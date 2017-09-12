В Рейкьявике — столице и самом большом городе Исландии — проживает порядка 125–130 тысяч человек. Это в два раза меньше численности населения одного района Москвы. В летние месяцы страна наводняется туристами: в прошлом году ее посетило 1,8 миллиона человек. Еще десять лет назад число иностранных гостей не превышало 400 тысяч человек, но вскоре в Исландии начался туристический бум: в 2010 году многие узнали о ней благодаря извержению вулкана Эйяфьядлайёкюдль. Москвичка Татьяна Широкова, которая больше четырех лет живет в Рейкьявике и рассказывает о жизни в Исландии в своем инстаграме, посчитала для The Village, насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения.

2 400 евро Официальный минимальный доход* 6 500–8 500 евро Средний доход семьи из двух человек* от 4 тысяч евро Высокий доход* * До вычета налогов

Переезд

Мои первые приезды в Исландию были связаны с работой: я прилетала по делам исландской авиакомпании, интересы которой мы представляли в России. Не могу сказать, что я влюбилась в эту страну с первого взгляда, но, конечно, не оценить ее суровую северную красоту я не могла. Точно так же как не могла представить себе переезд сюда на ПМЖ через несколько лет. Волею судеб вышла замуж за исландца и живу здесь уже пятый год.

Вариантов переезда в Исландию, как и в любую другую европейскую страну, много. Основных три: замужество или женитьба на гражданине страны ЕС, переезд по рабочем контракту и переезд по студенческой визе на время обучения с последующим поиском работы.

Жилье

2–3 тысячи евро в месяц за аренду квартиры

Стоимость недвижимости — это отдельная история и головная боль. Например, небольшая квартира с двумя спальнями и гостиной площадью 70–80 квадратных метров не в самом центре, но в пешей доступности до него будет стоить 300–350 тысяч евро, или 20 миллионов рублей.

Недвижимости в Рейкьявике катастрофически не хватает — после кризиса 2008 года новое жилье практически не строилось. Сейчас ситуация начала выправляться, строительство началось, но до стабилизации положения еще далеко. Чтобы снять квартиру в Рейкьявике, помимо кругленькой суммы (за оплату первого и последнего месяца), нужно продемонстрировать сноровку и оказаться на показе квартиры через 15 минут, пока ее не снял кто-то другой. Очень часто могут попросить рекомендательные письма от предыдущих хозяев и устроить проверки на вшивость. И все это за ваши кровные 2 тысячи евро в месяц (столько стоит квартира недалеко от центра). Варианты дешевле обычно находятся в полуподвальных помещениях. А за 3 тысячи евро можно снять дом с двумя-тремя спальнями. Недвижимость в Исландии — смесь малоквартирных и частных домов, редко встречаются строения по 10–12 этажей.

В центре спрос на жилье, конечно, выше, и в основном это связано с туризмом: многие стали сдавать свои квартиры на Airbnb, что не могло не сказаться на рынке долгосрочной аренды.

Транспорт

100 евро в месяц за проездной

В Исландии нет ни метро, ни железных дорог, ни трамваев, ни троллейбусов. Есть только автобусы, одна поездка стоит порядка 3,5 евро. Купить билет и посмотреть расписание можно в приложении. Можно купить безлимитный проездной на месяц, который стоит 100 евро, и в этом случае каждый третий месяц можно ездить бесплатно. Не могу сказать, что автобусы пользуются бешеной популярностью у исландцев: как правило, все ездят на работу на машинах или велосипедах.

Велосипед — очень популярное средство передвижения среди исландцев вне зависимости от времени года. Есть и такие любители, которых останавливают (в прямом смысле) только сугробы. Многие компании поощряют сотрудников, если те добираются на работу на зеленом транспорте, то есть на автобусе, пешком или велосипеде, в 60 % случаев или больше. В этом случае сотрудник получает дополнительные 70–80 евро к зарплате.

Несмотря на то что велосипеды здесь очень популярны, до недавнего времени в Рейкьявике не была распространена их аренда. Она появилась только в этом году, но над ценой и количеством пунктов аренды еще надо работать: взять или сдать велосипед можно всего в нескольких местах, а час аренды стоит пять евро.

Я по старинке и московской привычке передвигаюсь на машине и все еще вздрагиваю от стоимости бензина — два евро за литр.

Продукты

500 евро в месяц на еду дома и в общепите

В Исландии есть три-четыре основные сети супермаркетов. Самая доступная — Bonus. Здесь можно купить все необходимое от мяса до стирального порошка, но выбор может быть ограничен. Дальше идет Kronan, Viðir и Hagkaup (самый дорогой, но выбор там намного лучше). В этом году открылся американский Costco, и все исландцы кинулись туда. Если дома семья из двух человек только ужинает, как мы, то в месяц уходит примерно 100 евро на еду. В рационе будут и овощи, и мясо, птица и рыба. В среднем бутылка вина стоит 20 евро, пиво — пять евро. Но в супермаркетах алкоголь не продается: за ним надо ехать в специальный магазин Vínbúðin, который работает до 18:00, а по воскресеньям и праздничным дням закрыт.

На работе и меня, и мужа кормят обедами — это вообще распространенная практика в Исландии, а тем более в tech-индустрии. Если такая опция не предусмотрена, то за бизнес-ланч можно отдать 20 евро. Бранч с друзьями в выходные — 32 евро. А ужин вечером в одном из ресторанов (готовят выше всяких похвал) с парой бокалов вина обойдется в 100 евро на человека.

Медицина

10 евро за визит к врачу

После выдачи вида на жительство и присвоения social security number человек автоматически получает медицинскую страховку. Ничего дополнительного покупать или оформлять не надо. За каждый визит к врачу нужно платить administration fee (10–12 евро), рецепты на лекарства врач сразу направляет в аптеку, где их можно купить. До момента, пока пациент не потратит определенную сумму в год на лекарства (примерно 300–350 евро), он будет платить за них полную стоимость. После этого в силу вступает страховка, и стоимость падает на 50–90 %.

В страховку входит практически все (кстати, она никак не привязана к работодателю), включая операции по показаниям врача, но поход к дантисту она не покрывает. За все манипуляции с зубами придется платить самому.

Подход к лечению тут весьма европейский: никакого вызова врача на дом не предусмотрено. На многие жалобы (простуда, грипп, вирус) врач говорит: «Идите домой, лежите, пейте воду, примите ибуфен». Чтобы добиться рецепта на антибиотики, нужно сильно постараться. Если человек попал в больницу, его будут пытаться выписать, как только он открыл глаза после наркоза. Подхода «полежите до утра, мы за вами понаблюдаем» тут нет.

Развлечения

0–650 евро

Исландцы обожают бассейны и ходят туда круглый год всей семьей. Это термальные бассейны под открытым небом с температурой воды 28 градусов, везде есть hot tubs (джакузи с теплой водой 36–45 градусов), откуда зимой можно наблюдать северное сияние. Есть бассейны с морской водой. Одно посещение бассейна будет стоить порядка восьми евро, но есть и абонементы. Годовой абонемент в спортзал будет стоить от 650 евро в год и выше, и некоторые компании возмещают часть своим сотрудникам.

Из летних развлечений — хайкинг, велосипед, гольф, кемпинг, рыбалка. Исландцы в большинстве своем любят активное времяпрепровождение. Например, в получасе езды от Рейкьявика можно совершить восхождение на вулкан или подняться на водопад. Зимой многие катаются на лыжах и сноубордах. В Исландии не очень высокие горы по сравнению с Альпами, но исландцы с удовольствием катаются и на них.

Летом я обожаю хайкинг (прогулки в горной местности. — Прим. ред). Иногда за день на маршруте можно не встретить ни одного человека. Вокруг будет только природа: озера, горы, реки, водопады, вулканы и ледники на горизонте. Еще мы любим гольф. Мой муж играет четыре-пять раз в неделю летом, я несколько реже. А вообще в Исландии количество гольф-полей равно количеству вулканов — их примерно 130.

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