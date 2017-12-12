Какому ребенку не хочется свой отдельный домик в доме, поэтому присмотритесь к вигвамам — благо их сейчас много и сделаны они из разных материалов. Представьте: малыш просыпается 1 января, а у него в комнате новое убежище. Будьте уверены, туда сразу перекочуют любимые игрушки и книжки. Кстати, о книжках: поищите тряпичные интерактивные книжки, с которыми можно играть — передвигать детали внутри, завязывать шнурки, застегивать пуговицы. У них есть и бумажные аналоги: например, в этом году издательство Clever выпустило книгу «Моя первая мастерская», в которой можно забивать гвозди, пилить доски и закручивать гайки.

Из деревянных игрушек детям обычно нравятся наборы домашних или лесных животных: обратите внимание, что цена на комплекты разных производителей может существенно отличаться. Хороший познавательный вариант подарка — красивая магнитная азбука с узорами. Любят дети и магнитные конструкторы — возьмите их на заметку, если обычные, к примеру, интереса не вызвали.