The Village продолжает рассказывать, как люди разных профессий планируют свой бюджет. В новом выпуске — частный инструктор по вождению. Для получения прав нужно обязательно отучиться в автошколе с лицензией. Каждая школа сама определяет стоимость услуг и количество практических занятий по вождению, а вот теоретический блок обязателен для всех. Обычно в программу автошколы входит 50 уроков вождения. Если экзамен провален, можно получить дополнительные платные уроки в автошколе или найти частного инструктора. Мы узнали у инструктора, сколько он зарабатывает и на что тратит деньги.

Профессия Инструктор по вождению Доход 100 000 рублей в месяц Траты 15 000 рублей обслуживание рабочего автомобиля 3 000 рублей оплата площадки 1 000 рублей комиссия сайта объявлений 5 000 рублей ремонт автомобиля 20 000–25 000 рублей продукты 5 000 рублей коммунальные платежи 5 000 рублей карманные деньги детям 4 000 рублей одежда 20 000 рублей поездки 10 000–15 000 рублей накопления и другие траты

Как стать автоинструктором

Мне 40 лет, и все мои работы были так или иначе связаны с автомобилями. В 18 лет мама практически за ручку привела меня в контору, которая занималась развозом газет и журналов по мелкооптовым точкам, и сказала: «Ты будешь здесь работать». Это было в 1996 году, я только получил права и тут же устроился экспедитором — ездил с водителем, отвечая за груз. В этой конторе я проработал до 2002 года и все время хотел перевестись в водители, но не хватало стажа. Когда дела у них пошли хуже, меня все же взяли водителем на «Газель», но через полгода организация закрылась.

Я устроился развозить торты по магазинам, но не продержался там и недели. График жесткий — с раннего утра и до вечера, выходной только в воскресенье. И как мне сказали при приеме, болеть и жаловаться не принято. Я понял, что это вообще не та степень свободы, которая мне интересна, и уволился спустя четыре дня. Какое-то время работал на пятитонном ЗИЛе у частного предпринимателя, а потом и сам купил себе такой же грузовик и стал работать уже на себя. Со временем в Москве становилось все сложнее и сложнее ездить на больших грузовых машинах: везде появлялись знаки ограничения. С работой стало не очень, денег еле хватало поддерживать старый ЗИЛ на ходу. Я решил, что научился неплохо водить машину за это время, и можно поучить других.

Начал шерстить интернет, искать, где обучают и принимают на работу инструкторов по вождению. Нашел крупную сетевую автошколу с собеседованиями дважды в неделю. Требования небольшие — стаж не менее трех лет без случаев лишения прав. Все, кто на этом этапе не отсеивался, шли сдавать тест на ПДД — те же гаишные билеты по теории. Практически никто с ходу не мог все решить: правила забываются, на дороге водитель привыкает действовать интуитивно. Я несколько раз перезапускал тест, наконец, сделал две ошибки, как разрешается на экзамене в ГИБДД. А мне говорят: «Ошибки — это для учеников, а вы должны сдавать все на 100 %!» Пришлось неделю зубрить билеты.

Следующим этапом были занятия на тренажерах. Сначала просто практикуешься в разных способах руления, а руль стоит на парте. Потом проводишь занятия у учеников. Дальше — более сложные тренажеры, там уже все как в машине: сиденье, приборная панель, рычаг переключения скоростей, но вместо окон — три монитора. После нескольких занятий сдаешь площадку и город, некоторое время дают покататься с уже работающим инструктором, затем еще один экзамен, когда нужно не просто проехать по городу, а еще и комментировать при этом всю дорожную ситуацию.

Я не заметил зависимости способностей к обучению от гендера, и моя статистика не подтверждает, что женщины плохо водят машину.

Как работают автошколы

Сейчас получить водительские права без обучения в автошколе просто нельзя, обязательно должна быть бумажка об окончании. Поэтому каждая школа стремится привлечь клиента именно к себе любым возможным способом. Самое очевидное — поставить нереально низкие цены. Часто вижу объявления, в которых полный курс предлагается пройти за 20–30 тысяч рублей. Фактическая цена одного практического занятия — около тысячи рублей, а по программе таких занятий должно быть 50. А еще автошкола должна арендовать и оборудовать классы, содержать площадку, преподать теорию, заплатить всем зарплаты. Сделать все за 20–30 тысяч просто нереально.

Обычно автошколы экономят на зарплате инструкторам. Когда я работал в автошколе, то получал 400 рублей за полуторачасовое занятие на машине школы. Заправка — на свои, и, если поцарапал машину, ремонт за свой счет. В день зарплаты мы мыли машины, приходил человек с чек-листом и отмечал, появились ли новые повреждения. Царапина — минус 4 тысячи. Такие низкие зарплаты инструкторы компенсируют как могут: заводят связи в ГИБДД и за определенную плату «помогают» сдать на права или берут занятия на школьных машинах мимо кассы. За счет таких занятий получалось что-то заработать.

Обычно с первого раза ученику не удается сдать внутренний экзамен — таким способом его вынуждают брать в автошколе дополнительные занятия. Научиться водить машину за 50 часов вполне возможно, но только должен быть добросовестный инструктор, который сам заинтересован в эффективных занятиях. Так что часто те, кто идет учиться за 30 тысяч рублей, в итоге оставляет все 80 тысяч. Я только на сайте одной автошколы видел честную цену в 60 тысяч рублей, причем там было расписано, из чего она складывается: вот это на теорию, это на практику, а за площадку вы не платите, потому что у нас она своя собственная.

Работа на себя

При больших автошколах есть учебные центры. Если хочешь просто получить «корочку» и работать на себя, то обучение платное, если же остаешься в школе, денег не берут. Я проработал в автошколе два года, но с первых же дней меня не покидало ощущение, что это не мое и надолго я не задержусь.

Определенной методики обучения вождению не существует. Всех инструкторов учат основам, а дальше они сами придумывают фишки, что-то подсматривая у коллег. Например, можно и не ограничиваться стандартными упражнениями на площадке, а какие-то свои придумывать. На радио есть передача про вождение, ведет ее Михаил Горбачев, у него есть и книги по этой теме. Много полезной информации я именно у него почерпнул.

Как только решаешь работать сам на себя, нужен автомобиль с дополнительным комплектом педалей. Сейчас у меня «Форд» 2008 года, и это первая более-менее современная машина, которую я водил. До этого у меня были ЗИЛ, «Волга», в общем, все каких-то махровых годов. Дополнительные педали должны быть вписаны в документы. Тут ничего сложного нет: плати деньги — и все будет. Но очень много бюрократии. Сначала берешь бланк заявления в конторе, которая занимается установкой педалей, везешь его в ГИБДД, там ставят отметку, что я подал заявление на переоборудование, потом педали устанавливают, нужно еще раз в ГИБДД. Две-три недели ждешь, и в итоге проставляют отметку в техпаспорте. Все это обошлось мне в районе 25 тысяч рублей.

На учебной машине сцепление изнашивается несколько быстрее, потому что ученики обычно перегазовывают. На «Форде», к счастью, у меня аварий не было, только по мелочи: притерся где-то, бордюр цапанул. В основном все царапины появляются на площадке, в городе человек как-то сильнее сосредоточен, больше включен в ситуацию. Но еще во время работы в автошколе мне два раза въезжали в задний бампер, причем не при резкой остановке, а на светофоре. Загорается зеленый, ученик глохнет, а человек сзади уже стартанул и продолжает двигаться вперед, прямо в мой бампер.

Наши основные развлечения — это поездки.

Ученики

Как правило, с частными инструкторами катаются те, кто после автошколы уже отчаялся сдать на права. Есть те, кого научили водить, но плохо. Приходят и ученики уже с водительским удостоверением, но которые боятся садиться за руль. Я всем говорю, что можно и за десять занятий научиться адекватно передвигаться на машине, и еще за десять — отточить навыки. Процесс вождения мало чем отличается от хождения пешком. Наш мозг это все уже умеет, теперь нам нужно просто двигаться с учетом увеличившихся габаритов и скоростей — как бы надеть на себя машину.

Конечно, есть люди, которым мешают какие-то внутренние зажимы, они начинают паниковать, но, вообще, научить можно любого, просто потребуется больше времени. Я не заметил зависимости способностей к обучению от гендера, и моя статистика не подтверждает, что женщины плохо водят машину. Тут все очень индивидуально, кто-то быстро схватывает, а кто-то нет.

Сначала я находил клиентов на profi.ru. Первые заказы получить тяжеловато: никакой репутации на сайте еще нет, отправляешь заявки подходящим ученикам, а получаешь «Назначен другой исполнитель». Как только удается взять первые заказы, ученики пишут отзывы, и становится попроще. Во «ВКонтакте» есть тематические группы, посвященные экзаменам в ГИБДД в разных районах. Я нашел одну такую группу с тысячей участников и по ее подобию создал свою, про экзаменационный маршрут в моем районе, тонкости сдачи, заковыристые места. Где-то полтора года она ни шатко ни валко существовала, набралось там 100 участников, потом начался прирост, и сейчас в группе 1,5 тысячи человек. Многие ученики приходят именно оттуда. Еще я зарегистрировался на специализированном сайте avtoinstruktor.ru, оттуда тоже было несколько учеников, хотя там и менее понятная система поиска клиентов и рейтинга.

Доход

Одно занятие длится полтора часа и стоит 1 500 рублей. В принципе, у меня нет никаких ограничений по времени работы. В отличие от автошколы, работа на себя дает определенную степень свободы. Если надо, можно и семь дней в неделю катать учеников. Бывает и шесть занятий в день, а бывает, что всего пара. К календарным выходным и праздникам я особо не привязан, но бывает, что хочется куда-то поехать отдохнуть. Мы с семьей периодически уезжаем, по паре недель проводим в разных местах и так за лето два месяца в общей сложности отсутствуем в Москве. Мы вообще за спонтанные поездки, но если я знаю, что отпуск намечается, то предупреждаю учеников и докатываю тех, кого уже взял.

В месяц, когда я работаю, может выйти и 80 тысяч, и 120 тысяч. Как индивидуальный предприниматель я не оформлялся, деньги в основном закидываю на карточку жены. Она тоже работает, ведет кружок рукоделия у младшеклассников. Поначалу она даже переживала, что зарабатывает меньше меня, но потом мы решили, что бюджет у нас будет общим.

Машину, мой источник доходов, можно потерять в любой момент: серьезная авария или поломка — и готовь приличную сумму. Но пока копить не получается.

Расходы

Наш семейный бюджет строится достаточно безалаберно. Практически все, что зарабатываем, сразу же и тратим, а когда образуются резервы, они идут на ремонт машины, важные покупки или очередную поездку.

Обслуживание машины обходится мне примерно в 15 тысяч рублей в месяц. Это ремонт, бензин, страховка, техобслуживание. В среднем я проезжаю 70 километров в день. У меня есть еще одна машина — «Ауди-100» 1987 года выпуска. Но она почти три года в ремонте. Я купил ее несколько лет назад, немного поездил, и стало ясно, что нужно ремонтировать практически всю подвеску, перебирать двигатель. Я нашел на форумах по старым машинам человека, который готов был за это взяться, но он занимается ремонтом от случая к случаю. Сейчас машина полностью покрашена, начинается сборка, так что я надеюсь, что в этом году ремонт все же закончится. На запчасти для нее надо тоже периодически тратиться, это где-то 5 тысяч рублей в месяц. Кажется, улетело уже столько денег, что можно было уже несколько таких машин купить. Получился такой проект для души, но очень затратный.

Комиссия сайта profi.ru — 900 рублей за каждого нового ученика, еще 3 200 плачу за площадку. На площадку со столбиками от автошколы, где я тоже когда-то работал, теперь можно заехать только по электронным пропускам. Первый день, когда это правило ввели, я приехал с ученицей. Занятие намечено, а на площадку не пускают. Пытался договориться, пошел к дежурному, а он: «Ничего не знаю». Побежал к коллегам, взял карточку и все же заехал. Потом уже оформил себе пропуск и оплачиваю его каждый месяц.

Для приобретения начальных навыков — тронуться, остановиться, научиться поворачивать — лучше площадка, где пространства побольше, а не стандартная со столбиками. Сейчас с нормальными площадками в Москве стало тяжело. Все пустыри огораживают, застраивают, делают перехватывающие парковки. У меня в районе раньше была такая на территории снесенного рынка, но недавно там организовали парковку. Пока она работает в тестовом режиме, шлагбаумы открыты, так что там я отрабатываю что-то с учениками бесплатно.

Мы живем с родителями в одной квартире и по 5 тысяч в месяц отстегиваем за коммуналку. Еще где-то 20 тысяч рублей уходит на продукты. Жена вегетарианить взялась года три назад и теперь говорит, что может пойти в магазин с 500 рублями и принести целую сумку разных овощей, а если я пойду, то вернусь с дорогим куском мяса. Иногда мы ездим закупаться в «Ашан», но не по списку. Мы вообще по плану ничего делать не любим. Одежду и обувь себе и детям покупаем по мере изнашивания — это примерно 4 тысячи рублей в месяц. Еще около 5 тысяч даю детям на карманные расходы. У них пока нет своих доходов, но сын недавно заработал 50 тысяч за месяц в театре, а дочь — 20 тысяч.

Наши основные развлечения — это поездки. Мы уже побывали в Абхазии, Грузии, Крыму, Беларуси, много путешествуем по России на машине. Обычно все происходит спонтанно. Например, на Новый год мы хотели поехать в Абхазию, но сын весь декабрь репетировал и играл в спектаклях, а мы с дочкой подрядились в саму новогоднюю ночь выступать на корпоративной вечеринке в качестве мимов. Так что решили не ехать никуда. А первого днем мы проснулись и думаем: «А если вот сейчас выйти, к вечеру мы уже полдороги проедем». Быстро собрались, поехали — и на следующий день уже были у моря.

Вообще, в поездках мы тратимся только на бензин и периодически покупаем какое-то снаряжение: обновить спальники, походные ботинки, а палатки и байдарки у нас уже есть. Можем где-то 20 тысяч потратить на поездку, но в основном это деньги на продукты, которые мы бы и в Москве проели. Иногда останавливаемся переночевать в недорогих гостиницах или перекусить в кафе, но в основном готовим сами на костре.

Иногда какие-то деньги все же остаются, и я понимаю, что надо бы их откладывать на обновление автопарка. Машину, мой источник доходов, можно потерять в любой момент: серьезная авария или поломка — и готовь приличную сумму. Но пока копить не получается. Если денежный остаток образовался, тратим на что-то для души. Жена вот на танцы ходит, я могу себе телефон купить. За новыми моделями не гонюсь и точно не стал бы стоять в очереди за айфоном. Нормальный телефон стоит 15 тысяч. Не вижу смысла много тратить, все равно разобью. Недавно купил один с небьющимся экраном, но и это не спасло. Я с ним задремал в ванной и утопил.