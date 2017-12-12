До Нового года осталось меньше трех недель, а это значит, что детские подарки должны быть уже вот-вот упакованы. Для тех, кто еще не определился, что положить в праздничную коробку, The Village выбрал классные игрушки, книги, предметы интерьера и одежду, которым дети будут очень рады.

Текст

Елена Барковская

Для малышей

Какому ребенку не хочется свой отдельный домик в доме, поэтому присмотритесь к вигвамам — благо их сейчас много и сделаны они из разных материалов. Представьте: малыш просыпается 1 января, а у него в комнате новое убежище. Будьте уверены, туда сразу перекочуют любимые игрушки и книжки. Кстати, о книжках: поищите тряпичные интерактивные книжки, с которыми можно играть — передвигать детали внутри, завязывать шнурки, застегивать пуговицы. У них есть и бумажные аналоги: например, в этом году издательство Clever выпустило книгу «Моя первая мастерская», в которой можно забивать гвозди, пилить доски и закручивать гайки.

Из деревянных игрушек детям обычно нравятся наборы домашних или лесных животных: обратите внимание, что цена на комплекты разных производителей может существенно отличаться. Хороший познавательный вариант подарка — красивая магнитная азбука с узорами. Любят дети и магнитные конструкторы — возьмите их на заметку, если обычные, к примеру, интереса не вызвали.

fivekids

Сортер «Корова», 3 100 рублей

funformum

Игрушка «Мой первый глобус», 3 250 рублей

labirint

Книга «Моя первая мастерская», 937 рублей

ponaroshku

Магнитная доска «Формы», 2 950 рублей

kideria

Игрушка-сосиска «Волчонок», 1 300 рублей

mimiloona

Вигвам Triangles, от 4 990 рублей

Для дошкольников

В этом возрасте в дело вступают настольные игры, хоть еще и не очень сложные: у того же Clever есть книги с играми (из актуального — «Большая книга новогодних игр» с фишками и кубиками). Из развивающего и оригинального поищите красочные образовательные постеры. Hello Kiddo, к примеру, выпускают симпатичные карты мира с животными, плакаты с созвездиями или планетами Солнечной системы. И конечно, тут сложно проигнорировать условные подарочные хиты — наборы LEGO и игрушки в виде героев мультсериалов.

ponaroshku

Игра «Составь портрет», 3 400 рублей

hellokiddo

Постер «Планеты Солнечной системы», 990 рублей

babyswag

Театр теней, 1 950 рублей

respublica

Интерьерный конструктор, 2 600 рублей

mytoys

Обезьянка Fingerlings, 1 999 рублей

mytoys

Набор LEGO «Горнолыжный курорт», 3 499 рублей

Для школьников

Детям постарше можно уже дарить не игрушки, а развлечения — билеты в кино, аквапарк, картинг или веревочный парк. Из одежды — свитер с оленями для модников, из книг — увлекательные и одновременно важные произведения. Платные приложения или прокачка персонажа в игре тоже сгодятся.

Для детей-строителей хорошим подарком станет масштабный деревянный конструктор: девочки и мальчики своими руками могут соорудить свой первый дом, да и много чего еще. А если в семье растет экспериментатор, поищите в магазинах специальные наборы для опытов — например, по химии.

pichshop

Термос «Лисички», 890 рублей

enjoyme

Ланч-бокс, 1 290 рублей

knopka24

Часы-телефон, 4 990 рублей

deerz

Свитер с оленями, 3 990 рублей

respublica

Игра «Пиратская математика», 1 430 рублей

ponaroshku

Книга «Много», 750 рублей

Для всех

В качестве милого и недорогого подарка можно рассмотреть пряничные наборы или необычные открытки. Краски, фломастеры, карандаши и альбомы тоже не будут лишними, потому что они периодически заканчиваются. Ребенок будет рад и подарочной карте — главное, чтобы это был магазин, продукция которого ему интересна.

Если этот Новый год почему-то особенный и есть возможность заложить на него приличный бюджет, посмотрите мини-кинотеатры, роботов или другую технику.

pichshop

Убегающий будильник, 3 350 рублей

respublica

Дроид на пульте управления, 9 560 рублей

ponaroshku

Игра «Современная Москва», 240 рублей

daydreaming

Восковые карандаши, 1 200 рублей

pichshop

Чехол для зарядных устройств, 1 390 рублей

respublica

Брелок-фонарик, 630 рублей

Обложка: «Кидерия»