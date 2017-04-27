Верховный суд России намерен расширить права клиентов суррогатных матерей, чтобы уменьшить количество судебных разбирательств в таких случаях. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство рассмотрит проект постановления с правилами рассмотрения дел об установлении или лишении отцовства, а также споров генетических родителей с суррогатными матерями. В частности суд считает, что не должен всегда занимать сторону суррогатной матери в спорах с потенциальными родителями, а отказ передать ребенка клиентам не может служить «безусловным основанием» для вынесения решения. При рассмотрении таких споров суд должен выяснить, был ли заключен договор между сторонами, каковы его условия и являются ли истцы генетическими родителями ребенка. Кроме того, суд должен установить причины, вследствие которых женщина отказывается передавать ребенка клиентам.

Согласно ст. 51 Семейного кодекса, те, кто воспользовался услугой суррогатной матери, могут быть записаны родителями ребенка только с ее согласия. На прошлой неделе Госдума отклонила законопроект, позволяющий генетическим родителям становиться официальными вне согласия на это суррогатной матери. Правительство документ также не поддержало. Сейчас вопросы возникают именно на этом этапе: в законодательстве не определена ответственность суррогатной матери в случае ее отказа.

ВС также разъяснит судам, что делать в случаях оспаривания отцовства суррогатного ребенка. Судам при возникновении таких споров нужно выяснить: действительно ли человек давал согласие на зачатие добровольно и осознанно, на какой срок, не отозвал ли его раньше, чем наступила беременность, а также был ли зачат ребенок естественным путем или при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. На решение может повлиять и факт злоупотребления женщиной своими правами — например, в случае, если она забеременела с помощью перечисленных методов «по собственному усмотрению после прекращения семейных отношений» с супругом.