой животное, нужно изучить особенности породы. Например, у крупных собак бывают патологии сердца, и их надо наблюдать изначально. Если нет никакой особой предрасположенности к заболеваниям, то мы обычно рекомендуем раз в год проверять здоровье животных старше шести лет: сдавать кровь, делать узи. А молодому животному требуются только прививки, обработка от паразитов и должный уход — нормальное питание и активность, чтобы собака не ждала по 12 часов, когда с ней погуляют пять минут.

Доходы

В некоторых клиниках ветеринары работают на ставке. В среднем это 4–5 тысяч рублей за сутки. За это время можно принять одного пациента, а можно оперировать не покладая рук — ставка остается одинаковой. Потому считается, что такой способ оплаты очень расхолаживает врачей и они не хотят ничего делать.

Мой доход — 20 % от выручки. То есть от приема, который стоит тысячу рублей, я получаю 250 рублей. Оплачиваются только манипуляции — рентгены, узи, операции, уколы. Хотя есть мнение, что врачи используют лекарства, за которые потом получают деньги, это не так: даже если я вколю ампулу самого дорогого препарата, с этого я не поимею ни рубля. Мне также нет резона назначать лишние анализы, потому что само взятие крови стоит 100 рублей, а с работы лаборатории я, опять же, ничего не получаю.

В среднем я получаю 60–70 тысяч рублей в месяц. Бывает, что можно заработать 10 тысяч за одни сутки, но такие смены выпадают очень редко. Большинство пациентов идет к нам в сезон — весной и осенью. Зимой половина собак на улице не гуляет, летом все в отпусках и на дачах. А вот весной как раз перед дачей к нам идут на прививки и обработку от клещей и блох. Осенью животные приезжают с дач и опять попадают к нам.

Мы даем клиенту распечатку, в которой перечислено все, за что он платит. И когда до этого доходит, некоторые, причем далеко не бедные люди, готовы спорить по каждой копейке. Спрашивают, почему мы списали две пеленки за один прием, причем стоят эти пеленки по 16 рублей. Я все понимаю, люди считают свои деньги, и правильно делают, но неужели они думают, что мы будем наживаться на копеечных пеленках и одноразовых перчатках?

Вообще, платежеспособность клиентов сильно зависит от расположения клиники. В нашей сети есть большой центр, где делают даже МРТ и КТ. Туда обычно обращаются довольно состоятельные люди. И есть маленький филиал за МКАД, туда идут все подряд. Иногда приходят бабушки, и тогда начинается не работа, а благотворительность: делаем рентген, не берем денег и получаем по шее от начальства.

Бывает, что люди хотят нас чем-то отблагодарить, но деньги дают очень редко, в основном несут конфеты. Это, наверное, еще с советских времен повелось, что врачу надо непременно принести коробочку конфет — а нам их уже девать некуда. Однажды к нам ночью вбежала женщина с котом, вывалила его на стол и стала требовать, чтобы мы его срочно спасали. Кот был явно не при смерти и уж точно мог бы пожить еще десять минут, которые нужно было потратить на оформление договора в регистратуре, но женщина настаивала на немедленном спасении.

Мы уговорили ее соблюсти все формальности, полечили кота (он, как оказалось, выпил пива) и отпустили домой. А минут через десять она снова прибежала с черным пакетом в руках и вручила нам со словами: «От души! Все домашнее, свежее!» Открываем — а там жареная рыба, тазик оливье, соленые помидоры и огурцы, квашеная капустка. Это, конечно, лучше, чем конфеты, и мы тогда отлично поужинали.

Приходят бабушки, и начинается благотворительность: делаем рентген, не берем денег и получаем по шее от начальства

Расходы

Я живу с мамой, поэтому за квартиру плачу нерегулярно, на это уходит 5 тысяч рублей. На продукты трачу примерно 20 тысяч рублей. Ровно половину месяца я провожу на работе, а там особо не поешь. Стрижка, ногти и прочая ерунда — это в среднем еще 3 тысячи. Не так давно у меня появилась машина, и за нее я плачу кредит — по 16 500 рублей в месяц. Полный бак заправляю на 1 300 рублей, и хватает надолго: расход топлива небольшой, так как двое суток машина абсолютно неподвижно стоит возле клиники. Всего за месяц могу потратить на бензин около 5 тысяч рублей. Фитнес оплачиваю ежегодно, в месяц получается около полутора тысяч. Обычно заниматься еду сразу после смены: если даже на минуту зайду домой, то там и останусь.

Как ни странно, в детстве животных у меня не было, появились они уже в относительно сознательном возрасте. Сейчас у меня две кошки и две собаки, все подобранные. Одна кошка уже старая и живет в верхней части квартиры, на полках, другая не обращает ни на что внимания, а собаки давно выяснили отношения: одна главенствует, другая подчиняется. На корм и наполнитель для лотка я трачу 5–6 тысяч рублей. Иногда мама может помочь и что-то им докупить.

Ветеринарам нужно постоянно проходить всякие обучающие семинары, мастер-классы, ездить на конференции. В среднем на обучение уходит 3 тысячи рублей в месяц, но оно проходит не ежемесячно. Это достаточно дорого: мастер-класс, на котором учат собирать сломанную лапу одним из десятка способов, будет стоить 40 тысяч рублей — только раз в полгода я могу себе позволить на него сходить. У нас в клинике дают так называемые обучательные баллы. Можно написать статью, которую разместят на сайте клиники, и получить за эту тысячу баллов, или тысячу рублей, которую можно потратить, например, на книгу или участие в конференции.

Каждый месяц мы в клинике скидываемся по тысяче рублей на всякие мелкие расходы — воду, чай, кофе, сахар. Одежду для работы тоже покупаем на свои. Нужно иметь хотя бы пару комплектов и держать их на работе на случай, если вдруг она испачкалась, а с животными это бывает часто. Хорошая форма — кофта и штаны — будет стоить 7 тысяч рублей, и ее хватит примерно на год. Обувь для работы у меня одна с самого начала работы. Она стоила 2,5 тысячи рублей.

Вообще, одежду я покупаю по мере необходимости. У меня две пары кроссовок, одна порвалась — надо срочно ехать за новой. Или понадобилась зимняя куртка — потратила около 10 тысяч рублей. Выходит около 15 тысяч за три-четыре месяца.

Вот на развлечения — бары, пабы, кино — могу и 7 тысяч рублей в месяц спустить. У меня не бывает импульсивных трат в магазинах. Зато я могу потратить все деньги с мыслью: «Потом разберемся!» Так, недавно я купила сноуборд за 10 тысяч рублей, правда, бэушный. В тот момент он мне был просто необходим, хотя я четко понимала, что до зарплаты еще десять дней. Последние деньги могу запросто оставить в баре. Я вхожу в состояние «сгорел сарай — гори и хата», а потом получаю от банка СМС с нулями.

У меня нет никаких способов экономии и подсчета своих трат, потому, если деньги закончились, для меня это всегда неожиданность. Одно время у меня стояла программа на телефоне, которая считала все за меня, но в какой-то момент мне просто надоело вводить в нее расходы — и я забила. Иногда я собираюсь копить на отпуск, но, как правило, все заканчивается тем, что я занимаю деньги, а потом их отдаю. Наверное, если бы у меня не было возможности занять приличную сумму на неопределенный срок, я бы научилась откладывать.