В межсезонье, когда гулять неприятно, а дома сидеть уже надоело, можно научиться чему-то новому: разрабатывать роботов, лепить из глины, рисовать или разбираться в искусстве. Для каждого ребенка этой осенью найдется занятие по душе. 

Робототехника, электротехника
и промдизайн в «Робошколе»

В будни занятия в «Робошколе» проходят по вечерам, а в выходные длятся почти весь день, но благодаря специальной игровой методике никто не переутомляется.
В соответствии с интересами ребенка и его возрастом можно выбрать курс по программированию, промышленному дизайну, инновациям или конструированию роботов. Среди преподавателей школы — ведущие специалисты, мировые звезды науки и талантливые инженеры. Присутствие родителей на занятиях не приветствуется, поэтому лучше подумайте и о собственном досуге. 

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ: «Робостанция», пр-т Мира, 119/2

ул. Воздвиженка, 9

Стоимость: от 5 200 рублей в месяц

Возраст: 6 +

Курсы для детей и взрослых ЦСИ «Гараж»

Разнообразные семейные курсы, которые проходят в «Гараже», — отличный повод провести свободное время вместе с близкими, заняться творчеством и изучить архитектуру, живопись, фотографию и другие формы современного искусства. Занятия проходят вечером по вторникам и днем в выходные.

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ: ул. Крымский Вал, 9/32

СТОИМОСТЬ: от 13 тысяч рублей за абонемент

Возраст: 3 +

Детские курсы в культурном центре «Пунктум»

По выходным в культурном центре «Пунктум» проходят занятия по истории искусств, курсы, на которых можно научиться писать идеальные сочинения или освоить более сложные литературные жанры, а также рисовать и попробовать свои силы в актерском мастерстве. 

Занятия проходят: Малый Афанасьевский пер., 1/33

Стоимость:от 2 200 рублей в месяц

Возраст: 6+

Образовательные программы Еврейского музея и центра толерантности

В Еврейском музее и центре толерантности проходит большое количество образовательных занятий для детей. Здесь можно попробовать профессию инженера, архитектора и фотографа, познакомиться поближе с секретами музейного дела, разобраться в еврейских традициях и вере. Каждое воскресенье самых маленьких (с трех лет) ждут в творческом пространстве Baby Parking, где получится поиграть со сверстниками и создать собственные шедевры. Ребят постарше (с шести лет) приглашает проект «Искусство в вопросах и ответах», где ребенок сможет в полной мере проявить свои творческие способности. 

Занятия проходят: ул. Образцова, 11/1А

Стоимость: от 300 рублей за занятие

Возраст: 3+

Детский лекторий Московского зоопарка

Каждую субботу в зоопарке проходят интерактивные лекции ведущих биологов, зоологов, океанологов, экологов и других ученых. Специалисты рассказывают слушателям о том, как устроен наш мир, и показывают на своем примере, что наука — это очень увлекательно. Программа разработана таким образом, что пять занятий складываются в единый цикл. Родители (если хотят) тоже могут присутствовать на лекции. 

Занятия проходят: ул. Б. Грузинская, 1

Стоимость: от 500 рублей за занятие

Возраст: 6+

Детские группы в мастерской школы «Дымов Керамика»

Каждое воскресенье в пространстве «Дымов Керамика» на ВДНХ дети учатся лепить из глины, работать на гончарном круге, расписывать изделия глазурью, а потом наслаждаться результатами своего творчества — все поделки обжигают в настоящей печи, а на следующем занятии отдают авторам. Для того чтобы присоединиться к группе, достаточно заранее записаться по телефону. 

Занятия проходят: пр-т  Мира, 119/186

Стоимость: 800 рублей за занятие 

Возраст: 4+

Детские занятия в музее современного искусства MMOMA

В Московском музее современного искусства по будням и выходным проходят занятия для разных возрастов, на которых изучают историю искусства, фотографию, мультипликацию и еще много интересного. Для детей младшего возраста предусмотрены занятия, на которые малыши приходят вместе со своими родителями.

Занятия проходят: ул. Петровка, 25

Стоимость: от 500 рублей

Возраст: 4+

обложка: «Дымов Керамика»