На этой неделе представителей сети Burger King вызвали в прокуратуру в связи с выпуском вопперкоинов — собственной криптовалюты сети, получить которую можно за покупки в ней. Ранее по такому же вопросу в прокуратуру ходил сооснователь фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов, он недавно выпустил биокоины. Никаких последствий для обеих компаний не последовало: российские законы запрещают массовый выпуск денежных суррогатов, но про криптовалюты вообще ничего не сказано. Пока власти думают, как регулировать новый рынок, бизнесмены активно внедряют крипто в свои маркетинговые стратегии, чтобы успеть за трендом. The Village разобрался, насколько это эффективно и какие внутренние валюты компаний можно считать крипто.

Валюта для бургеров

Российская сеть фастфуда Burger King выпустила вопперкоины в конце августа на международной платформе Waves. Для их получения надо отправить чек о покупке в одной из точек сети на особый адрес, предполагается, что в будущем вопперкоины можно будет тратить также на еду в Burger King. Через месяц валютой сети заинтересовалась Измайловская прокуратура, но особыми проблемами компании это, похоже, не грозит.

«В законодательстве Российской Федерации не закреплено такое понятие, как криптовалюта, виртуальная валюта, и запрета на проведение российскими гражданами и организациями операций с использованием криптовалюты законодательство Российской Федерации не содержит. Поэтому мы уверены, что ничего не нарушили, выпустив вопперкоины», — говорит старший юрисконсульт ООО «Бургер Рус» Нино Циклаури. После новостей об этом курс вопперкоина даже вырос — с одного до 10 центов.

По словам представителя сети, Burger King выпустил свою криптовалюту по двум причинам. Во-первых, она защищена от взлома и неправильного использования, благодаря технологии блокчейн. Во-вторых, «криптовалюты сейчас на хайпе, а „Бургер Кинг“ хочет оставаться на хайпе», заявили в сети. Каждый день им приходит более 200 заявок от вопперкоин-майнеров. Но если все же российские власти сочтут, что бургерная криптовалюта нарушает закон, компания прекратит ее использование.

Валюта для мам

На днях в App Store появилось приложение «Мама», которое позволит участницам зарабатывать мамакоины. Тратить их можно будет на определенные товары из каталога. «Мы действительно верим в идею создания первой в мире женской криптовалюты», — говорят создатели приложения Андрей Максутов и Андрей Самойлов. По их задумке, мамы будут зарабатывать ее за общение и просмотр контента, в том числе рекламного, а производители товаров будут использовать эффективный канал нативной рекламы. «Криптоэкономика развивается, демографическая ситуация, хочется думать, тоже. Вряд ли еще вчера мамы в принципе задумывались о собственных криптовалютах вообще и о криптовалютах как о платежном средстве в частности», — рассуждают создатели приложения.

Правда, пока мамакоины нельзя назвать настоящей криптовалютой: она не прошла ICO (первоначальное размещение на бирже). Это маркетинговое название внутренней валюты приложения, но после распределения определенного количества мамакоинов между участницами сообщества, его создатели планируют выбрать юрисдикцию и создать полноценную криптовалюту с привязкой к курсу основных валют.

По словам аналитика «Открытие брокер» Тимура Нигматуллина, отличие криптовалюты от некриптовалюты заключается в использовании технологии блокчейн. «У внутренней валюты нет блокчейна, есть просто некий биллинг и все, — говорит он. — ICO можно считать критерием криптовалюты, поскольку там используется блокчейн».

«На начальном этапе развития рынка ICO посредством его запускались новые криптовалюты, например тот же эфир (за биткоины), — говорит Нигматуллин. — Сейчас же все чаще распространяется практика запуска ICO даже для бизнесов из реального сектора и не на основе собственного блокчейна, а мета-токены на базе эфира, биткоина, Waves и других». На его взгляд, большинство ICO (тем более вопперкоинов и биокоинов) не имеют экономического смысла и больше напоминают попытку использования процедуры в качестве платформы для маркетинга.

Выгодно ли это

«Народ ведется на крипто, потому что в деле инфо-каскад чем больше говорят, тем больше говорят», — рассуждает консультант по стратегии проектирования пользовательского опыта и массового поведения Арсен Даллакян. За восемь месяцев биткоин перешел от никому не известной валюты к самому востребованному инструменту инвестиций. Это тянет за собой желание пользователей ввязываться во все, что хоть как-то связано с биткоином, а именно крипто, рассуждает эксперт.

«Для компаний это возможность прокатиться на бесплатном хайпе, — говорит Даллакян. — Называя свои токены криптовалютой, они убивают сразу несколько зайцев: поднимают имидж как актуальные, привлекают внимание за счет ассоциации с высокими доходами и вливаются в инфопространство, на которое сейчас есть спрос». Но эффективность таких кампаний разная.

И у них есть свои риски. «Как только пользователи поймут, что их ожидания не исполнятся (по причине их мегазавышенности), свое разочарование они перенесут на бренд, а потом публично проклянут и токены, и основную продукцию, и все, что связано с брендом», — предполагает Даллакян. Есть вероятность, что через пару лет всевозможные коины станут синонимом ваучеров, и тогда они станут работать против имиджа компаний. «Очевидно, что в историю с крипто стоит вписываться тем компаниям, чья аудитория не ждет от бренда взвешенных и консервативных решений, — считает эксперт. —То есть Burger King — да, Mercedes — нет».