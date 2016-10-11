Гид The VillageЧем занять ребенка осенью
Интересные курсы, мастер-классы и занятия для детей разных возрастов
В межсезонье, когда гулять неприятно, а дома сидеть уже надоело, можно научиться чему-то новому: разрабатывать роботов, лепить из глины, рисовать или разбираться в искусстве. Для каждого ребенка этой осенью найдется занятие по душе.
В будни занятия в «Робошколе» проходят по вечерам, а в выходные длятся почти весь день, но благодаря специальной игровой методике никто не переутомляется.
В соответствии с интересами ребенка и его возрастом можно выбрать курс по программированию, промышленному дизайну, инновациям или конструированию роботов. Среди преподавателей школы — ведущие специалисты, мировые звезды науки и талантливые инженеры. Присутствие родителей на занятиях не приветствуется, поэтому лучше подумайте и о собственном досуге.
ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ: «Робостанция», пр-т Мира, 119/2
Стоимость: от 5 200 рублей в месяц
Возраст: 6 +
Разнообразные семейные курсы, которые проходят в «Гараже», — отличный повод провести свободное время вместе с близкими, заняться творчеством и изучить архитектуру, живопись, фотографию и другие формы современного искусства. Занятия проходят вечером по вторникам и днем в выходные.
ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ: ул. Крымский Вал, 9/32
СТОИМОСТЬ: от 13 тысяч рублей за абонемент
Возраст: 3 +
По выходным в культурном центре «Пунктум» проходят занятия по истории искусств, курсы, на которых можно научиться писать идеальные сочинения или освоить более сложные литературные жанры, а также рисовать и попробовать свои силы в актерском мастерстве.
Занятия проходят: Малый Афанасьевский пер., 1/33
Стоимость:от 2 200 рублей в месяц
Возраст: 6+
В Еврейском музее и центре толерантности проходит большое количество образовательных занятий для детей. Здесь можно попробовать профессию инженера, архитектора и фотографа, познакомиться поближе с секретами музейного дела, разобраться в еврейских традициях и вере. Каждое воскресенье самых маленьких (с трех лет) ждут в творческом пространстве Baby Parking, где получится поиграть со сверстниками и создать собственные шедевры. Ребят постарше (с шести лет) приглашает проект «Искусство в вопросах и ответах», где ребенок сможет в полной мере проявить свои творческие способности.
Занятия проходят: ул. Образцова, 11/1А
Стоимость: от 300 рублей за занятие
Возраст: 3+
Каждую субботу в зоопарке проходят интерактивные лекции ведущих биологов, зоологов, океанологов, экологов и других ученых. Специалисты рассказывают слушателям о том, как устроен наш мир, и показывают на своем примере, что наука — это очень увлекательно. Программа разработана таким образом, что пять занятий складываются в единый цикл. Родители (если хотят) тоже могут присутствовать на лекции.
Занятия проходят: ул. Б. Грузинская, 1
Стоимость: от 500 рублей за занятие
Возраст: 6+
Каждое воскресенье в пространстве «Дымов Керамика» на ВДНХ дети учатся лепить из глины, работать на гончарном круге, расписывать изделия глазурью, а потом наслаждаться результатами своего творчества — все поделки обжигают в настоящей печи, а на следующем занятии отдают авторам. Для того чтобы присоединиться к группе, достаточно заранее записаться по телефону.
Занятия проходят: пр-т Мира, 119/186
Стоимость: 800 рублей за занятие
Возраст: 4+
В Московском музее современного искусства по будням и выходным проходят занятия для разных возрастов, на которых изучают историю искусства, фотографию, мультипликацию и еще много интересного. Для детей младшего возраста предусмотрены занятия, на которые малыши приходят вместе со своими родителями.
Занятия проходят: ул. Петровка, 25
Стоимость: от 500 рублей
Возраст: 4+
обложка: «Дымов Керамика»
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