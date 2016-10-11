Разнообразные семейные курсы, которые проходят в «Гараже», — отличный повод провести свободное время вместе с близкими, заняться творчеством и изучить архитектуру, живопись, фотографию и другие формы современного искусства. Занятия проходят вечером по вторникам и днем в выходные.

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ: ул. Крымский Вал, 9/32

СТОИМОСТЬ: от 13 тысяч рублей за абонемент

Возраст: 3 +