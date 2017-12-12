Гид The VillageПод елкой: Подарки для детей любого возраста
Игры, игрушки, книги и гаджеты для детей от 0 до 18
До Нового года осталось меньше трех недель, а это значит, что детские подарки должны быть уже вот-вот упакованы. Для тех, кто еще не определился, что положить в праздничную коробку, The Village выбрал классные игрушки, книги, предметы интерьера и одежду, которым дети будут очень рады.
Для малышей
Какому ребенку не хочется свой отдельный домик в доме, поэтому присмотритесь к вигвамам — благо их сейчас много и сделаны они из разных материалов. Представьте: малыш просыпается 1 января, а у него в комнате новое убежище. Будьте уверены, туда сразу перекочуют любимые игрушки и книжки. Кстати, о книжках: поищите тряпичные интерактивные книжки, с которыми можно играть — передвигать детали внутри, завязывать шнурки, застегивать пуговицы. У них есть и бумажные аналоги: например, в этом году издательство Clever выпустило книгу «Моя первая мастерская», в которой можно забивать гвозди, пилить доски и закручивать гайки.
Из деревянных игрушек детям обычно нравятся наборы домашних или лесных животных: обратите внимание, что цена на комплекты разных производителей может существенно отличаться. Хороший познавательный вариант подарка — красивая магнитная азбука с узорами. Любят дети и магнитные конструкторы — возьмите их на заметку, если обычные, к примеру, интереса не вызвали.
Книга «Моя первая мастерская», 937 рублей
Магнитная доска «Формы», 2 950 рублей
Для дошкольников
В этом возрасте в дело вступают настольные игры, хоть еще и не очень сложные: у того же Clever есть книги с играми (из актуального — «Большая книга новогодних игр» с фишками и кубиками). Из развивающего и оригинального поищите красочные образовательные постеры. Hello Kiddo, к примеру, выпускают симпатичные карты мира с животными, плакаты с созвездиями или планетами Солнечной системы. И конечно, тут сложно проигнорировать условные подарочные хиты — наборы LEGO и игрушки в виде героев мультсериалов.
Игра «Составь портрет», 3 400 рублей
Постер «Планеты Солнечной системы», 990 рублей
Театр теней, 1 950 рублей
Интерьерный конструктор, 2 600 рублей
Для школьников
Детям постарше можно уже дарить не игрушки, а развлечения — билеты в кино, аквапарк, картинг или веревочный парк. Из одежды — свитер с оленями для модников, из книг — увлекательные и одновременно важные произведения. Платные приложения или прокачка персонажа в игре тоже сгодятся.
Для детей-строителей хорошим подарком станет масштабный деревянный конструктор: девочки и мальчики своими руками могут соорудить свой первый дом, да и много чего еще. А если в семье растет экспериментатор, поищите в магазинах специальные наборы для опытов — например, по химии.
Игра «Пиратская математика», 1 430 рублей
Книга «Много», 750 рублей
Для всех
В качестве милого и недорогого подарка можно рассмотреть пряничные наборы или необычные открытки. Краски, фломастеры, карандаши и альбомы тоже не будут лишними, потому что они периодически заканчиваются. Ребенок будет рад и подарочной карте — главное, чтобы это был магазин, продукция которого ему интересна.
Если этот Новый год почему-то особенный и есть возможность заложить на него приличный бюджет, посмотрите мини-кинотеатры, роботов или другую технику.
Убегающий будильник, 3 350 рублей
Дроид на пульте управления, 9 560 рублей
Игра «Современная Москва», 240 рублей
Восковые карандаши, 1 200 рублей
Чехол для зарядных устройств, 1 390 рублей
Брелок-фонарик, 630 рублей
Обложка: «Кидерия»
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