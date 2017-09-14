Главное здание МГУ — одна из семи сталинских высоток. Но идея передать советский небоскреб студентам возникла не сразу: изначально в высотке на Ленинских горах хотели разместить гостиницу и квартиры. В 1948 году Иосиф Сталин подписал указ о строительстве нового здания для Московского университета. Автором проекта вначале стал архитектор Борис Иофан, благодаря которому в Москве появился Дом на набережной и станция метро «Бауманская». Он спроектировал здание в виде гигантского постамента: по задумке архитектора, наверху должен был располагаться монумент Михаилу Ломоносову.

Спустя несколько месяцев Сталин отстранил Иофана от работы над университетским зданием. Заново созданную проектную группу возглавил архитектор Лев Руднев. Проект доработали, решив завершить здание шпилем с пятиконечной звездой. Архитекторы старались подчеркнуть советскость здания: шпиль, звезда и колосья, скульптуры рабочих с молотами и колхозниц с серпами. Однако новая доминанта Ленинских гор все равно вышла похожей на небоскреб Муниципальное здание Манхэттена в Нью-Йорке.

Все московские высотки были заложены в день 800-летия Москвы — 7 сентября 1947 года. Во время строительства студенты могли посмотреть, в каких условиях будут жить: на стройке работали первые советские шоу-румы. Об этапах строительства сообщали оригинально: по праздникам в самой высокой точке возведенного здания зажигали звезду. Сначала на шестом этаже, потом на 12-м, 20-м и 26-м. 1 сентября 1953 года студенты пришли учиться в новое здание. The Village побывал в МГУ в начале очередного учебного года и узнал, как здесь работается и живется.